Fünf Tore, zehn gelbe Karten und drei Platzverweise - Stiwoll siegt 5:0

Drei Tore und vier gelbe Karten in der ersten Halbzeit

Das Spiel begann mit dem Anpfiff durch Schiedsrichter Valentin Burger und die Zuschauer sollten nicht lange auf das erste Tor warten. Bereits in der 15. Minute erzielte Markus Kraxner per Elfmeter das 1:0 für den USV Stiwoll. Doch die Aufregung begann erst richtig, als in der 17. Minute ein weiterer Elfmeter für Stiwoll gepfiffen wurde, nachdem ein Handspiel der Murfelder gesehen wurde. Kraxner Markus trat erneut an und erhöhte auf 2:0 in der 18. Minute.

In der 21. Minute gab es einen Handspielverdacht gegen Stiwoll, doch der Schiedsrichter schien unbeeindruckt.

In der 26. Minute wurde die Situation noch hitziger, als Richard Macher von Askö Murfeld die gelbe Karte sah - es war dies die dritte gelbe Karte und es sollten noch sechs weitere folgen. Kurz darauf, in der 28. Minute, gab es eine weitere gelbe Karte, diesmal für einen Spieler von Stiwoll, nämlich Sergio Riedl.

Das 3:0 in der 31. Minute durch einen Traumtreffer von Matthias Krienzer sorgte für Begeisterung auf den Rängen. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem klaren Pausenstand von 3:0 zugunsten von Stiwoll.

Zwei weitere Tore, fünf gelbe Karten und drei Platzverweise nach der Pause

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Tor für Stiwoll in der 51. Minute, als Pascal Neger souverän ins Schwarze traf. Doch dann wurde die Partie noch hitziger, als in der 54. Minute Daniel Pertl von Askö Murfeld nach einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt wurde.

Gelb-Rote Karte (Askö Murfeld) für: Nr. 17 steigt in diesen Zweikampf ein wie in einen Bummelzug und sieht dafür Rot! Antwan Christbam, Ticker-Reporter

Zuvor wurde schon Philipp Spielhofer von der Gästebank mit einer glatten roten Karte von der Bank verwiesen

Es war durchwegs ruppig und ungemütlich auf dem Spielfeld. In der 74. Minute gelang Serge Riedl von Stiwoll das 5:0, was den Vorsprung weiter ausbaute und auch zugleich den Endstand bedeutete.

Doch das Drama sollte noch nicht vorbei sein. In der 79. Minute sah der Torhüter Lukas Stoimaier von Stiwoll die rote Karte für eine Beleidigung, mit den Platzverweisen war es dann vorbei, es folgten aber noch zwei gelbe Karten.

Das Spiel endete schließlich mit 5:0 für Stiwoll, doch die elf gelben Karten und die beiden Platzverweise werden sicherlich noch lange Gesprächsthema sein. Diese Partie wird in Erinnerung bleiben, nicht nur wegen der Tore, sondern vor allem wegen der Kontroversen und Emotionen auf und neben dem Platz.