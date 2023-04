Punkteteilung und Doppelpack von Pascal Muratha

Details Samstag, 29. April 2023 23:52

Der SV Gratwein-Straßengel ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen den SV Schwarz-Weiß Lieboch hinausgekommen. Die Heimmannschaft erwies sich gegen Gratwein-Straßengel als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. So sammelten die Liebocher einen überraschenden Punkt gegen den Tabellendritten. Das Hinspiel im Herbst in Gratwein hatte der SV Gratwein-Straßengel mit 3:1 gewonnen.

Nach dem Spiel feierte Lieboch den überraschenden Punkt mit einem Mannschaftsfoto

Blitzstart der Gäste

Es begann gleich gut für die Gastgeber. Die 150 Zuschauer sahen, wie Pascal Muratha das 1:0 für SV Lieboch markierte. Der Goalgetter wurde ideal angespielt und verwandelte eiskalt zur Heimführung nach vier Minuten. Nun kamen die Gäste erstmals gefährlich vor das Tor. Es blieb beim 1:0.

Nach einer knappen Viertelstunde pfiff Schiedsrichter Herbert Klamminger einen Elfmeter für die Gäste. Schilcher hatte das Foul im Strafraum begangen. Simon Mayer war es, der in der 15. Minute das Spielgerät souverän im Gehäuse der Gastgeber unterbrachte. Dieser verwandelte Penalty brachte das zwischenzeitliche 1:1.

Keine 26 Minuten waren gespielt, da musste Manuel Kamper von SV Schwarz-Weiß Lieboch den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Einmal wegen Foul, dann wegen Kritik und bei einem erfahrenen Referee wie Klamminger geht man dann duschen.

Kurz vor dem Seitenwechsel legte Lukas Hasler das 2:1 nach (43.). Dies nach einer wunderbaren Kombination durch die Abwehr der Liebocher. Zur Pause wusste Gratwein-Straßengel eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Muratha sorgt für den Ausgleich

Beide Teams zeigten weiterhin einen ansprechenden Gebietsliga-Fußball. Es wurde kombiniert und gekämpft.

Trotz einen Mann weniger ist die Partie ausgeglichen Berger90, Ticker-Reporter

In der 78. Minute sicherte Muratha seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Ideal hatte man ihn freigespielt , trocken schloss er aus knapp zehn Metern ab. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Der Favorit drängte nun mit aller Macht auf den Siegtreffer, konnte jedoch am Ergebnis nichts mehr ändern. Schließlich gingen SV SW Lieboch und SV Gratwein-Straßengel mit einer Punkteteilung auseinander.

So steht es um die beiden Teams

Der SV Lieboch muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem SV Schwarz-Weiß Lieboch die Hinserie auf Platz elf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SW Lieboch aktuell den sechsten Rang. Man findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sechs Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat das Team von Trainer Rothschedl momentan auf dem Konto. Mit dem Gewinnen tut sich SV SW Lieboch weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb. Das Ergebnis macht trotzdem Mut für die nächsten Wochen.

Sicherlich ist das Ergebnis für Gratwein-Straßengel nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 51 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Nur dreimal gab sich SV Gratwein-Straßengel bisher geschlagen. Gratwein-Straßengel ist seit drei Spielen unbezwungen.

SV Lieboch tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei JSV RB Mariatrost an. Bereits einen Tag vorher reist SV Gratwein-Straßengel zu SV Union Liebenau.

Stimme zum Spiel: Aussendung SV Lieboch: "Gratulation an unsere Jungs. ein wichtiger Punkt um unser Saisonziel, den Klassenerhalt zu fixieren!" Aufstellungen: SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Philipp Schleinzer (K), Pascal Muratha, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Jure Bracko, Fabian Weixler, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Lukas Fink, Franz Moshammer, Jan Traußnigg, Kilian Pobitzer, Paul Dallago, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Dominik Jaritz-Kren, Felix Milleder, Manuel Aberl, Simon Mayer (K), Roman Schnitzer, Lukas Gruber, Lukas Hasler, Christof Eberl, Thomas Sommer, Saleamlak Gigler



Ersatzspieler: Max Potoschnig, Michael Ortner, Norbert Reisenhofer, Markus Blaschek



Trainer: Klaus Karner Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – SV Gratwein-Straßengel, 2:2 (1:2)

78 Pascal Muratha 2:2

43 Lukas Hasler 1:2

15 Simon Mayer 1:1

4 Pascal Muratha 1:0

