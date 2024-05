Rote Karte für Goalie Wacker: Trotzdem gewinnt Lieboch gegen ASV Gösting mit einem klaren 2:0

Details Freitag, 10. Mai 2024 22:16

In der 22. Runde der Gebietsliga Mitte stand das spannende Duell zwischen dem SV Schwarz-Weiß Lieboch und dem ASV Gösting auf dem Programm. Die Liebocher zeigten eine beeindruckende Leistung und sicherten sich einen verdienten 2:0-Sieg, trotz eines frühen Platzverweises. Die Tore von Amin Bajric entschieden das Spiel vor der Halbzeitpause.

Früher Schock und brillante Reaktion von Lieboch

Bereits in der 3. Minute musste Lieboch einen schweren Rückschlag verkraften, als Torhüter Matthias Wacker mit einer glatten Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der Unterzahl fanden die Liebocher schnell zurück ins Spiel und zeigten eine kämpferische Leistung. Die erste große Chance für Lieboch kam in der 20. Minute, als ein Freistoß knapp abgewehrt wurde. Gösting hingegen versuchte sein Glück mit offensiven Aktionen, die jedoch nicht den gewünschten Erfolg brachten.

Die Führung für Lieboch fiel in der 40. Minute durch Amin Bajric, der nach einem Eckball per Kopf das 1:0 erzielte. Kurz darauf, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, erhöhte Bajric auf 2:0, indem er den Torhüter umspielte und den Ball ins leere Tor schob. Diese schnellen Tore kurz vor der Halbzeitpause zeigten die Effektivität und Entschlossenheit von Lieboch, trotz der numerischen Unterlegenheit.

Defensiv stark und offensiv effektiv

Im zweiten Durchgang dominierte Lieboch weiterhin das Spielgeschehen und schuf mehrere gute Chancen. Amin Bajric war erneut im Mittelpunkt, als er in der 49. Minute die Latte traf. Die Liebocher Defensive, angeführt vom Ersatztorhüter Jan Traußnigg, der eine überraschend gute Leistung zeigte, hielt dem Druck von Gösting stand. Gösting hatte zwar in der 58. Minute die Chance auf einen Anschlusstreffer, doch der Freistoß fand seinen Weg nicht ins Netz.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten ein Team von Lieboch, das geschickt die Führung verwaltete und keine weiteren Chancen zuließ. Trotz einiger Wechsel und Versuche von Gösting, das Spiel zu drehen, blieb Lieboch stabil und ließ kaum noch offensive Aktionen zu. Das Spiel endete mit einem wohlverdienten 2:0-Sieg für den SV SW Lieboch, der mit diesem Ergebnis wichtige Punkte im Kampf um die mittleren Tabellenplätze sammelte.

Das Spiel in der Josef-Tanzer-Sportanlage in Mooskirchen zeigte einmal mehr, dass der Fußball oft unvorhersehbar ist und ein früher Platzverweis nicht das Ende der Ambitionen bedeuten muss. Lieboch hat dies mit einem starken Teamgeist und einer effizienten Nutzung der Torchancen unter Beweis gestellt.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julsen27 erstellt.

