Schnitzer trifft zehn Mal - Gratwein-Strassengel gewinnt 16:0

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:58

Dieses Spiel geht in die Vereinsgeschichte ein. Noch nie hat der Gastgeber höher gewonnen: einen berauschenden 16:0-Sieg fuhr Gratwein-Straßengel gegen den ESK Graz ein. Damit wurde SV Gratwein-Straßengel der Favoritenrolle vollends gerecht. Das Hinspiel im Herbst hatten die Gastgeber deutlich mit 3:0 gewonnen.

Nach sechzehn Minuten stand es 3:0 durch den ersten Hattrick im Spiel

Die Gastgeber brauchten eine knappe Viertelstunde um den Turbo zu zünden, dann legten sie los. Und wie ! Mit einem schnellen Hattrick (13./16./16.) zum 3:0 schockte Roman Schnitzer den Eggenberger Sportklub Graz. Besonders schön das zweite Tor per Lupfer.

Tor, Toor, Tooor für SV Gratwein-Straßengel zum 3:0 Mayer----->Schnitzer Verteidigung, offen wie a Donut in da Mitten Der Updater, Ticker-Reporter

Mit dem 4:0 von Roman Schnitzer mit einem Schuss aus kurzer Distanz für war das Spiel eigentlich schon entschieden (30.) und Schnitzer hatte in der ersten halben Stunde tatsächlich vier Tore gemacht. Aber es sollten noch weitere sechs folgen!

Man baute die Führung weiter aus, indem Saleamlak Gigler zwei Treffer nachlegte (35./37.). SV Gratwein-Straßengel schraubte das Ergebnis in der 39. Minute mit dem 7:0 in die Höhe. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Schnitzer das 8:0 per Kopf für Gratwein-Straßengel (42.). Die Partie war für ESK Graz bereits zur Pause mehr als gelaufen. Ausdruck der gegnerischen Dominanz war ein schier unüberwindbarer Rückstand. Das Team von Trainer Klaus Karner hatte sich in einen Rausch gespielt und setze diesen im zweiten Durchgang fort.

Der zweite lupenreine Hattrick in dieser Partie

Schnitzer sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 11:0 (50./61./63.) aus der Perspektive von SV Gratwein-Straßengel. Den Vorsprung von Gratwein-Straßengel ließ Michael Ortner in der 75. Minute anwachsen. Schnitzer gelang ein Doppelpack (muss ja nicht immer ein Hattrick sein!) in der 80.und 82.Minute, mit dem er das Ergebnis auf 14:0 hochschraubte.

Für das 15:0 und 16:0 war Felix Milleder verantwortlich. Der Akteur traf dann auch gleich zweimal ins Schwarze (86./88.). Mit dem Abpfiff dieser 90 Minuten dürfte das Selbstbewusstsein von Eggenberger Sportklub Graz am Boden liegen. SV Gratwein-Straßengel fuhr schlussendlich einen Kantersieg ein.

So steht es um die beiden Teams

Gratwein-Straßengel hat nach dem souveränen Erfolg über ESK Graz weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit 82 geschossenen Toren gehört SV Gratwein-Straßengel offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Nur dreimal gab sich Gratwein-Straßengel bisher geschlagen.

Eggenberger Sportklub Graz ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhren die Gäste bisher ein. Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und ESK Graz rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. 6:119 – das Torverhältnis von Eggenberger Sportklub Graz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und ESK Graz hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Gratwein-Straßengel ist Eggenberger Sportklub Graz weiter das defensivschwächste Team der Gebietsliga Mitte. Dagegen reitet Gratwein-Straßengel derzeit auf einer Welle des Erfolges. Drei Siege und zwei Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Nächster Prüfstein für SV Gratwein-Straßengel ist SV amt Kältetechnik Edelstauden (Samstag, 17:00 Uhr). Eggenberger Sportklub Graz misst sich am selben Tag mit SV Union Liebenau (12:00 Uhr).

Aufstellungen: Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Manuel Aberl, Paul Scheucher, Wolfgang Hödl, Simon Mayer (K), Michael Ortner, Roman Schnitzer, Lukas Hasler, Thomas Sommer, Saleamlak Gigler, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Emil Preis, Dominik Jaritz-Kren, Felix Milleder, Franz Welscher, Lukas Gruber, Markus Blaschek



Trainer: Klaus Karner

ESK Graz: Benjamin Wieser - Marko Cvetkovic, Daniel Gitzl, Elmin Arslanovic - Ivan Katic, Alban Hasani, Wolfgang Wieser (K), Stjepan Majic, Ali Heidari, Samet Duran - Marius Noah Algader



Ersatzspieler:



Trainer: Mario Domjanic

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – Eggenberger Sportklub Graz, 16:0 (8:0)

88 Felix Milleder 16:0

86 Felix Milleder 15:0

82 Roman Schnitzer 14:0

80 Roman Schnitzer 13:0

75 Michael Ortner 12:0

63 Roman Schnitzer 11:0

61 Roman Schnitzer 10:0

50 Roman Schnitzer 9:0

42 Roman Schnitzer 8:0

39 Wolfgang Hoedl 7:0

37 Saleamlak Gigler 6:0

35 Saleamlak Gigler 5:0

30 Roman Schnitzer 4:0

16 Roman Schnitzer 3:0

16 Roman Schnitzer 2:0

13 Roman Schnitzer 1:0

Bericht Florian Kober

