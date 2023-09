Befreiungsschlag bei Murfeld - Trainereffekt und Sieg in Gösting

Details Sonntag, 24. September 2023 20:28

ASV Gösting und Askö Murfeld boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Murfeld hatte in der Woche mit Olivier Ryan Teguia einen neuen Cheftrainer vorgestellt. In der bisherigen Saison hatte man nur drei Punkte in Lassnitzhöhe geholt.

Olivier Ryan Teguia holte bei seinem ersten Spiel für Murfeld auf der Trainerbank drei Punkte

Zur Pause führte das Gästeteam mit 3:0

Die Gäste gingen voll motiviert in dieses Spiel Eins unter dem neuen Trainer in die Partie und so ging Murfeld durch Nikolaus Lottersberger in der elften Minute in Führung. Sascha Fink beförderte das Leder zum 2:0 der Gäste über die Linie (18.). Die Auswärtsmannschaft war bis zu diesem Zeitpunkt tonangebend und die Führung war absolut verdient.

Langsam kam das Team von Trainer Zulal Odjoski dann auch ins Spiel und man sah eine ausgeglichene Partie. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Arthur Paul Wlattnig per Freistoß einen weiteren Treffer für Askö Murfeld. Murfeld war effektiv vor dem Torund ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Nach der Pause legte Gösting zu und am Ende wurde es noch richtig knapp

Gösting drängte nun auf den Anschlusstreffer.

... die Göstinger sind besser auf der Kabine gekommen. Mehr Aktionen jetzt auf das Tor der Gäste.. Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

David Renner war es, der in der 64. Minute den Ball mit einem verwandelten Elfmeter im Gehäuse von Askö Murfeld unterbrachte. In derselben Minute hatte Florian Zettl von Murfeld die Ampelkarte kassiert.

Islam Avci witterte seine Chance, setzte ein Solo und schoss den Ball zum 2:3 für Gösting ein (68.). Trotz großer Chancen in den letzten Minuten, konnte die Heimmannschaft kein Tor mehr erzielen.

Askö Murfeld stellte ASV Gösting ein Bein: Die Gastgeber musste sich trotz numerischer Überlegenheit mit 2:3 geschlagen geben.

So steht es um Gösting und Murfeld - so geht es nächste Woche weiter

Die formschwache Abwehr, die bis dato 25 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das momentane Abschneiden von Gösting in dieser Saison. ASV Gösting hat das Pech weiterhin gepachtet. In diesem Spiel setzte es bereits die dritte Pleite am Stück.

Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Murfeld ist deutlich zu hoch. 27 Gegentreffer – kein Team der Gebietsliga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Askö Murfeld nur drei Zähler. Nun geht man mit einem Erfolgserlebnis in die nächste Partie.

Murfeld ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Gösting und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 13:27 auf dem neunten Platz.

Am kommenden Samstag trifft Gösting auf SV amt Kältetechnik Edelstauden, Askö Murfeld spielt tags darauf gegen SV Hausmannstätten.

ASV Gösting: Andrei-Cosmin Anghel - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa (K), Nihad Dzehverovic, Kenan Hadzic, Pejo Tomazic - David Reiner, Tevfik Yalcin, Islam Avci - Mihael Grgic, Valentine Onyeka Ashien



Ersatzspieler: Milan Krizanac, Georg Holzmann, Genc Buqa, Ali Heidari, Mihael Tkalcic, Stjepan Majic



Trainer: Zulal Odjoski

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker, Ajdin Arslanovic, Antonio Sladoja, Arthur Paul Wlattnig, Richard Macher (K), Nikolaus Lottersberger, Florian Zettl , BSc, Daniel Pertl, Dorian Derler, Philipp Spechtl, Sascha Fink



Ersatzspieler: Moritz Hirt, Samuel Pichler, Youssef Chtouki, Philipp Spielhofer, Success Chibuikem Ojo, Akram Bendanane



Trainer: Olivier Ryan Teguia Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – Askö Murfeld, 2:3 (0:3)

68 Islam Avci 2:3

64 David Reiner 1:3

42 Arthur Paul Wlattnig 0:3

18 Sascha Fink 0:2

11 Nikolaus Lottersberger 0:1

