Hausmannstätten erstmals besiegt - Stiwoll holt den Dreier auswärts

Details Samstag, 23. September 2023 21:31

SV Hausmannstätten verlor die Tabellenführung durch eine 0:1-Niederlage gegen USV Stiwoll. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – Stiwoll schaftte den Coup und ist nun Zweiter in der Tabelle. Hausmanstätten hätte nach der Niederlage von Semriach die Tabellenführung übernehmen können.

Stiwoll führte zur Pause in Hausmannstätten mit 1:0

Es war in Hausmannstätten angerichtet, die Tribüne wie so oft mit 250 Zuschauern gut gefüllt. Das Team von Trainer Franz Rastl wollte dieses Spiel gewinnen und die Tabellenführung eintüten. Aber schon nach wenigen Minuten nahm das Unheil seinen Kauf für den HSV.

Markus Kraxner versenkte die Kugel zum 1:0 (8.). Was war passiert? Schiedsrichter Leitinger entschied auf Handspiel im Strafraum und gab Elfmeter.

Tor, Toor, Tooor für USV Stiwoll zum 0:1. Nr. 12 tritt zum fälligen Strafstoß an und schließt trocken und souverän ab, während der Torwart in die andere Ecke unterwegs war. Mosando321, Ticker-Reporter

Die Gastgeber kamen nun immer besser ins Spiel, konnten jedoch bis zur Pause keinen Treffer erzielen. Kurz vor dem Seitenwechsel rettete Kevin Funder für seinen geschlagenen Keeper - das wäre fast das 0:2 gewesen.

Keine weiteren Treffer im zweiten Abschnitt mehr

Sencar erzielte nach einer Stunde den vermeintlichen Ausgleich, der jedoch wegen Abseits nicht gegeben wurde. Efosa Onaghinor erhielt nach 78 Minuten eine glatt rote Karte nach einer Tätlichkeit - wie schon im letzten Heimspiel gegen Lassnitzhöhe brachte sich die Rastl-Elf in die Unterzahl.Schlussendlich pfiff der Unparteiische das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Stiwoll brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Hausmannstätten ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur fünf Gegentore zugelassen hat. Am Samstag war es jedoch eines zu viel.

USV Stiwoll holte auswärts bisher vier Zähler. Mit dem Zu-null-Sieg festigte der Gast die Position im oberen Tabellendrittel. Der Defensivverbund von Stiwoll steht nahezu felsenfest. Erst sechsmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Stiwoll zu besiegen. Man ist nun punktgleich mit Semriach und Hausmannstätten.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

SV Hausmannstätten tritt am kommenden Sonntag bei Askö Murfeld an, Stiwoll empfängt am selben Tag SV Gratwein-Straßengel.

SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar - Diego Wendel De Souza Silva, Efosa Onaghinor, Jakob Lind, Christian Resetarits



Ersatzspieler: Kevin Lenz, Florian Ferk, Nicolas Marinka, Oliver Hofer, Amar Alibegic, Janik Gleichweit



Trainer: Franz Rastl

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Christoph Marchel, Leon Krienzer, Markus Kraxner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K)



Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jonas Gößler, Jan Kriegl, Lukas Kern, Lukas Zarfl



Trainer: Werner Riedl Bericht und Foto Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – USV Stiwoll, 0:1 (0:1)

8 Markus Kraxner 0:1

