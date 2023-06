SVU Liebenau wird der Favoritenrolle gerecht - Lieboch spielt brav mit

Details Donnerstag, 01. Juni 2023 13:49

Für SV Schwarz-Weiß Lieboch gab es in der Partie gegen SV Union Liebenau, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, letztlich nichts zu holen. Zwei Standardsituationen entschieden den Nachtrag am Mittwochabend. Pflichtgemäß strich SVU Liebenau gegen SV SW Lieboch drei Zähler ein. Der knappe 2:1-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit SV Union Liebenau Glücksgefühle beschert.

Pascal Muratha lief viele Kilometer, wurde aber neunzig Minuten bewacht

Zwei Corner entscheiden die Partie vorzeitig

Die Gäste versuchten von Beginn an das Kommando am Platz zu übernehmen und hatten nach zehn Minuten bereits fünf Eckbälle. Das Team von Alexander Ackerl hat diese in der Vergangenheit wohl gut trainiert, denn aus diesen Cornern enstanden beide Tore des Abends.

Domenic Letzer war vor 100 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (7.).

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 0:1 Corner - Maghoub verlängert und Letzer schiebt ein Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Folge hatten die Gäste eine weitere große Möglichkeit Skiric. Zwei Mal traf Lieboch in der Folge das Tor nicht.

Der Treffer von Philipp Urdl in der 32. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg.

Tor, Toor, Tooor für SV Union Liebenau zum 0:2 Corner von rechts auf Urdl und der köpft eiskalt ein Florian Kober, Ticker-Reporter

In der Folge kam der Gastgeber in Mooskirchen besser ins Spiel war für die restliche Zeit eine ebenbürtige Mannschaft.

Die zweite Halbzeit brachte gute Unterhaltung aber keine Tore

Lieboch müht sich wirklich, aber es kommen keine echten Chancen zustande- Liebenau ist zu jeder Zeit im Konter gefährlich Florian Kober, Ticker-Reporter

Den Grundstein für den Sieg über SV Lieboch legte SVU Liebenau bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

So steht es um die beiden Teams

SV Schwarz-Weiß Lieboch muss sich im Sommer ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. SV SW Lieboch verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und elf Niederlagen.

SV Union Liebenau hat nach dem souveränen Erfolg über SV Lieboch weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 70 geschossenen Toren gehört SVU Liebenau offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Der Gast sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 16 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Seit sechs Begegnungen hat SV Union Liebenau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Man greift nach dem Aufsteig in die Unterliga.

SV Schwarz-Weiß Lieboch reist schon am Sonntag zu FC Magnet Küchen Fernitz-Mellach. Für SVU Liebenau geht es schon am Samstag bei Eggenberger Sportklub Graz weiter.

Stimmen zum Spiel

Alexander Ackerl - Trainer Liebenau

"Wir haben praktisch keine Chancen zugelassen. Man muss ja nicht jedes Match Halli Galli machen. Man benötigt auch solche Siege. Wir haben gewusst, dass wir Pascal Muratha decken müssen - das ist aufgegangen. Sie spielen mit Dreierkette, das kam uns entgegen. Jetzt schauen wir einmal wie es nach dem nächsten Spiel ausschaut. Wir haben einen Traum!"

Wolfgang Rothschedl - Trainer Lieboch

"Ich denke wir haben gut mitgespielt. Liebenau ist eine Spitzenmannschaft in der Liga und außer den beiden Toren haben wir sie gut wegverteidigt. Wir waren ebenbürtig - durch zwei Standards verloren. Wir arbeiten hart , wir hatten jedoch vier Spiele in den letzten elf Tagen und das hat man schon gemerkt. Ich bleibe selbstverständlich bei diesem tollen Verein und wir werden uns was aufbauen!"

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – SV Union Liebenau, 0:2 (0:2)

32 Philipp Urdl 0:2

7 Domenic Letzer 0:1

Startaufstellungen: SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Philipp Schleinzer (K), Jan Traußnigg, Pascal Muratha, Andre Schwabl, Fabio Röxeis, Patrick Strohmaier, Fabian Weixler, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Lukas Fink, Franz Moshammer, Manuel Josef Kreinz, Kilian Pobitzer, Paul Dallago



Trainer: Wolfgang Rothschedl

SVU Liebenau I: Joachim Trummer - Gernot Mikenda, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Emir Sikiric, David Movsesian, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Mario Klein, Alexander Zartl, Müslüm Erdem, Markus Schrott, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl , MA Bericht und Fotos Florian Kober

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei