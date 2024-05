SV Hausmannstätten filetiert den ASV Gösting mit einem deutlichen 7:0 - Sencar hängt noch ein Jahr dran!

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:15

In einer einseitigen Begegnung der Gebietsliga Mitte zeigte der SV Hausmannstätten eine herausragende Leistung und besiegte den ASV Gösting mit einem überwältigenden 7:0. Das Heimteam dominierte das Spiel von Anfang an und ließ den Gästen keine Chance, ins Spiel zu finden. Der Sieg spiegelt die momentane Formstärke von Hausmannstätten wider, die nun auf eine Serie von vier Siegen zurückblicken können.

Erneut zeigte sich der Routiner David Sencar mit einer starken Leistung für seinen HSV

Ein furioser Start und eine unüberwindbare 4:0 Führung zur Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Hausmannstätten sofort die Initiative ergriff.

Erste Topchance für die Hausmannstättner. Dzidzic verfehlt nur knapp! Florian Magele, Ticker-Reporter

In der 24. Minute brachte Diego da Silva die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Diese frühe Führung wurde nur sieben Minuten später durch Legat ausgebaut, der das 2:0 markierte, davor traf man noch den Pfosten. Die Gastgeber zeigten sich unermüdlich und erhöhten den Druck weiter. David Sencar glänzte besonders und erzielte in der 39. Minute das 3:0.

Kurz vor der Halbzeitpause traf er erneut mit einem spektakulären Schuss aus 40 Metern und ließ die Hausmannstätten-Fans jubeln. Mit einer soliden 4:0-Führung ging es in die Pause.

Zweite Halbzeit: Hausmannstätten schließt mit Stil ab - am Ende heißt es 7:0

Nach der Pause ließ die Intensität des SV Hausmannstätten nicht nach. Trotz mehrerer Wechsel blieb das Team fokussiert und zielstrebig. Dzidzic erzielte in der 49. Minute das 5:0, indem er eine weitere Schwäche in der Verteidigung der Gäste ausnutzte.

Sencar verpasst nur knapp auf der Distanz. Bald wird das ein Debakel für die die Gäste! Florian Magele, Ticker-Reporter

Zwischendurch kam dann der Gast doch noch zu zwei guten Möglichkeiten, die der sichere Keeper Sascha Dreven jedoch beide zunichte machte. So blieb es ohne Gegentor für den HSV vor 150 Zuschauern.

Die Gastgeber beherrschten das Spiel weiterhin und erzielten durch einen Kopfball von Diego da Silva nach einer Ecke in der 59. Minute das 6:0. Der Schlusspunkt wurde schließlich durch Kasalo gesetzt, der in der 74. Minute das beeindruckende 7:0 erzielte. Trotz des hohen Vorsprungs blieb die Leidenschaft des Teams unvermindert, unterstützt von ihrem engagierten Fanclub.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Das Spiel endete mit einem triumphalen 7:0 für SV Hausmannstätten, das die Überlegenheit des Teams in jeder Hinsicht demonstrierte. Während Hausmannstätten jede Chance konsequent nutzte, konnte Gösting zu keinem Zeitpunkt des Spiels eine Antwort finden. Die Gastgeber spielten eine starke Saison, in der sie zwischendurch Schwächen zeigten, sonst hätte man echte Möglichkeiten gehabt um in die Unterliga zurück zu gelangen. Man kann für die nächste Saison in der Gebietsliga planen.

Gösting erwartet in der nächsten Woche Gratwein - Straßengel zu Hause, Hausmannstätten reist nach Lieboch.

Stimme zum Spiel

Franz Rastl - Trainer HSV

"Heute hat einfach alles funktioniert - das Team ist wieder komplett und das merkt man. Wir sind etwas zu spät in Form gekommen in der Saison. Ich darf auch mitteilen, dass David Sencar noch ein Jahr dran hängt!"

Aufstellungen:

SV Hausmannstätten: Sasa Dreven - Mateo Kasalo, Domagoj Pokupic, Kevin Pronegg, Lukas Orsolic, Thomas Niederl (K) - Josua Floßbach, David Sencar, Ivo Dzidzic, Johnathan Legat - Diego Wendel De Souza Silva

Ersatzspieler: Nico Lippe, Kevin Mathias Funder, Nicolas Marinka, Adnan Hrncic, Sebastian Totter, Florian Merovci

Trainer: Franz Rastl

ASV Gösting: Stefan Streit-Putzi - Suleyman Khelali, Jean-Claude Koffi, Pejo Tomazic, Emmanuel Chidozie Iheanacho - Georg Holzmann (K), David Reiner, Tevfik Yalcin, Genc Buqa, Szabolcs Kerenyi - Valentine Onyeka Ashien

Ersatzspieler: Tomislav Pinjusic, Yllnor Limoni, Stjepan Majic, Maurice Rudolf Cernec, Marcel Dvekar, Mechmet Akkan

Trainer: Zulal Odjoski

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : Gösting - 7:0 (4:0)

76 Mateo Kasalo 7:0

61 Diego Wendel De Souza Silva 6:0

50 Ivo Dzidzic 5:0

44 David Sencar 4:0

38 David Sencar 3:0

30 Johnathan Legat 2:0

22 Diego Wendel De Souza Silva 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.