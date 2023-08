Hausmannstätten mit drittem Sieg im dritten Spiel

Details Sonntag, 27. August 2023 16:05

USV Wundschuh hatte am Samstag gegen SV Hausmannstätten mit 1:2 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage. Bei brütender Hitze sahen die über 250 Zuschauer ein spannendes Gebietsligaspiel, das von der unglaublichen Hitze am Spielfeld geprägt war.

Onaghinor sorgt knapp vor der Pause für die Führung der Hausherren

Das Spiel war von Beginn an von den tropischen Temperaturen in Hausmannstätten geprägt. Nach zwanzig Minuten sahen die Fans noch keinen Torschuss. Nach der ersten Trinkpause nahm das Spiel dann an Fahrt auf und man verzeichnete bald die erste Chance für die Gäste. Man versuchte sich später noch einmal mit einem Weitschuss und hatte wenige Minuten vor der Pause die bisher größte Möglichkeit im Spiel, die Sasa Dreven im Hausmannstättner Tor jedoch glänzend hielt.

Vor dem Seitenwechsel sorgte Efosa Onaghinor mit seinem Trefferaus 16 Metern für eine kalte Dusche für Wundschuh, zumindest bildlich gesehen. Da waren noch zwei Minuten vor dem Wechsel zu spielen. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der HSV, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm.

Johnathan Legat machte kurz vor dem Abpfiff dann alles klar für den HSV

Es blieb gnadenlos schwül auf dem Platz und die Kicker legten sich trotzdem ins Zeug. Wundschuh vergab nach einer Stunde einen Elfmeter, versuchte aber weiterhin zum Ausgleich zu kommen. Alle Bemühungen waren in der 89.Minute dann verspielt.

Johnathan Legat versenkte die Kugel mit dem Kopf zum 2:0 für den Gastgeber (89.). In der Nachspielzeit (95.) gelang Florian Baumgartner der Anschlusstreffer für USV Wundschuh. Danach war das Spiel jedoch zu Ende. Letzten Endes ging SV Hausmannstätten in diesem kräftezehrenden Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Eine Momentaufnahme für den HSV und Wundschuh

Hausmannstätten nimmt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle ein. Dem Blick auf die Tabelle sollte man zum jetzigen Saisonzeitpunkt nicht zu viel Bedeutung beimessen. Doch kann man wohl feststellen, dass der Absteiger aus dem Grazer Süden vermutlich eine gute Rolle in der aktuellen Saison spielen wird.

Nach Jahren im Abstiegskampf in der Unterliga kehrt wohl die Freude wieder ein, was auch der tolle Besuch zeigt.

Doch nach dieser Niederlage ist Wundschuh vorläufig auf Platz vier abgerutscht. Auch mit Wundschuh ist zu rechnen, Dominik Niederl hat eine willensstarke Truppe beinander, die auch gegen Hausmannstätten alles gegeben hat.

Am kommenden Samstag trifft SV Hausmannstätten auf SV Weinitzen, USV Wundschuh spielt tags zuvor gegen SV Gratwein-Straßengel. Man darf den beiden Teams wünschen, dass es dann etwas kühller auf dem Platz ist.

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Oliver Hofer, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar - Efosa Onaghinor, Jakob Lind



Ersatzspieler: Nico Lippe, Clemens Froschauer Wieser, Florian Ferk, Johnathan Legat, Imran Zahirovic, Amar Alibegic



Trainer: Franz Rastl

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Markus Zettl , BEd, Kenan Jasarevic, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Vlad Lung, Christoph Niederl - Serhat Yildiz, Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Hamed Jukic, David Baumgartner, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak



Trainer: Dominik Niederl Bericht Florian Kober Fotos: Macher

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – USV Wundschuh, 2:1 (1:0)

95 Florian Baumgartner 2:1

89 Johnathan Legat 2:0

43 Efosa Onaghinor 1:0

