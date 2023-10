Deutlicher Erfolg gegen Gösting - Vasoldsberg gewinnt 3:0

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 20:44

USV Vasoldsberg setzte sich standesgemäß gegen Gösting mit 3:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Vasoldsberg. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Es war ein Spiel ohne große Höhepunkte - die Gäste zeigten sich vor dem Tor effektiv.

Es läuft für Vasoldsberg in dieser Saison - erst drei Mal konnte man bezwungen werden

Geller und Sixt erzielen die 2:0 Führung für Vasoldsberg

Nach der Niederlage gegen Lassnitzhöhe war der Gast um Wiedergutmachung bemüht. Die beiden ersten Torabschlüsse gehörten trotzdem den Gastgebern. Benjamin Geller brachte den Gast in der 20. Minute in Front. Simon Sixt trug sich in der 31. Spielminute mit einem präzisen Schuss in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine 2:0 Führung ihr Eigen nannten.

Endgültige Entscheidung eine Viertelstunde vor dem Abpfiff

Den Vorsprung von Union SV Vasoldsberg ließ Rafael Ruban in der 74. Minute anwachsen.

... die Vasoldsberger nutzen ihre Chancen. Die Heimmannschaft kommt hingegen zu keinen Torabschlüssen. Somit geht der wahrscheinliche Sieg der Gäste auf jeden Fall in Ordnung. Klaus Gerhard, Ticker-Reporter

Letztlich fuhr USV Vasoldsberg einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

So steht es um Gösting und Vasoldsberg - so geht es nächste Woche weiter

Nach der klaren Pleite gegen Vasoldsberg steht ASV Gösting mit dem Rücken zur Wand. Mit nur elf Treffern stellt Gösting den harmlosesten Angriff der Gebietsliga Mitte. Die Gastgeber mussten sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da man insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Der Zu-null-Sieg lässt Union SV Vasoldsberg passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Mit dem Sieg baute Vasoldsberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USV Vasoldsberg sieben Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Gösting steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Union SV Vasoldsberg mit aktuell 23 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am kommenden Freitag tritt ASV Gösting bei Grazer Sportclub Holding Graz an, während USV Vasoldsberg einen Tag später SV Hausmannstätten empfängt.

ASV Gösting: Andrei-Cosmin Anghel - Suleyman Khelali, Zulal Odjoski, Emmanuel Chidozie Iheanacho - Georg Holzmann (K), David Reiner, Ali Heidari, Genc Buqa, Yllnor Limoni, Islam Avci - Valentine Onyeka Ashien



Ersatzspieler: Enes Köse, Mechmet Akkan, Muamer Tarhan, Mihael Tkalcic, Marcel Dvekar



Trainer: Zulal Odjoski

Vasoldsberg: Michael Ertl, Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Samuel Konrad, Josef Kraxner, Matthias Gross (K), Marco Daniel Zrim, Fabian Stöckler, David Ranftl, Tobias Stückler, Simon Sixt



Ersatzspieler: Andre Gloggnitzer, Thomas Danner, Rafael Ruban, Markus Ritter, Pavao Sklepic



Trainer: Christian Binder Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: ASV Gösting – Union SV Vasoldsberg, 0:3 (0:2)

74 Rafael Ruban 0:3

31 Simon Sixt 0:2

20 Benjamin Geller 0:1

