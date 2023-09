Platter trifft vier mal und der GSC gewinnt in Lieboch

Details Sonntag, 03. September 2023 00:27

SV Schwarz-Weiß Lieboch und Grazer Sportclub Holding Graz boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4. In einem packenden Spiel in der Gebietsliga Mitte fielen somit sieben Tore, 4:0 führte der Gast zwischendurch. Die Gäste aus Graz hatten letzte Woche mit einem überzeugenden Sieg gegen Vasoldsberg wieder in die Erfolgsspur gefunden, während die Gastgeber aus Lieboch nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen dringend Punkte benötigten, um sich aus dem Tabellenkeller zu befreien.

Vor wenigen Tagen begann man in Lieboch das neue Sportzentrum zu errichten, für Trainer Rothschedl gibt es aktuell viel Arbeit um die Mannschaft wieder zum Siegen zu bringen

Tobias Plattner erzielte in der ersten Halbzeit ein Tor

Das Spiel begann vielversprechend, und die ersten zehn Minuten gehörten den Gastgebern aus Lieboch. Doch in der 18. Minute brachte Tobias Plattner die Gäste aus Graz mit einem präzisen Schuss in Führung. Es war der Beginn einer ereignisreichen Partie.

Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für den Grazer Sportclub. Doch in der zweiten Hälfte legten sie nach.

In der zweiten Halbzeit erzielte Plattner weitere drei Tore

In der 48. Minute erhöhte der Torjöäger nach einem Assist von Bauer auf 2:0. Plattner war an diesem Tag nicht zu stoppen und erzielte kurz darauf sein drittes Tor, diesmal direkt aus einem Freistoß. In der 58. Minute folgte das vierte Tor von Plattner, erneut aus einem Freistoß, und sorgte damit für ein 4:0 für die Gäste aus Graz.

Lieboch gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück. In der 70. Minute erzielte Bernhard Gferer nach einem Eckstoß das erste Tor für die Heimmannschaft. Nur drei Minuten später trug sich Lieboch erneut in die Torschützenliste ein und verkürzte auf 2:4.

Die Schlussphase des Spiels war äußerst aufregend. In der 79. Minute gelang es Lieboch durch Amin Bajric auf 3:4 zu verkürzen. Doch die Gäste aus Graz verteidigten ihre knappe Führung bis zum Schluss.

Das Spiel endete schließlich mit 3:4 zugunsten des Grazer Sportclubs. Ein spannendes und torreiches Duell, das den Zuschauern sicherlich in Erinnerung bleiben wird. Während die Gäste aus Graz ihren Aufwärtstrend fortsetzen konnten, muss der SV Schwarz-Weiß Lieboch weiterhin nach dem ersten Saisonsieg suchen.

So steht es um Lieboch und den GSC - so geht es nächste Woche weiter

Neben SV SW Lieboch gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte SV Schwarz-Weiß Lieboch hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Durch den Erfolg rückte Grazer Sportclub Holding Graz auf die achte Position der Gebietsliga Mitte vor. In dieser Saison sammelte Grazer Sportclub bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Als Nächstes steht für SV SW Lieboch eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (10:30 Uhr) geht es gegen Askö Murfeld. Grazer SC tritt bereits zwei Tage vorher gegen JSV RB Mariatrost an (18:00 Uhr).

Bericht Florian Kober

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Franz Moshammer, Pascal Muratha, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper, Bernd Gfrerer, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Mehdi Ganji, Jan Traußnigg, Yasir Al Darraji, Manuel Josef Kreinz, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Paul Neukirchner, Tobias Eder, Patrick Schweiger, Jonas Müller, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Florian Bauer, Patrick Gröbl - Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Daniel Turk, Jakob Pichlbauer, Henrik Nöstlthaller, Nikolaus Weissensteiner, Albion Sedolli, Nick Kostrzewa



Trainer: BSc Leonhard Lang

Gebietsliga Mitte: SV Schwarz-Weiß Lieboch – Grazer Sportclub Holding Graz, 3:4 (0:1)

78 Amin Bajric 3:4

72 Manuel Schilcher 2:4

69 Bernd Gfrerer 1:4

57 Tobias Andreas Plattner 0:4

50 Tobias Andreas Plattner 0:3

47 Tobias Andreas Plattner 0:2

18 Tobias Andreas Plattner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.