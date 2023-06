SVU Liebenau filetiert den ESK und träumt von der Unterliga!

Details Samstag, 03. Juni 2023 14:59

Einen berauschenden 10:1-Sieg fuhr SVU Liebenau gegen ESK Graz ein. SV Union Liebenau setzte sich standesgemäß gegen Eggenberger Sportklub Graz durch. Das Hinspiel hatte SVU Liebenau zu Hause mit 8:0 für sich entschieden.

So feierte man nach der Begegnung in Eggenberg - es schaut gut aus für eine Rückkehr in die Unterliga Mitte

Zur Pause stand es 3:1 für das Team von Alexander Ackerl

Die Liebenauer gingen natürlich als klarer Favorit in diese Begegnung. Denoch hielt die Abwehr immerhin in der Anfangsphase gut gegen die Gäste. Irgendwann war es dann aber doch so weit: Die Gäste gingen durch Ramaz Shakarishvili in der 22. Minute in Führung.

Philipp Urdl war es, der in der 35. Minute den Ball nach einem Corner im Tor von ESK Graz unterbrachte. Mit dem 3:0 von Karim Mahgoub Mousa für SV Union Liebenau war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). In der 41.Minute hatte man dann die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, aber Keeper Trummer war hervorragend am Posten. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Alban Hasani mit dem 1:3 für Eggenberger Sportklub Graz zur Stelle (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Nun brachen alle Dämme - sieben Tore für Liebenau in der zweiten Hälfte

SVU Liebenau spielte weiter nach vorne und so traf Mousa (48.) und Shakarishvili (49.) ins gegnerische Tor. Somit stand es bereits vier Minuten nach Wiederbeginn 5:1. Es folgte beim nächsten ernstzunehmenden Angriff auch bereits das sechste Tor, das halbe Dutzend war voll.

Tor im Nachschuss von Karim Mahgoub zum 1:6 nnptcnk, Ticker-Reporter

Shakarishvili gelang ein Doppelpack (69./79.), mit dem er das Ergebnis auf 8:1 hochschraubte. Für das 9:1 und 10:1 war Gerhard Steinegger verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (83./87.).

Tor zum 1:10 durch Steinegger nach Vorarbeit von Shakarishvili nnptcnk, Ticker-Reporter

Das einseitige Toreschießen endete schließlich mit dem Schlusspfiff des Referees. SV Union Liebenau ließ dabei keine Gelegenheit aus, ESK Graz vorzuführen, hatte noch mehrere gute Chancen und nahm einen zweistelligen Sieg mit nach Hause.

So steht es um die beiden Teams

Mit 129 Gegentreffern hat Eggenberger Sportklub Graz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur sieben Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 5,61 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Gerade einmal einen Punkt fuhr Eggenberger Sportklub Graz bisher ein. Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von ESK Graz: es muss sich in der nächsten Saison einiges ändern. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und Eggenberger Sportklub Graz hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto.

SVU Liebenau hat nach dem souveränen Erfolg über ESK Graz weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit 91 geschossenen Toren gehört SV Union Liebenau offensiv zur Crème de la Crème der Gebietsliga Mitte. Nur zweimal gab sich SVU Liebenau bisher geschlagen.

Der SV Union Liebenau reitet derzeit auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege und ein Remis heißt hier die jüngste Bilanz.

Während ESK Graz am nächsten Samstag (17:00 Uhr) bei ASV Gösting gastiert, duelliert sich SVU Liebenau am gleichen Tag mit dem SV Edelstauden.

Stimme zum Spiel Alexander Ackerl - Trainer SV Liebenau "Wir haben den zweiten Platz fixiert und sind überglücklich. Wir hoffen natürlich, dass es zum direkten Aufstieg reicht. Wir scheuen morgen gespannt nach Wundschuh ob sich nicht noch eine Türe für den Titel aufmacht!" Aufstellungen: ESK Graz: Migjen Winter - Wolfgang Wieser (K), Elmin Arslanovic, Pejo Tomazic - Ivan Marusic, Alban Hasani, Stjepan Majic, Mihael Grgic, Richard Lorenzoni - Ali Heidari, Ivan Katic



Ersatzspieler: Benjamin Wieser, Daniel Gitzl, Dominic Feiersinger, Mladen Artukovic



Trainer: Mario Domjanic

SVU Liebenau : Joachim Trummer - Gernot Mikenda, Daniel Url, Alexander Maier (K) - Philipp Urdl, Markus Schrott, Emir Sikiric, Domenic Letzer - Karim Mahgoub Mousa, Ramaz Shakarishvili, Ing. Gerhard Steinegger



Ersatzspieler: Marko Posavec, Alexander Zartl, Müslüm Erdem, Adnan Begic, Maximilian Tschikof, Karlo Josic



Trainer: Alexander Ackerl

