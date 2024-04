Lassnitzhöhe wird immer konstanter - Punkt bei Gratwein/Straßengel

Details Samstag, 20. April 2024 15:21

In der Begegnung SV Gratwein-Straßengel gegen SV Lassnitzhöhe trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Unentschieden. Mit einem respektablen Unentschieden trennten sich die Gäste vom Favoriten. Das enge Hinspiel hatte SV Lassnitzhöhe durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Man holte am Freitagabend zwar nur einen Punkt - zu feiern gab es aber schon viel in dieser Saison für Gratwein - Straßengel

Scheucher verletzt und ein 1:1 zur Pause

Bereits nach wenigen Augenblicken verletzte sich Paul Scheucher, wurde dann behandelt - nach einer Viertelstunde erfolgte jedoch der Wechsel - für ihn kam Christof Eberl ins Spiel.

Simon Mayer war vor 150 Zuschauern an diesem Tag nicht unbedingt mit Fortuna im Bunde: Er überwand seinen eigenen Torhüter unglücklich zum 0:1 (14.). Das Tor entstand aber auch daraus, dass der Aufsteiger konsequent lästig für die Abwehr der Gastgeber war. Irgenwie lief alles gegen den Aufstiegsaspiranten. Die Moral stimmt jedoch in der Niederl Truppe und man wehrte sich energisch gegen eine mögliche Niederlage. Nach zwanzig Minuten rettete Keeper Tenner den Gast noch- wenige Minuten später war es dann aber so weit.

Das 1:1 von Gratwein-Straßengel bejubelte Marko Petrovic (23.).

Tor, Toor, Tooor für SV Gratwein-Straßengel zum 1:1 Flanke von Links und Marko per Kopf 1994DG, Ticker-Reporter

Es bleibt beim Unentschieden - beide Teams auf Kurs

Nach der Pause erhöhte der Gastgeber das Tempo massiv und Lassnitzhöhe lieferte eine reine Abwehrschlacht. Zwei Abseitstore erzielte die Heimmannschaft, jedoch kein weiteres Tor. Der Schlusspfiff durch den Referee setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

SV Gratwein-Straßengel bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Zwölf Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto. Gratwein-Straßengel blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Die Trendkurve von SV Lassnitzhöhe geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zehn, mittlerweile hat man Platz sechs der Rückrundentabelle inne. Durch den Teilerfolg verbesserte sich SV Lassnitzhöhe im Klassement auf Platz acht. Man verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen. SV Lassnitzhöhe befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen acht Punkte.

SV Gratwein-Straßengel tritt am kommenden Samstag bei Sportunion Raiffeisenbank Semriach an, SV Lassnitzhöhe empfängt am selben Tag Union SV Vasoldsberg.

Stimme zum Spiel

Hannes Stockklauser - SV Lassnitzhöhe

"Am Ende haben die schon brutal angedrückt, irgendwie haben wir das Unentschieden über die Zeit gebracht. Kompliment an beide Teams, die wirklich alles gegeben haben!"

Aufstellungen: Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Paul Scheucher, Wolfgang Hödl, Simon Mayer (K), Michael Ortner, Roman Schnitzer, Lukas Peiser, Davor Klapka, Thomas Sommer, Marko Petrovic, Robert Edlinger



Ersatzspieler: Emil Preis, Felix Milleder, Philipp Hemmer, Markus Blaschek, Raphael Krenn, Christof Eberl



Trainer: Dominik Niederl

SV Lassnitzhöhe: Valentin Tenner - Paul Kriegler, Hannes Stockklauser, Max Raitmayer - Lorenz Huber, Laurence Fahrner, Alexander Schwarzenbacher, Martin Greimel - Pajtim Hoti, David Kossits, Marc Hochegger (K)



Ersatzspieler: Ali Akbar Salimi, Niklas Annerer, Daniel Nöst, Nico Pomper, Alexander Krusch, Clemens Wilfling



Trainer: Dietmar Wolf

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Gratwein-Straßengel – SV Lassnitzhöhe, 1:1 (1:1)

23 Marko Petrovic 1:1

14 Eigentor durch Simon Mayer 0:1

Details

