Peintinger erledigt SV Lassnitzhöhe fast im Alleingang

Details Sonntag, 20. August 2023 21:07

Erfolgreich brachte Askö Murfeld den Auswärtstermin bei SV Lassnitzhöhe über die Bühne und gewann das Match mit 4:0. Dominik Peininger erzielte dabei drei Tore beim Aufsteiger. Die, in der letzten Saison erfolgsverwöhnten Gastgeber mussten erkennen, dass in der Gebietsliga die Trauben höher hängen. Tapfer kämpfte man und engagiert, man verlor trotzdem deutlich.

Vor wenigen Wochen holte man den Titel in der 1.Klasse, jetzt sammelt man Erfahrungen in der Gebietsliga

Nach nur drei Minuten führte der Gast in Lassnitzhöhe

Gewiss hatte sich Trainer Dietmar Wolf eine Taktik für seine Mannschaft überlegt. Man spielte recht defensiv und versuchte über den Konter ins Spiel zu kommen. Murfeld presste jedoch dagegen und so nahm das Unheil für die Gastgeber schnell seinen Lauf,

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Murfeld bereits in Front. Arthur Paul Wlattnig markierte in der dritten Minute die Führung mit einem platzierte Freistoß.

Für das 2:0 der Gäste zeichnete Dominik Peintinger verantwortlich (21.) , das Tor entstand genau dadurch, dass die Gäste bereits gegen das Umschaltspiel der Gastgeber pressten. Es blieb bei dieser Spielanlage und es entwickelte sich bei hohen Temparaturen ein schnelles Match.

Chance Lahö: weiter Ausschuss auf den Stürmer, der den Ball direkt auf die Stange schießt. Verteidiger und TW mit Unstimmigkeit. die tiefstehende Sonne macht den Ball gefährlich TomTurbo, Ticker-Reporter

In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung 2:0 für Askö Murfeld, obwohl die Gastgeber einige Chancen mit ihrem Konterspiel vorfanden.

Peintinger machte dann alles klar - 4:0 am Ende

Peintinger glänzte an diesem Tag besonders. Er traf letztlich drei mal für Murfeld. Zunächst nach 59 Minuten nach einer schönen Kombination, dann in der 78.Minute zum Endstand. Zuvor gab es auf beiden Seiten mehrer Gelegenheiten.

Tor, Toor, Tooor für Askö Murfeld zum 0:4. sehenswerter Treffer und Hattrick!Nr 24 Peintinger wuchtet den Ball nach einem Eckball unhaltbar aus dem Rückraum ins Kreuzeck! TomTurbo, Ticker-Reporter

Am Ende nahm Askö Murfeld bei SV Lassnitzhöhe einen Auswärtssieg mit.

So steht es für die beiden Teams nach zwei Runden

Durch diese Niederlage fällt SV Lassnitzhöhe in der Tabelle auf Platz 13 zurück. Wirkliche Bedeutung hat das momentan natürlich noch nicht.

Platz sechs und 33 Punkte – so lautete die Bilanz von Murfeld in der abgelaufenen Saison. Askö Murfeld hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Am Samstag, den 26.08.2023 (17:00 Uhr) steht für SV Lassnitzhöhe eine Auswärtsaufgabe gegen SV amt Kältetechnik Edelstauden an. Askö Murfeld tritt einen Tag später daheim gegen Sportunion Raiffeisenbank Semriach an.

Aufstellungen:

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Eldar Salkanovic, Nicolas Posch, Max Raitmayer - Laurence Fahrner, Niklas Annerer, Martin Jandl - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Markus Christian Mandl, Paul Langmaier, Karim Ahmed, Nico Pomper, Patrick Daniel Hold, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker, Arthur Paul Wlattnig, Richard Macher (K), Dominik Zisser, Nikolaus Lottersberger, Maximilian Puchmüller, Patrick Kügerl, Florian Zettl , BSc, Daniel Pertl, Dorian Derler, Dominik Peintinger , BSc



Ersatzspieler: Moritz Hirt, Daniel Novak, Nemanja Tucovic , BSc, Philipp Spechtl, Lars Köhn, Adnan Hrncic



Trainer: David Kasper Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – Askö Murfeld, 0:4 (0:2)

78 Dominik Peintinger 0:4

59 Dominik Peintinger 0:3

21 Dominik Peintinger 0:2

3 Arthur Paul Wlattnig 0:1

