SVU Liebenau entscheidet Partie mit furiosem Endspurt

Details Sonntag, 21. Mai 2023 19:59

SV Union Liebenau erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen ASV Gösting. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. SVU Liebenau löste die Pflichtaufgabe in den letzten Minuten. Im Hinspiel wurde Gösting mit 7:0 besiegt.

Nach dem Spiel in Gösting feierte das Team von Trainer Ackerl einen 4:1 Sieg

Torschütze verletzt sich bei seinem Tor und muss ausgewechselt werden

SV Union Liebenau geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Hamdi Sveqla das schnelle 1:0 für ASV Gösting erzielte. Langer Ball aus der eigenen Hälfte! Super Laufweg mit tollem Abschluss durch die Nummer 9 der Göstinger!

... leider hat sich der Torschütze beim Abschluss unglücklich verletzt, er musste deshalb ausgetauscht werden! Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

Emir Sikiric trug sich in der 20. Spielminute in die Torschützenliste ein. Das 1:1 fiel nach einem Steckball und dann quergelegt, staubig von Sikiric ins Netz geballert. Das Spiel war in der Anfangsphase sehr ausgeglichen, dann nahmen die Liebenauer zunehmend das Heft in die Hand

Die Gäste drängen jetzt auf den Führungstreffer...

In der 43.Minute entschied Schiedsrichter Dolliner auf Elfmeter. Diesen hielt der Göstinger Keeper Reiterer jedoch großartig. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis von 1:1 in die Kabinen ging.

Die letzten fünf Minuten hatten es dan in sich

Mit Beginn der zweiten Hälfte drängte der Gast auf die Führung - die Göstinger Abwehr stand jedoch absolut stabil und konsequent.

Freistoß an der Strafraumgrenze! super gehalten vom Göstinger Schlussmann! Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

Nun folgte die Schlussphase, die es in sich hatte. Für das zweite Tor von SVU Liebenau war David Movsesian verantwortlich, der in der 85. Minute das 2:1 besorgte. Dies nach einem diagonalen Ball auf den Flügel, die Kugel wird perfekt in den Strafraum mitgenommen und dann ins kurze Eck geschossen.

In der 87. Minute erhielt Jean-Claude Koffi die Gelb-Rote Karte nach Foulspiel, sodass Gösting die letzten Minuten in Unterzahl agieren musste. In der Nachspielzeit traf Ramaz Shakarishvili für SV Union Liebenau nach einem Solo (91.). Karim Mahgoub Mousa setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für den Gast kurz vor dem Abpfiff (94.).

Mit Ablauf der Spielzeit schlug SVU Liebenau ASV Gösting 4:1 nach einer besonderen Schlussphase.

So steht es um die beiden Teams

Gösting bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Wo bei den Gastgebern der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 23 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. ASV Gösting musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gösting bisher nur sechs Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, steht man im unteren Bereich der Tabelle. Nach dem siebten Spiel in Folge ohne Dreier verliert ASV Gösting im Klassement weiter an Boden.

Für SV Union Liebenau ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit 72 geschossenen Toren gehört SVU Liebenau offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. SV Union Liebenau verbuchte insgesamt 16 Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Liebenau konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte. Durch die Niederlage des Tabellenführers und zwei Spielen weniger, darf man immer noch von höheren Aufgaben träumen.

Am Dienstag muss Gösting bei SV Gratwein-Straßengel ran, zeitgleich wird SV Union Liebenau von SV Schwarz-Weiß Lieboch in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel

Alexander Ackerl - Trainer SV Liebenau

"Wir sind durch eine Unachtsamkeit in Rückstand geraten, haben dann aber keine Zweifel aufkommen lassen, wer das Spiel gewinnen wird. Wir hätten das 2:1 früher machen müssen, sind aber happy, dass wir das Spiel in der Schlussphase für uns entscheiden konnten!"

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – SV Union Liebenau, 1:4 (1:1)

94 Karim Mahgoub Mousa 1:4

91 Ramaz Shakarishvili 1:3

85 David Movsesian 1:2

20 Emir Sikiric 1:1

7 Hamdi Sveqla 1:0

Startaufstellungen: ASV Gösting: Dominik Reiterer - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Yllnor Limoni - Jean-Claude Koffi (K), Georg Holzmann, David Reiner, Meysam Askari, Islam Avci - Hamdi Sveqla, Julian Puntigam



Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Adonis Sveqla, Zulal Odzoski, Mechmet Akkan, Emmanuel Chidozie Iheanacho, Tevfik Yalcin



Trainer: Emmerich Puntigam

SVU Liebenau : Michael Troisch - Gernot Mikenda, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, David Movsesian, Domenic Letzer - Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Joachim Trummer, Alexander Zartl, Müslüm Erdem, Karim Mahgoub Mousa, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl Bericht Florian Kober

