Dritte Pleite von SV Edelstauden in Serie - Lassnitzhöhe sammelt Punkte wie ein Eichhörnchen

Durch ein 3:1 holte sich SV Lassnitzhöhe in der Partie gegen SV amt Kältetechnik Edelstauden drei Punkte. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Lassnitzhöhe die Nase vorn. Im Hinspiel hatten die Gastgeber nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Hannes Stockklauser organisiert mit Oliver Liebmann die Abwehr des Teams

Stockklauser mit der Führung nach einer guten Viertelstunde

Hannes Stockklauser stellte die Weichen für SV Lassnitzhöhe auf Sieg, als er in Minute 18 mit dem 1:0 zur Stelle war. Der Abwehrchef verwandelte einen Elfer souverän. Martin Jandl erhöhte den Vorsprung von SV Lassnitzhöhe nach 28 Minuten auf 2:0.

Nr 23 Martin Jandl für 2:0 Super Aktion von SVL Lattenschuss von Lauri und da steht dann Jandl Gold richtig und muss ihn nur über die Linie einschieben ! Misar Artan, Ticker-Reporter

In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für SV Lassnitzhöhe. Die Gastgeber hatten bis dahin mehr Ballanteile in einem eher chancenarmen Spiel.

Kurze Zeit nach der Pause erhöhte Kossits und damit war alles entschieden

Mit dem 3:0 von David Kossits für SV Lassnitzhöhe war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Marko Kager schoss die Kugel zum 1:3 für SV Edelstauden über die Linie (70.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann SV Lassnitzhöhe gegen Edelstauden und der Aufsteiger holte drei weitere Punkte.

So steht es um die beiden Teams - so geht es demnächst weiter

Für SV Lassnitzhöhe ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. SV Lassnitzhöhe bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Das Team ist seit vier Spielen unbezwungen.

SV amt Kältetechnik Edelstauden muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann findet das Team die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Lassnitzhöhe setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte. Edelstauden musste sich nun schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Gäste insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen können, sind die Aussichten ziemlich düster. Die schmerzliche Phase dauert an. Bereits zum dritten Mal im Frühjahr verließ man am Samstag das Feld als Verlierer.

SV Lassnitzhöhe stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) bei ASV Gösting vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV Edelstauden Sportunion Raiffeisenbank Semriach.

Stimme zum Spiel

Hannes Stockklauser - Abwehrchef SV Lassnitzhöhe

"Wir holen mittlerweile unsere Punkte und haben uns in der Gebietsliga etabliert - die Abwehr ist nun viel stabiler als im Herbst und wir haben ja praktisch mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. MIt Oliver Liebmann habe ich einen guten Partner in der Defensive und es ist nicht mehr leicht gegen uns Punkte zu holen!"

Aufstellungen SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Oliver Liebmann, Max Raitmayer - Laurence Fahrner, Martin Jandl, Luca Taurer - Daniel Brugger, David Kossits, Hannes Stockklauser, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Moritz Bauer, Mario Klein, Lorenz Huber, Alexander Schwarzenbacher, David Paul Jandl, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

SV amt Kältetechnik Edelstauden: Ismar Hadzic, Michael Eberl, Severin Feldbaumer, Julian Leber (K), Mislav Martinjak, Dominik Gössnitzer, Marijo Orsulic, Marko Kager, Lovro Zidaric, Dominik Posch, Florian Swaton



Ersatzspieler: Gabriel Haikal, Stefan Mussbacher, Adam Lang, Santino Schwarz, Mirhard Boric, Gabriel Windisch



Trainer: Mathias Gapp Bericht und Fotos Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Lassnitzhöhe – SV amt Kältetechnik Edelstauden, 3:1 (2:0)

70 Marko Kager 3:1

53 David Kossits 3:0

28 Martin Jandl 2:0

18 Hannes Stockklauser 1:0

