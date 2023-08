Doppelpack: Biscan sichert SU Semriach den Sieg

Details Montag, 14. August 2023 22:50

Sportunion Raiffeisenbank Semriach kam gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch zu einem klaren 3:0-Erfolg. Somit startete der Aufsteiger, in der Relegation hatte man die Reserve aus Kalsdorf eleminiert, optimal in die Meisterschaft und in die Gebietsliga. Das Team von Trainer Rothschedl fand über neunzig Minuten kaum Mittel gegen die Heimmannschaft.

Erstes Spiel als Aufsteiger in der Gebietsliga und gleich 3:0 gewonnen - es wurde gefeiert

Knappe Führung zur Pause

Darijo Biscan brachte sein Team in der 20. Minute nach vorn. SV SW Lieboch brauchte den Ausgleich, aber die Führung von SU Semriach hatte bis zur Pause Bestand. Man sah zwei motivierte Teams, irgendwie lief das Spiel für den Aufsteiger am Sonntag insgesamt glücklicher, was auch der effektiveren Spielweise des Teams von Trainer Zechner lag.

In der zweiten Halbzeit wurde es dann deutlich

Biscan schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (49.).

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 2:0 NR 22 Suchy legt quer und Darijo Biscan braucht nur mehr einschieben 1994DG, Ticker-Reporter

Marco Suchy besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Semriach (77.). Die 200 Zuschauer sahen bei schwülen Temperaturen drei Tore und zusätzlich noch vier Aluminiumtreffer. Das Saisondebüt der Heimmannschaft ist also gelungen. Sportunion Raiffeisenbank Semriach hat SV Lieboch bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

So geht es für beide Teams weiter

Am kommenden Freitag trifft Semriach auf USV Stiwoll, SV Schwarz-Weiß Lieboch spielt tags darauf gegen Union SV Vasoldsberg.

Aufstellungen: Semriach SU: Marvin Peer, Moritz Ebner, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Oliver Joel Zink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Manuel Gössler, Fabian Sucek, Sebastian Ebner, Tobias Helmut Martinelli, Danijel Zivkovic, Marco Kalinic



Trainer: Michael Zechner

SV SW Lieboch: Matthias Wacker - Mark Ryan Pernitsch, Manuel Schilcher - Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer - Pascal Muratha, Hussein Al Darraji



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Mehdi Ganji, Franz Moshammer, Jan Traußnigg, Yasir Al Darraji, Manuel Josef Kreinz



Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 3:0 (1:0)

77 Marco Suchy 3:0

49 Darijo Biscan 2:0

20 Darijo Biscan 1:0

