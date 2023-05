Wundschuh baut Serie aus - Lieboch spielte aber tapfer mit

Details Samstag, 20. Mai 2023 22:04

Im Spiel von USV Wundschuh gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Wundschuh. USV Wundschuh wurde der Favoritenrolle somit gerecht. In der Schlussphase wurde es tatsächlich noch einmal spannend. Das Hinspiel im Herbst bei SV SW Lieboch hatte Wundschuh schlussendlich mit 4:2 für sich entschieden.

Drei Mal jubelte Wundschuh gegen SW Lieboch - Foto USV Wundschuh

Es entwickelte sich ein flottes Spiel

Wundschuh hatte in einem schnellen und ausgeglichenen Beginn die ersten Chancen. Christopher Asenov traf vor über 150 Zuschauern nach acht Minuten mit einem platzierten Weitschuss zur Führung für den USV Wundschuh.

Toller Freistoß aus ca 30 Metern Entfernung für die Gastgeber aber der Towart von SVL konnte wieder parieren Berger90, Ticker-Reporter

In der Folge traf der Gastgeber auch noch Aluminium und die Führung ging somit in Ordnung. Sie hätte auch höher sein können. Komfortabel war die Pausenführung der Gastgeber nicht, aber immerhin ging Wundschuh mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Ereignissreiche zweite Halbzeit

David Marx machte in der 55. Minute mit einem Freistoss das 2:0 von USV Wundschuh perfekt.

Hussein Al Darraji verkürzte für SV Lieboch später in der 64. Minute auf 1:2. War hier für die Schwarz-Weissen noch was zu holen? Die Hoffnung hielt nur kurz- in der 68. Minute brachte Christoph Niederl das Netz für Wundschuh zum Zappeln.

Kurz vor Ultimo war noch Marco Wachter zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von SV Schwarz-Weiß Lieboch verantwortlich (84.). Jetzt war man plötzlich bei 2:3 wieder im Spiel. In der letzten Minute hielt Heimkeeper Stefan Hofer mit einer Glanztat den Sieg fest. Schließlich strich USV Wundschuh die Optimalausbeute von drei Punkten gegen den Gast ein.

So steht es um beide Teams

Wundschuh behauptet nach dem Erfolg über SV SW Lieboch den vierten Tabellenplatz. Zwölf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat USV Wundschuh momentan auf dem Konto. Sieben Spiele ist es her, dass Wundschuh zuletzt eine Niederlage kassierte. Man ist in Form.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von SV Lieboch. SV Schwarz-Weiß Lieboch führt mit 23 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. SV SW Lieboch verbuchte insgesamt sieben Siege, zwei Remis und elf Niederlagen. SV Lieboch überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

USV Wundschuh ist am kommenden Samstag zu Gast bei FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach. Bereits am Dienstag empfängt SV Schwarz-Weiß Lieboch SV Union Liebenau.

Gebietsliga Mitte: USV Wundschuh – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 3:2 (1:0)

84 Marco Wachter 3:2

68 Christoph Niederl 3:1

64 Hussein Al Darraji 2:1

55 David Marx 2:0

8 Christopher Asenov 1:0

Startaufstellungen: Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Marcel Taibinger, Florian Baumgartner, Dominik Niederl - Christopher Asenov, Vlad Lung, Serhat Yildiz - Lukas Weber, Patrick Winter (K), Jürgen Lesiak



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Marcel Lackner, Lukas Koroschetz, Markus Zettl , BEd, Marcel Nagl, Christoph Niederl



Trainer: Mario Freidl

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Philipp Schleinzer (K), Jan Traußnigg, Pascal Muratha, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Jure Bracko, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Paul Dallago, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Lukas Fink, Franz Moshammer, Marco Wachter, Patrick Strohmaier, Manuel Josef Kreinz, Hussein Al Darraji Bericht Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei