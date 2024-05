Stiwoll demonstriert Stärke mit klarem 3:0 Sieg gegen Vasoldsberg - Tabellenführer auch nach 22 Runden

Details Montag, 13. Mai 2024 21:53

In einer beeindruckenden Vorstellung setzte sich USV Stiwoll im Heimspiel der 22. Runde der Gebietsliga Mitte gegen Union SV Vasoldsberg mit 3:0 durch. Von Beginn an dominierten die Gastgeber das Geschehen und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel an ihrem Siegeswillen aufkommen. Die Tore von Martin Lackner, Pascal Neger und Lukas Weber besiegelten einen verdienten Erfolg für Stiwoll. Das Team ist weiterhin Tabellenführer der Gebietsliga Mitte.

Stiwoll holt weitere drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf

USV Stiwoll zeigte von Beginn, dass sie das Heimrecht ausnutzen wollten. Bereits in der 18. Minute erzielte Martin Lackner das 1:0, indem er gekonnt eine Lücke in der Abwehr von Vasoldsberg nutzte und den Ball ins Netz setzte. Dieses frühe Tor für den Tabllenführer gegen den Tabellensechsten bestimmte den Weg für den Rest des Spiels und stärkte das Selbstvertrauen der Heimmannschaft.

Die Dominanz von Stiwoll wurde kurz vor der Halbzeitpause noch deutlicher, als Pascal Neger in der 44. Minute das zweite Tor erzielte. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen schloss Neger einen flüssigen Angriff mit einem präzisen Schuss zum 2:0 ab, was die 150 Fans begeisterte und die Führung der Heimmannschaft festigte.

Stiwoll verwaltet das Spiel geschickt - man bleibt an der Tabellenspitze

Nach der Pause versuchte Vasoldsberg, ins Spiel zurückzukommen, aber Stiwoll ließ kaum Chancen zu und kontrollierte das Spielgeschehen weiterhin. In der 63. Minute sorgte Lukas Weber mit dem 3:0 endgültig für die Entscheidung. Sein Tor demontierte die letzten Hoffnungen der Gäste auf eine Wende.

Die restliche Spielzeit verwaltete USV Stiwoll das Ergebnis souverän. Obwohl das Team in der Schlussphase einige Wechsel vornahm, beeinflusste dies nicht ihre Überlegenheit auf dem Platz. Vielmehr zeigte der Spitzenreiter die Breite des Kaders.

Die Defensive hielt dicht und ließ keine signifikanten Möglichkeiten für Vasoldsberg zu, während die Offensivakteure weiterhin für Gefahr sorgten.

Das Spiel endete schließlich mit einem komfortablen 3:0 für USV Stiwoll, das sich damit verdient drei weitere Punkte sicherte. Die geschlossene Teamleistung und die Effektivität im Abschluss waren Schlüsselfaktoren für diesen Erfolg. Union SV Vasoldsberg hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und auf die nächsten Spiele vorbereiten.

Stiwoll liefert sich weiterhin einen tollen Kampf um den Meistertitel in der Gebietsliga Mitte. Neben Semriach ist der GSC der größte Konkurrent um den Titel.

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Markus Kraxner, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Lukas Weber, Jakob Prettenthaler, Sergio Riedl - Pascal Neger, Fabio Königshofer, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Lukas Kern, Noa Rahofer, Leon Krienzer, Jakob Krienzer, Jürgen Kraxner

Trainer: Werner Riedl

Vasoldsberg: Michael Ertl, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Patrick Zechner, Florian Kraxner, Matthias Gross, Jürgen Kölly, Rafael Ruban, Lukas Kothgasser, Tobias Stückler, Simon Sixt

Ersatzspieler: Andre Gloggnitzer, Josef Kraxner, Pavao Sklepic, David Ranftl

Trainer: Christian Binder

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Stiwoll : Vasoldsberg - 3:0 (2:0)

63 Lukas Weber 3:0

44 Pascal Neger 2:0

18 Martin Lackner 1:0

