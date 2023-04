Mariatrost springt auf Platz acht - Heimsieg gegen Kalsdorf

Details Samstag, 29. April 2023 14:48

Nach der Auswärtspartie gegen Mariatrost stand die junge zweite Mannschaft von Kalsdorf mit leeren Händen da. JSV RB Mariatrost siegtemit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Mariatrost die Nase vorn. Im Hinspiel im Herbst hatte JSV RB Mariatrost durch einen 3:0-Erfolg bei SC Kalsdorf II die drei Punkte eingefahren.

Nach einer halben Stunde war Mariatrost in Unterzahl

Bereits in der Anfangsphase kam der Gastgeber zu zwei guten Chancen. Der junge Kalsdorfer Keeper Noah Weger vereitelte diese jedoch gegen Höfler. Keine 29 Minuten waren gespielt, da musste Michael Feutl von Mariatrost den Rasen wegen einer Unsportlichkeit verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte nachdem der Spieler ihn kritisierte. Mariatrost war von nun an in Unterzahl.

Wenige Minuten später entschied Schiedsrichter Florian Sabathi auf Elfmeter für die Gastgeber. Was war passiert? Bei einem Luftduell griff Gästekeeper Weger zu energisch ins Spiel ein und der Referee zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. David Gassner verlud den Keeper und versenkte die Kugel per Elfmeter zum 1:0 (33.). Der JSV hatte trotz eines Mannes weniger auf dem Feld die Führung erzielt. Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich dieser eine Treffer aus, den JSV RB Mariatrost für sich beanspruchte.

Endgültige Entscheidung in der 93.Minute

Die junge Kalsdorfer Mannschaft zeigte ein sehr gefälliges Spiel, erspielte sich Chancen, konnte den Ausgleich jedoch nicht mehr erzielen. In der 75.Minute hatte dann der eingewechselte Fathi das 2:0 auf dem Fuß, vergab jedoch diese große Möglichkeit zur Vorentscheidung. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Niklas Mayer für einen Treffer sorgte (93.) Nach einem Eckball konnte der Kalsdorfer Keeper den Ball nur kurzfristig abwehren und Mayer schob zum Endstand ein.

Am Ende stand Mariatrost als Sieger da und behielt die drei Punkte zu Hause. Über eine Stunde war der Gastgeber in Unterzahl und sicherte sich trotzdem die drei Punkte. Beide Teams lieferten ein gefälliges Gebietsliga-Spiel.

Stimme zum Spiel:

Hermann Payr, Trainer Mariatrost

"Wir sind mit dieser jungen Mannschaft in einer Entwicklungsphase. Wir arbeiten von Spiel zu Spiel. Kalsdorf ist mit uns auf Augenhöhe und es war sehr wichtig diese drei Punkte zu holen. Es ist wirklich eine Last von uns gefallen und wir haben uns in der Tabelle abgesetzt. Ich bin stolz darauf, dass mein Team dieses Spiel mit zehn Mann am Platz so durchgezogen hat!"

So steht es um beide Teams

Durch den Erfolg rückte die Heimmannschaft auf die achte Position der Gebietsliga Mitte vor. Mariatrost erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Kalsdorf II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem die Gäste die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatten, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt der SC Kalsdorf II aktuell den vierten Rang. Man hat auch nach der Niederlage die elfte Tabellenposition inne. Die Abwehr, die bis dato 52 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden der Kalsdorfer in dieser Saison. Kalsdorf II musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Kalsdorf II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Weiter geht es für JSV RB Mariatrost am kommenden Samstag daheim gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch. Für SC Kalsdorf II steht am gleichen Tag ein Duell mit USV Wundschuh an.

Aufstellungen: Mariatrost: Dominik Lukas Diethardt - Sebastian Posch, Thomas Pinheiro De Souza, Philipp Petz, Joachim Schmidt - Niklas Mayer, Michael Feutl, David Gassner, Patrick Höfler (K), Tobias Deimel - Jan Puntigam



Ersatzspieler: Felix Almer, Fridolin Springer, Jens-Martin Matthijs, Lukas Kofler, Daniel Meinhart, Fatih Erdem



Trainer: Hermann Payr

SC Copacabana Kalsdorf II: Noah Leon Weger - Joël Roger Wasser, Maximilian Wolf (K), Felix Carstensen, Manuel Pfeiler, Jeremiah Heuberger - Edward Lomotey, Fabio Hönneger, Rusmir Cehajic - Sergej Vucetic, Noah Yaya Bah



Ersatzspieler: Edin Palackic, Mark Ferlic, Almin Begic, Lukas Stark, Nico Leon Lackner, Lukas Grabner



Trainer: Samir Jasarevic Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: JSV RB Mariatrost – SC Kalsdorf II, 2:0 (1:0)

93 Niklas Mayer 2:0

33 David Gassner 1:0

