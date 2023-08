Kothgasser schießt USV Vasoldsberg zum Sieg

Details Sonntag, 20. August 2023 21:36

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von SV Schwarz-Weiß Lieboch und Union SV Vasoldsberg, die mit 0:1 endete. Lieboch verlor somit die beiden ersten Spiele, womit auch die Mannschaft vor einer Woche wohl nicht gerechnet hat. Zudem muss Keeper Wacker im nächsten Spiel pausieren.

Auch der Liebocher Torjäger Muratha konnte am Wochenende keine Wende im Spiel bewirken

Kurz vor der Pause fiel der Tagestreffer durch Kothgasser

In der ersten halben Stunde gab es auf beiden Seiten ein paar Corner, die aber allesamt nichts einbrachten. Nach einer knappen halben Stunde rettete Gästekeeper Andre Gloggnitzer mit einer tollen Parade die Null. Beide Teams neutralisierten sich im Mittelfeld zusehens.

Noch bevor der erste Durchgang abgelaufen war, traf Lukas Kothgasser vor 150 Zuschauern ins Netz (44.). Der berühmte Treffer, Sie wissen schon - psychologischer Zeitpunkt und so! Dem Torschützen war das egal, sein Team führte auswärts mit 1:0.

Es blieb beim knappen Auswärtssiegv und ein negativer Höhepunkt

Nach der Rückkehr aus der Kabine hatten die Gastgeber mit einem Kopfball eine prima Chance. Es passierte aber auf beiden Seiten nicht mehr viel. Zumindest was das Tore erzielen angeht. In der 94.Minute kam es zu einem Wortduell zwischen dem Liebocher Keeper Matthias Wacker und Schiedsrichter Fabian Penasso. Der gab dann eine gelbe Karte wegen Kritik.

Wacker redete aber weiter und so zeigte ihm der Referee kurz darauf die zweite gelbe Karte. Macht in der Fußball-Mathematik: Platzverweis ! Das in der 95.Minute, der Frust war wohl groß bei den Liebochern.

Es fielen keine weiteren Tore; so reichte USV Vasoldsberg der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

So steht es um die beiden Teams nach zwei Runden

29 Punkte brachten SV SW Lieboch in der abgelaufenen Saison den achten Rang ein. Das ist Vergangenheit, jetzt heißt es Ärmel rauf krempeln und punkten. Das Team von Trainer Wolfgang Rothschedl hat genug Potential um in die Erfolgsspur zu kommen,

SV Lieboch tritt am Samstag, den 26.08.2023, um 17:00 Uhr, bei USV Stiwoll an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt Union SV Vasoldsberg Grazer Sportclub Holding Graz.

Aufstellungen:

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Fabian Weixler, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Mehdi Ganji, Franz Moshammer, Jan Traußnigg, Yasir Al Darraji, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl

Vasoldsberg: Andre Gloggnitzer, Benjamin Geller, Samuel Konrad, Patrick Zechner, Florian Kraxner, Matthias Gross (K), Fabian Stöckler, Lukas Kothgasser, Tobias Stückler, Simon Sixt, Hasan Can Yarim



Ersatzspieler: Berghold Thomas, Dominik Gietl, Stefan Skofitsch, Marco Daniel Zrim, David Ranftl, Pavao Sklepic



Trainer: Christian Binder Bericht und Foto Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – Union SV Vasoldsberg, 0:1 (0:1)

44 Lukas Kothgasser 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.