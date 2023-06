Relegation Rückspiel: Semriach gewinnt erneut und steigt auf!

Zur Halbzeit gab es noch keine Entscheidung in dieser Partie

Semriach musste das Spiel nicht machen, konnte sich auf die Verteidigung des Ergebnisses aus dem Hinspiel konzentrieren. Beide Teams kamen zu keinen zwingenden Chancen im ersten Durchgang. Mit diesem 0:0 ging es in die Kabinen. Das vermeintlich kleine Semriach war nur noch 45 Minuten vom Aufstieg in die Gebietsliga entfernt.

Nach 90 Minuten hatte das Team von Trainer Zechner auch diese Partie gewonnen

In der 60.Minute pfiff Schiedsrichter Causevic einen Elfmeter für die Gastgeber und Rusmir Cehajic verwandelte diesen sicher zur Führung der Kalsdorfer Reserve. Begann nun die große Aufholjagd der Mannschaft, die vor einem Jahr noch in der Unterliga gespielt hatte?

Klare Antwort : nein ! Nur eine Minute später traf Parwiz Kazimi nämlich schon zum 1:1 Ausgleich. Man hatte nun das Gefühl, dass das Team aus Semriach jetzt einen Zahn zulegen konnte. Es wirkte, als wollte man diesen Sieg mehr.

So kam es dann auch in der 91.Minute, dass erneut Parwiz Kazimi zum 2:1 und zum endgültigen Aufstieg traf. Nunmehr kannte die Freude keine Grenzen - Semriach folgt dem SV Weinitzen in die Gebietsliga Mitte und es gibt in der nächsten Saison wieder ein Schöcklland-Derby.

Stimme zum Spiel

Trainer Michael Zechner - SU Semriach

" Ich denke über die beiden Spiele waren wir einfach ein wenig besser. Erstaunlich, dass Kalsdorf so weit unten in der Tabelle stand, denn eigentlich spielen die gar nicht so schlecht. So ist es , wir steigen auf - feiern jetzt einmal und in wenigen Wochen beginnt die Vorbereitung auf die nächste Saison!"

Aufstellungen:

SC Copacabana Kalsdorf II: Tilen Marcic - Manuel Pfeiler, Maximilian Wolf (K), Joël Roger Wasser, Jeremiah Heuberger - Mark Ferlic, Edward Lomotey, Sergej Vucetic, Rusmir Cehajic, Sanel Hodzic - Samuel Rich Oteng



Ersatzspieler: Noah Leon Weger, Fabio Hönneger, Felix Carstensen, Almin Begic, Julian Mortaoui, Lukas Grabner



Trainer: Samir Jasarevic