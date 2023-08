Später Riedl-Treffer bringt den Sieg - in der Schlussphase unterlag Lieboch

Details Sonntag, 27. August 2023 13:34

Das Auswärtsspiel brachte für SV SW Lieboch keinen einzigen Punkt – Stiwoll gewann die Partie mit 2:1. Bei zwei Treffern wurde bei brütender Hitze auch hitzig diskutiert. Zwei Mal sahen die Mannschaften eine vermeintliche Abseitsposition, doch Schiedsrichter Paul Daniel blieb bei seinen Entscheidungen.

Auch Torjäger Pascal Muratha - hier im Spiel gegen Liebenau, konnte die Wende für Lieboch nicht bringen

Die erste Halbzeit endet in Stiwoll torlos

Wie schon in der letzten Saison war es ein enges Spiel zwischen den beiden Teams. Stiwoll mit seinem fanatischen Anhang, der kleine Platz - das war für die Gäste am Wochenende kein gutes Pflaster. Man neutralisierte sich weitgehenst und der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Es war in der ersten Halbzeit noch kein Tor gefallen und es dauerte auch sehr lange bis es in diesem Spiel brisant wurde, dann aber richtig.

Die knapp 200 Zuschauer sahen eine packende Schlussviertelstunde

Amin Bajric brach für SV Lieboch den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Es gab Proteste der Gastgeber, die ein vermeintliches Abseits gesehen haben wollten. Schiedsrichter Paul Daniel blieb bei seiner Entscheidung und so machte sich das Team von Trainer Wolfgang Rothschedl Hoffungen endlich den ersten Dreier in dieser Saison einzufahren.

Da hatten die Gastgeber natürlich etwas dagegen und drängten nun auf den Ausgleich und nur knapp zehn Minuten später war es dann soweit. In der 83. Minute gelang USV Stiwoll der Ausgleich - Trainer Lammer hatte ein gutes Händchen bewiesen, denn der Torschütze war der eingewechselte Fabio Königshofer.

Dann kam noch die Situation, die den Stiwollern die drei Punkte in der Nachspielzeit brachte. Die spielentscheidende Rolle nahm Sergio Riedl ein, der kurz vor knapp für die Gastgeber zum Führungstreffer bereitstand (93.). Nun protestierten die Gäste wegen einer möglichen Abseitsposition. Es blieb beim Heimsieg in förmlich letzter Sekunde.

Schließlich strich Stiwoll die Optimalausbeute gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Auch wenn die Saison noch jung ist: Der Blick auf die Tabelle ist für SV SW Lieboch wenig erfreulich. Nach der Niederlage rangieren die Gäste nur noch auf Platz 13. Einen klassischen Fehlstart legte SV Schwarz-Weiß Lieboch hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Stiwoll in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz nach Spielschluss. Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Stiwoll.

Am kommenden Sonntag trifft USV Stiwoll auf Askö Murfeld, SV SW Lieboch spielt tags zuvor gegen Grazer Sportclub Holding Graz.

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Jonas Gößler, Lukas Kern, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Jürgen Kraxner, Sergio Riedl - Pascal Neger, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl



Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jan Kriegl, Fabio Königshofer, Leon Krienzer, Maximilian Dirnberger, Julian Eder



Trainer: Mario Lammer

SV SW Lieboch: Moritz Wellscheller, Franz Moshammer, Jan Traußnigg, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Mehdi Ganji, Yasir Al Darraji, Kilian Pobitzer, Daniel Renner, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl

Gebietsliga Mitte: USV Stiwoll – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 2:1 (0:0)

93 Sergio Riedl 2:1

83 Fabio Koenigshofer 1:1

74 Amin Bajric 0:1

