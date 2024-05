Torreiches Spektakel: SU Semriach triumphiert über JSV RB Mariatrost mit 6:3

Details Samstag, 18. Mai 2024 15:00

In einem torreichen Spiel der Gebietsliga Mitte setzte sich die Sportunion Raiffeisenbank Semriach in einem torreichen Duell mit 6:3 gegen den JSV RB Mariatrost durch. Die Begegnung bot von Beginn an eine hochspannende Atmosphäre und eine Fülle an Toren, die die Zuschauer bis zum letzten Pfiff in Atem hielt. Beide Teams zeigten eine beeindruckende Offensive, doch letztendlich hatte SU Semriach die Nase vorn. Semriach ist nun mit Stiwoll punktgleich.

Der Aufsteiger darf weiterhin von der Unterliga träumen!

Ein fulminanter Start und ein ausgeglichenes Halbzeit-Ergebnis

Das Spiel begann furios, als Ingo Berger in der 2. Minute für Mariatrost von der Mittellinie spektakulär zum 1:0 traf. Semriach ließ sich jedoch nicht beeindrucken und glich durch Marco Suchy mit einem Lupfer in der 17. Minute aus. Die Intensität auf dem Platz war spürbar, und beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne. Ingo Berger brachte Semriach dann in der 23. Minute mit einem Vollspannschuss in Führung. Doch Mariatrost antwortete schnell und erzielte per Elfmeter durch Marco Suchy in der 22. Minute das 2:2, was auch den Halbzeitstand markierte.

Ein dramatisches Finale - Tore am laufenden Band in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann zunächst ruhiger, Chancen weiterhin trotzdem auf beiden Seiten, doch dann drehte Semriach auf. Marco Suchy vervollständigte seinen Hattrick in der 73. Minute mit einem beeindruckenden Volley, der Semriach mit 3:2 in Führung brachte.

Nur wenige Minuten später, in der 88. Minute, erhöhte Norbert Reisenhofer nach einem großartigen Pass von Daniel Kreuzer auf 4:2 für Semriach. Mariatrost gab jedoch nicht auf und verkürzte durch Jan Puntigam in der 90. Minute auf 3:4, was die Hoffnungen kurzzeitig wiederbelebte. Doch die Freude währte nicht lang, denn Semriach schlug in den letzten Minuten der Partie mit zwei schnellen Toren zurück. Marco Suchy traf in der 90. Minute zum vierten Mal und stellte das 5:3 her, bevor Kerim Erdem den Endstand von 6:3 in der letzten Spielminute sicherstellte.

Die Partie endete nach einer fünfminütigen Nachspielzeit, die vor allem von den intensiven letzten Minuten geprägt war. SU Semriach zeigte eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor und konnte durch entscheidende Tore in kritischen Momenten den Sieg sichern. JSV RB Mariatrost hingegen musste trotz einer starken Leistung und zeitweiliger Hoffnung die Überlegenheit der Gäste am Ende neidlos anerkennen.

Dieser Sieg könnte für SU Semriach eine entscheidende Rolle in der weiteren Saison spielen, während Mariatrost wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt liegen ließ. Der Fußballabend in der Gebietsliga Mitte war ein echtes Highlight mit zahlreichen Wendungen und einem spannenden Finish, das die Fans begeisterte. Unterhaltung pur in Graz - das kann man wohl als Fazit erwähnen!

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Der Aufsteiger aus Semriach ist weiterhin voll im Rennen um den Durchmarsch in die Unterliga. Nächste Woche empfängt man Wundschuh. Mariatrost hat weiterhin die Rote Laterne inne, matcht sich mit Stiwoll auswärts. Keine leichte Aufgabe für die Grazer im Kampf um den Klassenerhalt.

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Ein schweres Auswärtsspiel, bei dem wir nie richtig ins Spiel gefunden haben! Mariatrost ist sehr tief gestanden und hat gut verteitigt. Im Konter waren sie immer wieder gefährlich. Im Endeffekt haben wir diesmal unsere Chancen genützt und somit auch verdient gewonnen! Wir haben noch drei Spiele wo es neun Punkte zu holen gibt....die wollen wir holen! Danach werden wir sehen was dabei am Ende rauskommt."

Aufstellungen:

Mariatrost: Felix Almer, Sebastian Posch (K), Thomas Pinheiro De Souza, Jakob Schmid, Peter Schrittwieser, David Gassner, Lorenz Kofler, Jan Puntigam, Jens-Martin Matthijs, Ingo Berger, Tim Grunau

Ersatzspieler: Kirin Holzer, Noah Jakse, Patrick Höfler, Lukas Kofler, Daniel Meinhart, Fridolin Springer

Trainer:Hermann Payr

Semriach SU: Marvin Peer, Daniel Kreuzer, Marco Suchy (K), Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Sebastian Ebner, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Darijo Biscan, Adin Hodzic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Fabian Sucek, Manuel Gössler, Danijel Zivkovic, Norbert Reisenhofer

Trainer: Michael Zechner

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Mariatrost : Semriach - 3:6 (2:2)

94 Kerim Erdem 3:6

92 Marco Suchy 3:5

90 Jan Puntigam 3:4

88 Norbert Reisenhofer 2:4

73 Marco Suchy 2:3

23 Ingo Berger 2:2

22 Marco Suchy 1:2

17 Marco Suchy 1:1

2 Ingo Berger 1:0

