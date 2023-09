Drei Tore und zwei Platzverweise - Vasoldsberg besiegt Wundschuh

Details Samstag, 09. September 2023 21:30

Mit einem knappen 2:1 endete das Match zwischen Union SV Vasoldsberg und Wundschuh an diesem fünften Spieltag. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. In der Schlussphase schickte der Schiedsrichter zwei Wundschuher frühzeitig vom Platz.

Nach einer halben Stunde führte der Gastgeber mit 2:0

Ein Doppelpack brachte USV Vasoldsberg in eine komfortable Position: Marco Daniel Zrim war gleich zweimal zur Stelle (7./30.).

Tor, Toor, Tooor für Union SV Vasoldsberg zum 1:0 Marco Daniel Zrim der Topstürmer überlupft den Goalie traumhaft Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Das zweite Tor entstand nach einer tollen Kombination der Gastgeber, die in der ersten Halbzeit das Spiel im Griff hatten. Wenige Minuten vor der Pause scheiterte Matthias Gross nach einer großartigen Parade des Gästekeepers Stefan Hofer, der in der 1:1 Situation die Nerven behielt. Bis zum Pausenpfiff durch Schiedsrichter Alexander Tieber blieb der Stand unverändert.

Anschlusstreffer und zwei Platzverweise

USV Wundschuh traf erst spät, als Lukas Koroschetz nach 76 Minuten vor den 150 Zuschauern Vollstreckerqualitäten bewies.

Tor, Toor, Tooor für USV Wundschuh zum 2:1 Starkes Tor mach toller Flanke, die 13 macht den Scheren-Kick, Ertl kann noch zur Stange abwehren, aber der Nachschuss ist drin. Alles noch offen. hier! Frank "Buschi" Buschmann, Ticker-Reporter

Obwohl Vasoldsberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Wundschuh zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1 für die Gastgeber. Zuvor wurde es noch ereignisreich: Schiedsrichter Tieber verwies Gästetrainer Dominik Niederl noch von der Trainerbank, dies nach einer Beleidigung. Zuvor flog schon Kapitän Patrick Winter nach Foulspiel vom Platz.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach fünf absolvierten Spielen stockte Union SV Vasoldsberg sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von USV Vasoldsberg.

USV Wundschuh verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem fünften Rang.

Die Gäste holten auswärts bisher drei Zähler.

Nächster Prüfstein für Vasoldsberg ist auf gegnerischer Anlage SV Weinitzen (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Wundschuh mit Grazer Sportclub Holding Graz.

Vasoldsberg: Michael Ertl, Dominik Gietl (K), Benjamin Geller, Samuel Konrad, Florian Kraxner, Matthias Gross, Marco Daniel Zrim, Fabian Stöckler, Lukas Kothgasser, Simon Sixt, Hasan Can Yarim



Ersatzspieler: Patrick Lieschnegg, Stefan Skofitsch, Patrick Zechner, Tobias Stückler, David Ranftl



Trainer: Christian Binder Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Markus Zettl , BEd, Kenan Jasarevic, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Christoph Niederl - Patrick Winter (K)



Ersatzspieler: Manuel Farmer, Hamed Jukic, Vlad Lung, David Baumgartner



Trainer: Dominik Niederl

Bericht Florian Kober Fotos Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Union SV Vasoldsberg – USV Wundschuh, 2:1 (2:0)

76 Lukas Koroschetz 2:1

30 Marco Daniel Zrim 2:0

7 Marco Daniel Zrim 1:0

