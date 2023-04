Gösting bleibt nur der Ehrentreffer-Übelbach überrollt auch dieses Team

Details Montag, 24. April 2023 22:02

Übelbach setzte sich standesgemäß gegen Gösting mit 4:1 durch. An der Favoritenstellung ließ der SV Übelbach keine Zweifel aufkommen und trug gegen den ASV Gösting einen weiteren Sieg davon. Im Hinspiel im Herbst war Gösting in Übelbach mit 0:6 krachend untergegangen.

Das Team von Trainer Markus Vögl zeigte von Beginn an, dass man auch bei diesem Spiel die drei Punkte mit nach Hause nehmen wollte. Bereits in der neunten Minute sahen die 150 Zuschauer, wie Stefan Erber das 1:0 für Übelbach markierte. Nun kam die Heimmannschaft aber zu zwei tollen Chancen, die der Gästekeeper Prietl beide hervorragend klärte.

Gute Chance für Übelbach aber tolle Parade von dem Kepper der Heimmannschaft Niemand, Ticker-Reporter

In der 29. Minute erhöhte Marko Klemencic auf 2:0 für den Ligaprimus, es zeigte sich einfach ein Mal mehr, dass diese Mannschaft einen Lauf hat. Trotzdem ließ die Hintermannschaft von ASV Gösting bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand von 0:2 in die Kabinen.

Nach 78 Minuten stand es 4:0 für den Tabellenführer

Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Erber bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (75.). Moritz Kopp vollendete zum vierten Tagestreffer in der 78. Spielminute. In der Schlussphase gelang Kemo Sissawo noch der Ehrentreffer für Gösting (82.). Ein weiterer starker Auftritt ermöglichte dem SV Übelbach am Sonntag einen ungefährdeten und verdienten Erfolg gegen den ASV Gösting. Nach 92 Minuten, fünf Toren und sieben gelben Karten pfiff Schiedsrichter Fahrudin Pedljic dieses einseitige Spiel ab.

So steht es um die Teams

Gösting führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist beim Gastgeber die Problemzone. Nur 19 Treffer erzielte ASV Gösting bislang. Gösting verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und zehn Niederlagen.

Wer soll Übelbach noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen ASV Gösting die nächsten drei Punkte und führen das Feld der Gebietsliga Mitte weiter an. In der Defensive von SV Übelbach griffen die Räder ineinander, sodass Übelbach im bisherigen Saisonverlauf erst 15-mal einen Gegentreffer einsteckte. 17 Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz vom SV Übelbach. Bei Übelbach läuft es mit insgesamt 51 Punkten wie am Schnürchen.

Am kommenden Sonntag tritt ASV Gösting beim Tabellennachbarn USV Stiwoll an, während SV Übelbach zwei Tage zuvor den Tabllenfünften Askö Murfeld empfängt.

Stimmen zum Spiel: Aussendung SV Übelbach "Unsere Mannschaft war über 90 Minuten lang die spielbestimmende Mannschaft ung gewann heute schlussendlich verdient mit 4:1!" Startaufstellungen: ASV Gösting: Dominik Reiterer - Suleyman Khelali, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Yllnor Limoni - Jean-Claude Koffi (K), Maurice Rudolf Cernec, Can Yildirim, Tevfik Yalcin, Islam Avci - Adonis Sveqla, Hamdi Sveqla

Übelbach: Dominik Prietl, Tom Heinrich, Patrick Ninaus, Jürgen Haas (K), Dejan Mezga, Patrick Vögl, Marko Markovic, Marko Klemencic, Kristjan Bercko, Anze Smukovic, Stefan Erber

Ersatzspieler: Michael Heibl, Moritz Kopp, Jakob Hocevar, Fabian Lucas Reiter, Arian Cermjani, Valentin Kopp

Trainer: Markus Vögl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – SV Übelbach, 1:4 (0:2)

82 Kemo Sissawo 1:4

78 Moritz Kopp 0:4

75 Stefan Erber 0:3

29 Marko Klemencic 0:2

9 Stefan Erber 0:1

