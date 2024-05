SV Lassnitzhöhe holt sich den Sieg bei USV Wundschuh

Details Samstag, 18. Mai 2024 23:10

In einer Partie der 23. Runde der Gebietsliga Mitte behauptete sich der SV Lassnitzhöhe mit einem klaren 3:1 auswärts gegen den USV Wundschuh. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Heimmannschaft konnte der Gast seine Führung erfolgreich verteidigen und sich weitere Punkte im Frühjahr sichern.

Erste Halbzeit: Dominanz von Lassnitzhöhe - der Austeiger führt mit 2:0

Hallo und herzlich willkommen aus Wundschuh, wo uns heute ein wahrer Hexenkessel erwartet. Es wird eine rekordverdächtige Kulisse prognostiziert. Beim heutigen Schlagerspiel trifft die Heimmannschaft aus Wundschuh auf derzeit formstarke Lassnitzhöher. Den Ausrutscher gegen den GSC haben die Herrn in gelb längst verdaut, nachdem man sich daheim gegen Mariastrost mit 5:2 durchsetzen konnte. Aber auch Wundschuh konnte vergangenen Spieltag über einen 4:1 Sieg beim Sv Weinitzen jubeln. Wird es eines der beiden Teams heute schaffen eine Serie zu starten? Fredl, Ticker-Reporter

Das Spiel begann dynamisch, mit ersten Torannäherungen beider Teams, doch es waren die Gäste, die die Zügel in die Hand nahmen. Bereits in der 10. Minute brachte Pajtim Hoti seine Mannschaft in Führung, nachdem er eine präzise Hereingabe von Karim Ahmed verwandelte. Die Heimmannschaft aus Wundschuh versuchte, sofort zu reagieren und hatte in der 15. Minute eine Top-Gelegenheit, doch der Schuss traf nur die Außenstange. Trotz weiterer Bemühungen blieben klare Chancen aus.

Die Nr. 10 Laurence Fahrner nimmt sich ein Herz und zündet mal einen. Der Abschluss geht allerdings in Richtung Flughafen Thalerhof. Fredl, Ticker-Reporter

Während die Heimfans ihre Unterstützung intensivierten, zeigte Lassnitzhöhe keine Anzeichen einer Schwäche. In der 42. Minute verdoppelte Laurence Fahrner die Führung für die Gäste, nachdem er einen Freistoß direkt im Netz unterbrachte. Mit einem Stand von 0:2 ging es in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Wundschuh kämpft, aber Lassnitzhöhe hält stand

Nach der Pause suchte Wundschuh verzweifelt nach einem Weg zurück ins Spiel. Sie erhöhten den Druck, was in der 60. Minute fast zum Torerfolg führte, aber der Schuss wurde vom Gästetorwart hervorragend pariert. Trotz ihrer Bemühungen gelang es den Gastgebern nicht, die Abwehr von Lassnitzhöhe zu durchbrechen, die standhaft blieb und weiterhin gefährlich konterte.

Erst in der 94. Minute konnte Pajtim Hoti den Bann brechen und den Anschlusstreffer für USV Wundschuh erzielen. Die Hoffnung auf ein Comeback wurde jedoch nur kurz darauf zunichte gemacht, als Rene Schuster in der 95. Minute das dritte Tor für Lassnitzhöhe schoss, nachdem er sich durch die Abwehr dribbelte und den Ball unhaltbar im Netz unterbrachte. Mit diesem Tor war das Spiel entschieden.

Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für SV Lassnitzhöhe. Trotz des kämpferischen Einsatzes konnte USV Wundschuh nicht genug Druck aufbauen, um das Spiel zu drehen. Die Gäste aus Lassnitzhöhe hingegen zeigten eine starke Leistung und nahmen verdientermaßen die drei Punkte mit nach Hause.

Die Partie zeigte einmal mehr, dass in der Gebietsliga Mitte jeder Spieltag Überraschungen bereithalten kann und die Teams bis zur letzten Minute um jeden Punkt kämpfen müssen. Für USV Wundschuh wird es in den kommenden Spielen darum gehen, die Fehler zu minimieren und zurück in die Erfolgsspur zu finden. Der SV Lassnitzhöhe hingegen kann mit breiter Brust in die nächsten Runden gehen - man empfängt in der nächsten Woche den SV Weinitzen. Wundschuh reist zur Spitzenmannschaft aus Semriach.

Stimme zum Spiel

Hannes Stockklauser - SV Lassnitzhöhe

"Wir sind mittlerweile eine richtig verschworene Partie. Jeder gibt für den anderen alles - wir haben uns auch spielerisch im Laufe der Saison echt verbessert."

Aufstellungen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, Vlad Lung, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak - Patrick Winter (K)

Ersatzspieler: Manuel Farmer, Hamed Jukic, David Baumgartner, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl

SV Lassnitzhöhe: Niklas Pirker - Paul Kriegler, Max Raitmayer - Lorenz Huber, Karim Ahmed, Laurence Fahrner, Martin Greimel - Pajtim Hoti, David Kossits, Hannes Stockklauser, Marc Hochegger (K)

Ersatzspieler: Valentin Tenner, Eldar Salkanovic, Mark Kollmann, Patrick Daniel Hold, Mario Klein, David Paul Greimel

Trainer: Dietmar Wolf

Bericht Florian Kober

Fotos. USV Wundschuh

Gebietsliga Mitte: Wundschuh : SV Lassnitzhöhe - 1:3 (0:2)

95 Pajtim Hoti 1:3

94 Rene Schuster 1:2

42 Laurence Fahrner 0:2

10 Pajtim Hoti 0:1

