Hochklassiges Spitzenspiel - GSC gewinnt auch in Semriach

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 11:46

In einer umkämpften Begegnung der 22. Runde der Gebietsliga Mitte konnte sich der Grazer Sportclub (GSC) mit 2:1 gegen die Sportunion Raiffeisenbank Semriach durchsetzen. Das Spiel war geprägt von zahlreichen Chancen und dramatischen Momenten, besonders in den Schlussminuten. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Heimmannschaft, blieb der GSC effizient und sicherte sich weitere drei Punkte.

Der GSC holt im Frühjahr bisher 24 Punkte aus neun Spielen

Auftakt nach Maß für die Gäste - man führte zur Pause mit 1:0

Das Spiel begann dynamisch mit frühen Chancen auf beiden Seiten. Bereits in der zweiten Minute setzte Darijo Biscan von SU Semriach den ersten Akzent, doch sein Schuss konnte keinen Schaden anrichten. Semriach zeigte sich in der Anfangsphase aggressiv und erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten, doch die Präzision im Abschluss fehlte. Der GSC hielt dagegen und konnte in der 44. Minute durch Christoph Kölbl in Führung gehen. Nach einem geschickt ausgeführten Freistoß fand der Ball den Weg ins Netz und setzte die Heimmannschaft unter Druck.

Sportlich nehmen die 2 Mannschaften sich nicht viel. Semriach mit etwas mehr Chancen, GSC allerdings mit der besseren Chancenverwertung! 0:1 geht es in die Kabinen! m05ritz, Ticker-Reporter

Semriach kämpft, aber die GSC Abwehr hält stand - die drei Punkte gehen nach Graz

Nach der Halbzeitpause kam der GSC gestärkt aus der Kabine und baute seine Führung aus. In der 55. Minute war es Michael Spielberger, der nach einer Ecke zum 2:0 einköpfte. Dieser Treffer schien die Weichen endgültig auf Sieg zu stellen, da Semriach trotz zahlreicher Versuche, den Ball im Netz unterzubringen, immer wieder am starken Gästetorhüter Reitbauer scheiterte.

Die letzten 30 Minuten des Spiels gehörten dann aber fast ausschließlich den Gastgebern, die alles nach vorne warfen, um zumindest einen Punkt zu retten. In der 75. Minute keimte Hoffnung auf, als Darijo Biscan eine präzise Flanke von Erdem zum 1:2 verwandelte. Dieser Anschlusstreffer gab Semriach neuen Schwung, und die Mannschaft drängte auf den Ausgleich. In der 80. Minute wurde dann der Grazer Darijo Biscan mit der Ampelkarte vom Feld geschickt. Nun hatte der Gastgeber einen Spieler mehr auf dem Platz.

Trotz Überzahl und einer Drangphase mit mehreren hochkarätigen Chancen gelang es ihnen nicht, den entscheidenden Treffer zu erzielen. Besonders in den letzten Minuten des Spiels, einschließlich der sechsminütigen Nachspielzeit, boten sich den Semriachern zahlreiche Möglichkeiten, doch der GSC verteidigte geschickt und hielt den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

Starker Freistoß, aber nicht am Schlussmann vorbei! Lob an den Torhüter für diese Partie! m05ritz, Ticker-Reporter

Der Grazer Sportclub zeigte eine effektive Chancenverwertung und eine starke Defensivleistung, die letztendlich den Ausschlag für den Auswärtssieg gaben. Für SU Semriach war es eine bittere Niederlage vor über 250 Zuschauern, da man über weite Strecken des Spiels ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen war. Der Fokus beider Teams richtet sich nun auf die kommenden Begegnungen, in denen wichtige Punkte für die Tabellensituation gesammelt werden müssen.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Semriach bleibt auch nach der Partie Tabellenführer. Stiwoll hat jedoch die Möglichkeit am Tabellenprimus vorbeizuziehen. Die Zechner Truppe erlitt in diesem Spiel erst dir dritte Niederlage in dieser Saison. Zum nächsten Spiel fährt man nach Graz Mariatrost.

Der GSC ist die Mannschaft der Stunde - man ist nun nur noch drei Punkte hinter Semriach. Beide Aufsteiger spielen eine sensationelle Saison. In der Rückrunde holte der GSC 24 Punkte und führt die Rückrundentabelle an. Das nächste Spiel ist in der Gruabn - man empfängt mit Raika Stiwoll den nächsten direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Unterliga.

Stimmen zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Es war ein richtig gutes Spiel zweier starker Mannschaften! Ich kann meiner Mannschaft nichts vorwerfen, außer die Chancenauswertung! Wenn du bei so vielen Chancen nur ein Tor machst ist es zu wenig. GSC hat uns aus zwei Standardsituation zwei Tore gemacht. Wir hätten uns mindestens einen Punkt verdient gehabt.Aber das ist Fußball....Gratulation an den GSC!"

Leonhard Lang - Trainer GSC

"Ein unglaubliches Topspiel heute von beiden Seiten! Die Intensität war von Anfang bis Ende auf top Niveau. Wir hatten doch den ein oder anderen Ausfall zu kompensieren, haben es aber als Team hervorragend gemacht. Bis zum Ausschluss und der roten Karte hatten wir das Spiel gut, so gut das gegen einen sehr starken Gegner möglich ist, unter Kontrolle. Danach war es reiner Wille meiner Mannschaft das Ergebnis über die Zeit zu bringen.

Was unsere Abwehr und Tormann Reitbauer heute am Ende alles wegverteidigt haben war unglaublich. Ein Lob auch an Semriach, die nie aufgegeben haben, und uns bis zum Ende voll gefordert haben und sich am Ende trotzdem als sehr sportlicher Gegner präsentiert haben!

Ich bin unglaublich stolz auf meine Spieler!"

Aufstellungen:

SEMRIACH SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Florian Christian Rampre-Fink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Fabian Sucek, Manuel Gössler, Norbert Reisenhofer

Trainer: Michael Zechner

GRAZER SPORTKLUB: Lukas Reitbauer - Daniel Grössing, Michael Spielberger, Jonas Müller - Christoph Kölbl (K), Konstantin Spitzer, Maximilian Felsberger, Florian Bauer, Felix Weissensteiner - Henrik Nöstlthaller, Eric Rohrmoser

Ersatzspieler: Arion Gratzer, Tobias Eder, Vlad Costea, Sebastian Schweiger, Matthias Christian Buchacher, Patrick Gröbl

Trainer: Leonhard Lang

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Semriach : Grazer SC - 1:2 (0:1)

75 Darijo Biscan 1:2

55 Michael Spielberger 0:2

44 Christoph Kölbl 0:1

