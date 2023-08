Stiwoll verliert ein Spiel voller Emotionen und seinen Trainer durch Platzverweis

Details Samstag, 19. August 2023 14:12

USV Stiwoll steckte am Freitag die erste Saisonniederlage ein und verlor gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach mit 1:3. Es hing heiß her bei dieser Begegnung - die über 250 Zuschauer sahen vier Tore, einen Heimsieg, elf gelbe Karten und einen Platzverweis.

Auch im zweiten Spiel der Saison konnte der Aufsteiger nach der Partie in der Kabine feiern

Schwere Knieverletzung und drei Tore in der ersten Hälfte

Das Spiel begann voller Emotionen und wurde leidenschaftlich geführt. Beide Teams waren hier darauf aus drei Punkte zu lukrieren. Auf schwerem Boden entstand manches Foul aus der Leidenschaft, das dann eine Verwarnung einbrachte.

Bereits nach wenigen Minuten verletzte sich der Gästespieler Andreas Schmiedtbauer am Knie schwer und er wurde durch Jonas Gößler ersetzt (9.). Marco Suchy brachte Stiwoll ins Hintertreffen, als er in der 13.Minute vollstreckte.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 1:0 - Frei wie ein Vogel im Strafraum trifft die Nr 9 Marko Suchi zum 1:0. Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Einige Minuten später erzielten die Gäste den vermeintlichen Ausgleich, der aber wegen Abseits nicht gegeben wurde. In der 37.Minute erhöhte abermals Suchy mit einem platzierten Schuss auf 2:0. Kurz vor der Pause traf Kerim Erdem für SU Semriach zum 3:0 (41.).

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 3:0 Abgestaubt zum 3:0 von der Nr. 42 Kerim Erdem. Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Das überzeugende Auftreten des Heimteams fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung als Schiedrichter Popovic zur Pause pfiff. Es war wohl vorausschauend einen Landesligaschiedsrichter zu dieser Partie zu schicken.

Platzverweis für Coach Werner Riedl

Es wurde weiterhin leidenschaftlich gespielt - man sah eine Gebietsligapartie auf gutem Niveau. Semriach spielte die Partie herunter, wobei sie von den aufopferungsvoll kämpfenden Gästen weiterhin gefordert wurden. In der 65.Minute diskutierte Gästetrainer Werner Riedl ausführlich mit Schiedsrichter Popovic und er wurde mit einer gelben Karte verwarnt. Riedl beruhigte sich jedoch nicht und wurde in der Folge ausgeschlossen.

Kurz vor Ultimo war noch Sergio Riedl zur Stelle und zeichnete für das erste Tor von USV Stiwoll verantwortlich (89.) Zuvor hatten die Gäste zwei gute Einschussmöglichkeiten.

Obwohl Semriach nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Stiwoll zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:1.

So steht es um die beiden Teams

SU Semriach bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem dritten Platz - dies mit sechs Punkten aus zwei Spielen. Mehr kann man von einem Aufsteiger nicht erwarten. Die Abschlusstabelle führte USV Stiwoll in der vergangenen Saison mit 38 Punkten auf dem fünften Platz auf. Mit drei Punkten auf der Habenseite stehen die Gäste derzeit auf dem sechsten Rang. Wie wir alle wissen, hat eine Tabelle in dieser Phase wenig Aussagen. Stiwoll wird trotz der Niederlage eine gute Rolle in der Liga spielen.

Als Nächstes steht für Semriach eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (10:30 Uhr) geht es gegen Askö Murfeld. Stiwoll tritt bereits einen Tag vorher gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch an (17:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Zunächst wünschen wir dem Stiwoller Spieler gute Besserung - ich sage das auch im Namen unseres Vereins. Das Spiel war emotional aber insgesamt fairer als die vielen Verwarnungen vermuten lassen. Es gibt einige sehr gute Teams in dieser Liga und es wird entscheidend sein welche Mannschaft in den nächsten Wochen in einen Lauf kommt. Stiwoll gehört für mich auch dazu. Insgesamt war das ein toller Auftritt meiner Mannschaft und wir haben sechs Punkte nach zwei Runden - mehr geht nicht!"

Aufstellungen:

Semriach SU: Marvin Peer, Moritz Ebner, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Oliver Joel Zink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Kerim Erdem



Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Sebastian Ebner, Manuel Gössler, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Marco Kalinic



Trainer: Michael Zechner

USV Raika STIWOLL: Niklas-Michael Egger - Lukas Kern, Christoph Marchel, Markus Kraxner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Andreas Schmiedtbauer, Sergio Riedl - Pascal Neger, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl



Ersatzspieler: Harald Holzer, Jonas Gößler, Maximilian Dirnberger, Michael Reichenpfader, Jürgen Kraxner



Trainer: Werner Riedl Bericht Florian Kober Fotos - SU Semriach

Gebietsliga Mitte: Sportunion Raiffeisenbank Semriach – USV Stiwoll, 3:1 (3:0)

89 Sergio Riedl 3:1

41 Kerim Erdem 3:0

37 Marco Suchy 2:0

13 Marco Suchy 1:0

