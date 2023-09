Hochegger trifft – SV Lassnitzhöhe siegt gegen Gratwein mit 1:0

Details Samstag, 16. September 2023 23:48

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Lassnitzhöhe mit 1:0 gegen SV Gratwein-Straßengel für sich entschied. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Der Aufsteiger aus Lassnitzhöhe hofft mit diesem Erfolg in die Erfolgsspur in der Gebietsliga eingebogen zu sein.

Verschossener Elfmeter nach wenigen Minuten

Der Gast bekam nach neun Minuten einen Elfmeter zugesprochen, das Team von Trainer Klaus Karner versemmelte diese Möglichkeit jedoch und man verschoss den Penalty. Gratwein war in der Folge spielbestimmend, kam zu zahlreichen Gelegenheiten, scheiterte jedoch entweder an Keeper Niklas Pirker oder am eigenen Unvermögen an diesem Nachmittag. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin als Schiedsrichter Reinhold Summer zur Pause pfiff.

Entscheidung nach einer Stunde

Marc Hochegger brach für SV Lassnitzhöhe den Bann und markierte in der 61. Minute abgeklärt die Führung - aus Sicht der Gastgeber endlich eine Führung - viel Lehrgeld hatte man in den ersten Wochen in der höheren Spielklasse schon bezahlt. Am Ende machte dieses Tor den Unterschied zwischen dem Heimteam und Gratwein-Straßengel aus. Lassnitzhöhe holte vor 150 Zuschauern drei Punkte und verschaffte sich etwas Luft in der Tabelle.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Lassnitzhöhe hatte in der Startphase der Saison Probleme in der Abwehr. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Lassnitzhöhe liegt nun auf Platz elf. Insbesondere an vorderster Front kam SV Lassnitzhöhe bisher nicht zur Entfaltung, sodass nur sieben erzielte Treffer auf das Konto von SV Lassnitzhöhe gehen. In dieser Saison sammelte SV Lassnitzhöhe bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Trotz der Schlappe behält SV Gratwein-Straßengel den sechsten Tabellenplatz bei. Man kam mit viel Selbstvertrauen nach dem 6:0 gegen Weinitzen auf die Lassnitzhöhe, fuhr jedoch ohne Punkte heim.

Am kommenden Samstag tritt SV Lassnitzhöhe bei Union SV Vasoldsberg an, während Gratwein-Straßengel einen Tag zuvor Sportunion Raiffeisenbank Semriach empfängt.

Stimme zum Spiel

Marc Hochegger - Kapitän Lassnitzhöhe

"Jetzt wurden wir endlich belohnt, eine tolle Mannschaft Leistung. Bis zur letzten Minute gekämpft. Gratwein war eine super Mannschaft und war komplett auf Augenhöhe. Aber durch Leidenschaft und Kampfgeist haben wir diese drei Punkte gewonnen."

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Eldar Salkanovic, Nicolas Posch, Max Raitmayer - Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Marcel Gußmack, Martin Jandl - David Kossits, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Maurice Müller, Paul Langmaier, Niklas Annerer, Mark Kollmann, Alexander Krusch, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

Gratwein-Straßengel: Roberto Babic, Felix Milleder, Wolfgang Hödl, Philipp Hemmer, Simon Mayer (K), Roman Schnitzer, Markus Blaschek, Davor Klapka, Thomas Sommer, Marko Petrovic, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Dominik Grabner, Michael Ortner, Gerald Stevanecz, Lukas Hasler, Luca Riegler, Andreas Sommer



Trainer: Klaus Karner Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – SV Gratwein-Straßengel, 1:0 (0:0)

61 Marc Hochegger 1:0

