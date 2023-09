Sensationelles 6:0 für SV Gratwein-Straßengel gegen SV Weinitzen

Details Samstag, 09. September 2023 18:06

Gratwein-Straßengel führte SV Weinitzen nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SV Gratwein-Straßengel als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Beide Teams standen vor diesem Match mit jeweils 2 Siegen und 2 Niederlagen in der laufenden Saison da und waren entschlossen, sich die 3 Punkte zu sichern. Die Erwartungen der Zuschauer waren hoch und sie wurden nicht enttäuscht.

Erste Halbzeit: Gratwein in Führung - mit 2:0 war es noch im normalen Rahmen

Das Spiel begann intensiv und schon in der 1. Minute sahen wir ein unglückliches Eigentor von Sanjin Topalovic, was dem SV Gratwein/Straßengel die Führung brachte. Der SV Weinitzen versuchte, sich zu erholen, aber die ersten Minuten gehörten eindeutig den Gastgebern.

Viel kann man momentan nicht berichten. Gratwein gefährlicher im Angriff. Weinitzen bemüht, aber vorm Tor noch zu harmlos Werner Langmann, Ticker-Reporter

Das Spiel verlief größtenteils im Mittelfeld, und beide Teams kämpften hart um die Kontrolle über den Ball. Gratwein/Straßengel war jedoch gefährlicher im Angriff und konnte in der 37. Minute durch Wolfgang Hödl auf 2:0 erhöhen. Dieser erkannte die Position des Torwarts und schloss mit einem perfekten Heber ab.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit bremste der Schiedsrichter die Emotionan als Philipp Hemmer (SV Gratwein/Straßengel) und Bernd Huber (SV Weinitzen) jeweils eine gelbe Karte erhielten. Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem verdienten Vorsprung von 2:0 für SV Gratwein/Straßengel.

Halbzeit: Gratwein/Straßengel dominiert

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit einem Tor für Gratwein/Straßengel. Michael Ortner erzielte in der 47. Minute das 3:0. Der Torwart von Weinitzen, Daniel Feiertag, konnte einen verdeckten Schuss aus dem 16er nicht rechtzeitig abwehren.

Die Zuschauer waren spätestens ab dem 3:0 voller Leidenschaft und feuerten ihr Team an. Etwa 220 Besucher waren ins Stadion gekommen, um die Partie zu verfolgen.

Gratwein denkt gar nicht ans Ball verwalten. Sie wollen noch mehr Tore machen. Werner Langmann, Ticker-Reporter

Wolfgang Hödl (SV Gratwein/Straßengel) war der Mann des Spiels und erhöhte in der 73. Minute auf 4:0 mit einem erneuten Treffer. Das Weinitzen-Team versuchte, durch Spielerwechsel frischen Wind ins Spiel zu bringen, aber Gratwein/Straßengel ließ nicht nach.

In der 84. Minute setzte Wolfgang Hödl mit seinem dritten Treffer des Tages ein weiteres Ausrufezeichen und erhöhte auf 5:0. Die Tore hörten jedoch nicht auf, denn Roman Schnitzer (SV Gratwein/Straßengel) schoss in der 86. Minute das 6:0.

Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 6:0-Sieg für den SV Gratwein/Straßengel.

So steht es um die beiden Teams - so geht es weiter

Das Spiel war eine eindrucksvolle Demonstration der Stärke von SV Gratwein/Straßengel, während der SV Weinitzen an diesem Tag Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Gratwein/Straßengel sicherte sich verdient die 3 Punkte und kletterte in der Tabelle nach oben, während Weinitzen weiterhin um den Anschluss kämpft. Wir dürfen gespannt sein, wie sich beide Teams in den kommenden Spielen schlagen werden.

Die Hintermannschaft ist das Prunkstück von Gratwein-Straßengel. Insgesamt erst fünfmal gelang es dem Gegner, SV Gratwein-Straßengel zu überlisten. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Gratwein-Straßengel.

Mit 17 Gegentreffern ist SV Weinitzen die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Gäste holten auswärts bisher nur drei Zähler. Die schmerzliche Phase von SV Weinitzen dauert an. Bereits zum dritten Mal in Folge verließ man am Freitag das Feld als Verlierer.

SV Gratwein-Straßengel setzte sich mit diesem Sieg von Weinitzen ab und belegt nun mit neun Punkten den sechsten Rang, während SV Weinitzen weiterhin sechs Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist Gratwein-Straßengel zu SV Lassnitzhöhe, am gleichen Tag begrüßt Weinitzen Union SV Vasoldsberg vor heimischem Publikum.

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Felix Milleder, Wolfgang Hödl, Philipp Hemmer, Michael Ortner, Roman Schnitzer, Franz Welscher, Lukas Peiser, Lukas Hasler (K), Thomas Sommer, Marko Petrovic



Ersatzspieler: Christoph Ertl, Simon Mayer, Markus Blaschek, Davor Klapka, Luca Riegler, Andreas Sommer



Trainer: Klaus Karner

SV bridge personal & service Weinitzen: Daniel Feiertag, Jakob Koinegg, Thomas Putz, Jurica Bungic, Ronal Ramirez Santos, Fisnik Shyti, Mihai Dan Gradinariu, Adnan Museta, Philipp Langmann (K), Bernd Huber, Sanjin Topalovic



Ersatzspieler: David Elias Jöbstl, David Steininger, Nikolaj Tereshchuk, Michael Ganser, Jacob Hofmann, David Mera



Trainer: Oliver Prott Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – SV Weinitzen, 6:0 (2:0)

85 Wolfgang Hoedl 6:0

84 Roman Schnitzer 5:0

73 Wolfgang Hoedl 4:0

47 Michael Ortner 3:0

37 Wolfgang Hoedl 2:0

1 Eigentor durch Sanjin Topalovic 1:0

