Plattner schießt Weinitzen ab - erneut vier Treffer des Goalgetters

Bei Grazer Sportclub Holding Graz gab es für SV Weinitzen nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:5. Grazer Sportclub erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den anderen Aufsteiger einen Dreier. Plattner hält nun bei 17 Toren in der aktuellen Saison.

Zur Pause führte man durch Plattner und Noestlthaller Tore mit 2:0

Die Gastgeber sind stark in die Partie gestartet, mit gleich drei Chancen in den ersten zehn Minuten. Danach entwickelte sich ein sehr ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten.

Tobias Andreas Plattner war vor 150 Zuschauern mit der Führung zur Stelle (30.). Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf der GSC durch Noestlthaller, zum 2:0 (44.). Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine.

Plattner traf nach der Pause noch zwei Mal und am Ende stand es 5:1

Plattner gelang ein schneller Doppelpack (73./77.), mit dem er das Ergebnis auf 4:0 hochschraubte. In der Schlussphase gelang Mihai Dan Gradinariu noch per Freistoss der Ehrentreffer für Weinitzen (79.). Plattner führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 5:1 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (82.). Letztlich feierte Grazer Sportclub Holding Graz gegen SV Weinitzen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Aufsteiger - so geht es nächste Woche weiter

Nach sieben absolvierten Spielen stockte Grazer Sportclub sein Punktekonto bereits auf 15 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. 22 Tore – mehr Treffer als Grazer SC erzielte kein anderes Team der Gebietsliga Mitte. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Grazer Sportclub Holding Graz. Seit fünf Begegnungen hat Grazer Sportclub das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen. Tobias Plattner hält nun bei 17 Toren nach sieben Runden.

Weinitzen holte auswärts bisher drei Zähler. Trotz der Niederlage behält SV Weinitzen den achten Tabellenplatz bei. In der Verteidigung von Weinitzen stimmt es aber momentan ganz und gar nicht: 22 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Für Weinitzen sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Als Nächstes steht für Grazer SC eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:00 Uhr) geht es gegen SV Lassnitzhöhe. SV Weinitzen empfängt parallel JSV RB Mariatrost.

Stimmen zum Spiel

Kapitän Christoph Kölbl - GSC

"Wieder ein starkes Spiel unserer Elf trotz vielen Ausfällen! Der Schlüssel zum Erfolg war wie immer die Bereitschaft der gesamten Mannschaft, die auch da hingeht wo es weh tut. Außerdem war es spielerisch weitestgehend wieder ansehnlich und daher auch in dieser Höhe verdient!"

Trainer Sebastian Czimeg - GSC

"Vor dem Spiel war bereits klar, dass unser Headcoach Leo Lang krankheitsbedingt heute erstmals ein Spiel in seiner Trainerkarriere verpassen würde, und ich als Co-Trainer das Spiel leiten würde. Zusätzlich mussten wir noch einige Ausfälle kompensieren. Alles in allem war dies eine sehr reife Leistung unserer Mannschaft, die definitiv Lust auf mehr macht!"

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Daniel Turk - Jakob Pichlbauer, Daniel Grössing, Patrick Schweiger, Jonas Müller, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Sandro Pleschgatternig, Patrick Gröbl - Henrik Nöstlthaller, Tobias Andreas Plattner



Ersatzspieler: Tobias Eder, Maximilian Hofmeister, Cevat Duman, Nick Kostrzewa, Vlad Costea, Felix Weissensteiner



Trainer: Sebastian Czimeg (Vertretung für den erkrankten Trainer Lang)

SV bridge personal & service Weinitzen: David Mera, Thomas Putz, Jakob Koinegg, Jurica Bungic, Ronal Ramirez Santos, Florian Zöscher, Fisnik Shyti, Mihai Dan Gradinariu, Adnan Museta, Bernd Huber (K), Sanjin Topalovic



Ersatzspieler: Nikolaj Tereshchuk, Michael Ganser, Jacob Hofmann, David Elias Jöbstl



Trainer: Oliver Prott Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Grazer Sportclub Holding Graz – SV Weinitzen, 5:1 (2:0)

82 Tobias Andreas Plattner 5:1

79 Mihai Dan Gradinariu 4:1

77 Tobias Andreas Plattner 4:0

73 Tobias Andreas Plattner 3:0

44 Henrik Noestlthaller 2:0

30 Tobias Andreas Plattner 1:0

