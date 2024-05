Statement von Patrick Winter und Fotogalerie - Wundschuh gewinnt in Weinitzen

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 23:47

In einer Begegnung der 22. Runde in der Gebietsliga Mitte demonstrierte der USV Wundschuh seine Stärke und setzte sich mit einem klaren 4:1 beim SV Weinitzen durch. Beim vierten Rückrundensieg der Gäste avancierte Patrick Winter mit einem Hattrick zum "Man of the Match". Die Kicker aus Weinitzen hingegen mussten den eigenen Platz zum sechsten Mal als Verlierer verlassen. Hier geht es zum Spielbericht. Der Aufsteiger aus Weinitzen konnte zwischenzeitlich den 0:1 Rückstand ausgleichen, dann legte Wundschuh jedoch los und nahm mit dem klaren Auswärtssieg die Punkte mit. Der SV Weinitzen spielt trotz der Niederlage am Feiertag eine ausgezeichnete Saison und ist in der Gebietsliga Mitte angekommmen.

Der Kapitän der Gäste, Patrick Winter, war in bester Form und erzielte drei Treffer gegen Weinitzen - er traf in dieser Saison 13 mal für sein Team

Stimme zum Spiel

Patrick Winter - Kapitän Wundschuh

"Wir dominierten das Spiel komplett und wirklich zu jedem Zeitpunkt! Der Ausgleich für Weinitzen kam durch einen Eigenfehler unserer Mannschaft zustande. Es war heute ein echter "Sahne-Tag" von mir, mir gelang irgendwie alles. Der Sieg ist für mich absolut verdient - auch in dieser Höhe. Ich bin sehr stolz auf mein Team!"

Weinitzen war immer wieder in den Zweikämpfen nur zweiter Sieger - Wundschuh zeigte dem Aufsteiger am Feiertag seine Grenzen auf

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Am Donnerstag duellierten sich zwei Mittelständler in der Liga

Der SV Wundschuh ist nach dieser Runde auf dem 7. Platz in der Gebietsliga Mitte gereiht. Man gewann in der Saison elf Spiele und verlor neun. In der Rückrunde erzielte man vier volle Punktgewinne und ist in der Frühjahrstabelle auf dem 8.Platz - das bedeutet man absolviert eine grundsolide Gebietsliga - Saison im Mittelfeld der Liga. Mit 43:34 Toren verfügt man über ein positives Torverhältnis.

Hier erzielt Winter das 3:1 für die Gäste - das war die Vorentscheidung

Für Weinitzen läuft es im Frühjahr ähnlich geschmiert wie im Herbst. Acht Punkte holte der Aufsteiger in den bisherigen Partien. Zu Weihnachten stand man auf dem 9. Rang, mittlerweile ist man zwar auf die 10. Position abgerutscht, jedoch ohne Abstiegssorgen und mit einer tollen Leistung als Liganeuling! Stabilisiert man in der nächsten Saison die Abwehr, wird man in noch höhrere Gefilde der Liga kommen. Man musste in der Spielzeit bisher 53 Treffer hinnehmen.

Mihai Gradninariu ist mit zehn Saisontoren der beste Torschütze des Teams. Insgesamt erzielte man 31 Tore seit dem Aufstieg in die Gebietsliga. Beide Teams bieten ihren Fans gute Unterhaltung, zeigen immer tollen Einsatz und sind für jeden Gegner eine Herausforderung.

In der Gebietsliga Mitte Graz wird um jeden Zentimeter gekämpft, die Liga ist ein Publikumsmagnet und voller Traditionsmannschaften

Weinitzen hat das nächste Spiel am 18.05.24 um 17:00 im Schöcklblick Stadion gegen Lieboch. Das wird eine erneute Herausforderung, denn diese Mannschaft ist in den letzten Wochen wieder in Form gekommen. Man darf sich auf ein spannendes Duell einstellen. Der USV Wundschuh trifft einen Tag früher um 19:00 auf den Aufsteiger aus Lassnitzhöhe.

Nach dem Spiel bedankte man sich bei den mitgereisten Fans und genoß ein kühles Bier

Bericht Florian Kober

Fotos: Alexandra Macher

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : Wundschuh - 1:4 (1:2)

85 Patrick Winter 1:4

70 Patrick Winter 1:3

46 Patrick Winter 1:2

39 Mihai Dan Gradinariu 1:1

9 David Marx

