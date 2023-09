Muratha trifft drei Mal: SV SW Lieboch deklassiert Murfeld mit 5:0

Details Sonntag, 10. September 2023 19:12

SV SW Lieboch fertigte Murfeld am Sonntag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Es war dies der Befreiungsschlag für das Team von Trainer Wolfgang Rothschedl. Die ersten vier Spiele der Saison hatte man allesamt verloren. Nun kann man auf diesem überlegenen Sieg für die nächsten Aufgaben Kraft schöpfen,

Pascal Muratha schnürte gegen Murfeld einen Dreierpack

Zur Pause führte der Gast mit 2:0 bei ASKÖ Murfeld

SV Lieboch ging durch Leon Budimir schon in der 13. Minute in Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Pascal Muratha den Vorsprung des Gasts. Die Gäste hatten sich wohl viel vorgenommen für dieses Spiel, wollten den Fluch der letzten Spiele ausradieren und drängten permanent in Richtung des Tors von Keeper Dominik Rucker. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Muratha trifft in der zweiten Halbzeit zwei Mal und das Spiel war endgültig entschieden

Muratha gelang zunächst das 3:0. In Minute 74 ist es erneut Goalgetter Pascal Muratha, der auf 4 :0 stellt, bevor der junge Franz Moshammer mit einer energischen Attacke den Ball gewinnt und diesen zum Endstand von 5:0 über die Linie drückt.

SV SW Lieboch überrannte Askö Murfeld förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

So steht es um Murfeld und Lieboch - so geht es nächste Woche weiter

Zu Hause gewann Murfeld in dieser Spielzeit bisher nicht eine Begegnung. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr der Gastgeber im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 21 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Gebietsliga Mitte. In dieser Saison sammelte Murfeld bisher einen Sieg und kassierte vier Niederlagen. Die Not von Askö Murfeld wird immer größer. Gegen SV Lieboch verlor Murfeld bereits das dritte Ligaspiel am Stück.

Für SV SW Lieboch steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor vier Niederlagen einsammelte. Nur einmal ging SV Lieboch in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Aber das ist schon wieder alles Vergangenheit.

Die Defensivleistung von Askö Murfeld lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen SV Schwarz-Weiß Lieboch offenbarte Murfeld eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga. SV SW Lieboch ist jetzt mit drei Zählern punktgleich mit Askö Murfeld und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 9:10 auf dem zehnten Platz.

Nächsten Sonntag (10:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Murfeld mit SV amt Kältetechnik Edelstauden. SV Lieboch trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf JSV RB Mariatrost.

Stimme zum Spiel

Pascal Muratha - SW Lieboch

"Endlich ist das einmal aufgegangen. Ich konnte mit meinen drei Toren einen Beitrag zum Sieg leisten, dafür ist man als Stürmer ja da. Das war jetzt einmal ein Erfolgserlebnis, darauf werden wir aufbauen."

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker, Antonio Sladoja, Arthur Paul Wlattnig, Richard Macher (K), Nikolaus Lottersberger, Florian Zettl , BSc, Daniel Novak, Nemanja Tucovic , Dorian Derler, Sascha Fink, Dominik Peintinger



Ersatzspieler: Moritz Hirt, Samuel Pichler, Ajdin Arslanovic, Helmut Kreuz, Philipp Spechtl, Adnan Hrncic



Trainer: David Kasper

SV SW Lieboch: Matthias Wacker, Jan Traußnigg, Pascal Muratha, Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Mark Ryan Pernitsch, Manuel Kamper (K), Bernd Gfrerer, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher



Ersatzspieler: Moritz Wellscheller, Mehdi Ganji, Franz Moshammer, Yasir Al Darraji, Paul Dallago, Hussein Al Darraji



Trainer: Wolfgang Rothschedl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Askö Murfeld – SV Schwarz-Weiß Lieboch, 0:5 (0:2)

87 Franz Moshammer 0:5

74 Pascal Muratha 0:4

55 Pascal Muratha 0:3

15 Pascal Muratha 0:2

13 Leon Budimir 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.