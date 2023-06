SV Übelbach ist Meister und steigt in die Unterliga Mitte auf !

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 19:46

Kennen Sie eine Mannschaft im steirischen Amateurfußball, die von der ersten bis zur letzten Runde Tabellenführer war? Sozusagen eine blütenweiße Weste als Meister und Aufsteiger. Wir kennen ein Team - es ist der SV Gaulhofer Übelbach. Am 05.08.22 schickte man SW Lieboch mit einem 10:0 nachhause, das war in der ersten Runde der Gebietsliga Mitte. Mit dieser Tordifferenz holte man gleich die Tabellenführung und behielt diese bis zum letzten Spieltag der Liga.

Die Tormaschinen des SV Übelbach

Man stellt mit Moritz Kopp und seinen 31 Treffern den besten Angreifer der Liga. Gleich an zweiter Stelle in der Torschützenliste rangiert Marko Markovic mit 25 Toren. Das Duo erzielte somit 56 der unglaublichen 117 Toren des Teams von Trainer Markus Vögl - ein absolut ungewöhnlicher Wert. Weitere 16 Tore erzielte Jakob Hozevar. Zu einer guten Mannschaft gehört jedoch auch die Abwehr, gerade einmal 24 Tore musste der sichere Keeper Dominik Prietl hinnehmen.

Es tat sich was im Sommer 2022

Markovic kam im letzten Sommer zum nunmehrigen Meister, ebenso wie Marko Klemencic. Beides entpuppten sich als Leistungsträger und absolut gelungene Neuzugänge im letzten Sommer. Zudem engagierte man den neuen Torwartrainer Michael Knöbelreiter. Damit diese nicht genug war, übernahm Markus Pogorelz den Posten des Teammanagers.

Nachdem man bereits in der letzten Saison den vierten Platz in der Liga erreichen konnte, präsentierte man sich in der aktuellen Saison als Einheit, die es mit Trainer Vögl schaffte den Aufstieg zu erreichen. Dieser ist gewiss ein ganz wichtiger Faktor in der aktuellen Geschichte des SV Übelbach. Seine Erfahrung bei großen Vereinen der Steiermark wie DSV Leoben oder SC Weiz bringt nun noch einmal das gewisse Extra für die Truppe. Zudem hat er als Spieler selbst die Schuhe für den Club geschnürt.

Die Verfolger in der Liga - zwei an der Zahl

Da ist zunächst Gratwein-Strassengel, gerade einmal drei Spiele verlor das Team in dieser Saison, davon zwei Mal gegen Übelbach. Dies reicht in der Endabrechnung aber nur für den dritten Platz. Auf dem zweiten Platz ist die SU Liebenau platziert. Das Team von Trainer Alexander Ackerl verlor ganze zwei Spiele in der Saison, was vermuten Sie gegen wen? Ja genau, gegen Übelbach und zwar deutlich. Übelbach gewann diese Verfolgerduelle mit 7:4 in Liebenau und 5:0 zuhause.

Dies alles zeigt, dass der SV Übelbach ein absolut verdienter Meister ist und sich nun auf die Unterliga Mitte vorbereiten kann. Man wird sich punktuell verstärken ohne das bestehende Mannschaftsgefüge zu zerstören.

Tradition seit 1923 - ein Verein mit viel Geschichte

Zunächst ging man ab 1923 als SV Guggenbach an den Start - dies am Ort des heute noch bespielten Sportplatzes. Dieser wurde über die hundert Jahre immer weiter ausgebaut. Nach dem 2.Weltkrieg begann der Erfolgslauf des Vereins.

Der Zweite Weltkrieg verursachte jedoch ein "Erlahmen" der Übelbacher Fußballbegeisterung. Nichtsdestotrotz wurde die sportliche Begeisterung direkt nach dem Weltkrieg wieder neu im Übelbachertal entfacht. In dieser kargen Zeit stellten die sportlichen Aktivitäten auf dem Sportplatz wahre Höhepunkte dar und veranlassten viele Begeisterte Fans, den Sportplatz zu besuchen. Der Verein kämpfte sich von der untersten Spielklasse bis in die Landesliga empor. Die Fahrt zu den Auswärtsspielen wurde mittels eines LKW der Guggenbacher Papierfabrik durchgeführt. (von der Homepage des Vereins)

Man arbeitete sich über Jahre bis in die Steirische Landesliga empor. Im Jahr 1980 stieg man aus dieser dann nach vielen Jahren ab. Es folgten Jahrzehnte zwischen Gebietsliga, Unterliga und Oberliga.

Nunmehr geht man als Meister wieder in die Unterliga zurück - ganz gewiss um dort auch zu bleiben.

Ligaportal.at gratuliert zum Meistertitel!

Bericht Florian Kober

