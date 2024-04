Erfolgsserie von SU Semriach setzt sich gegen Hausmannstätten fort

Details Sonntag, 21. April 2024 20:41

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SU Semriach mit 2:1 gegen Hausmannstätten für sich entschied. Der HSV hat sich mit dieser Niederlage wohl endgültig aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für Semriach. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Keeper Peer hatte vor der Pause mehr Arbeit, als man es sich vorgenommen hatte

Semriach zunächst noch nicht im Spiel angekommen

Der HSV war als Absteiger voll motiviert in die Liga gestartet und beherrschte diese zu Begin der Saison mit dem Aufsteiger Sportunion Semriach. Mittlerweile ist man im Süden von Graz in der Tabelle abgerutscht, während man im Norden immer noch um den Aufstieg kämpft. Hausmannstätten ging voll motiviert in die Partie und beherrschte das Spielgeschehen in der ersten halben Stunde.

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Johnathan Legat mit seinem Kopfball-Treffer vor 200 Zuschauern für die Führung von SV Hausmannstätten (10.). Die Gastgeber waren aktiver am Platz, standen besser zum Ball und kamen zu weiteren Gelegenheiten.

Semriach scheint Ideenlos, Hausmannstätten steht gut und ist präsenter in den Zweikämpfen! m05ritz, Ticker-Reporter

Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Wieder einmal dreht Marco Suchy das Spiel für die Gäste

Marco Suchy schockte Hausmannstätten und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Sportunion Raiffeisenbank Semriach (51./62.). Zunächst traf er per Elfmeter, dann nach einer tollen Vorarbeit von .Kerim Erdem. Zuvor hatte der Gastgeber noch eine tolle Chance per Freistoß auf das 2:0. Es nutzte nichts, wieder einmal lief der HSV einem Rückstand hinterher.

Semriach wirkte nun gelöster, traute sich mehr zu und fuhr die drei Punkte sicher nach Hause. Der Norden hatte das Spiel im Süden gewonnen. Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen Kollegger feierte SU Semriach einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Hausmannstätten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch diese Niederlage fällt Hausmannstätten in der Tabelle auf Platz sechs zurück. Zehn Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto.

Trotz der drei Zähler machte Semriach im Klassement keinen Boden gut. Man ist weiterhin zwei Punkte hinter Stiwoll. Offensiv sticht der Gast in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Sportunion Raiffeisenbank Semriach weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 14 Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Während bei SV Hausmannstätten derzeit mächtig Sand im Getriebe ist – in den letzten vier Spielen holte man keinen Sieg – hat SU Semriach mit 45 Punkten gut lachen.

Am kommenden Sonntag tritt Hausmannst. bei USV Stiwoll an, während Semriach einen Tag zuvor SV Gratwein-Straßengel empfängt.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Zunächst hat es uns Hausmannstätten sehr schwer gemacht. Wir kamen aber immer besser ins Spiel und haben nach der Pause eine tolle Partie gespielt. Ich bin sehr stolz auf die Moral in unserer Truppe und auf diese Leistung!"

Aufstellungen: SV Bauprofi Wagner-DOTCOM Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Matthias Roll, Thomas Niederl (K) - Kevin Mathias Funder, David Sencar, Johnathan Legat - Diego Wendel De Souza Silva

Ersatzspieler: Nico Lippe, Josua Floßbach, Ivo Dzidzic, Adnan Hrncic, Sebastian Totter, Florian Merovci

Trainer: Thomas Niederl

Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Lukas Großschädl, Danijel Zivkovic, Fabian Schabauer, Kerim Erdem, Norbert Reisenhofer

Ersatzspieler: Daniel Kreuzer, Julian Heschl, Sebastian Ebner, Manuel Gössler, Adin Hodzic

Trainer: Michael Zechner Bericht und Foto Florian Kober

Gebietsliga Mitte: SV Hausmannstätten – Sportunion Raiffeisenbank Semriach, 1:2 (1:0)

62 Marco Suchy 1:2

51 Marco Suchy 1:1

10 Johnathan Legat 1:0

