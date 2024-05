2:2-Unentschieden zwischen Weinitzen und Lieboch - Mittelständler teilen sich die Punkte

Details Sonntag, 19. Mai 2024 14:11

In einem unterhaltsamen Spiel der Gebietsliga Mitte lieferten sich der SV Weinitzen und der SV Schwarz-Weiß Lieboch ein knappes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Gastgeber, SV Weinitzen, zeigten Kampfgeist, nachdem sie zunächst in Rückstand geraten waren. Alle Tore fielen in der zweiten Hälfte - zweimal führte der Gast und die Heimmannschaft hatte zwei Antworten parat.

Dynamischer Beginn und ein umkämpftes Spiel - beide Teams engagiert unterwegs

Die Partie begann energiegeladen, mit frühen Chancen auf beiden Seiten. Lieboch zeigte sich bereits in der 3. Minute mit einem starken Freistoß, doch die erste echte Torgefahr kam in der 8. Minute, als ein gut ausgespielter Angriff knapp das Ziel verfehlte.

Erneute Chance für Lieboch von der Nummer 9, Der Ball geht knapp am Tor Vorbei Berger90, Ticker-Reporter

Es war eine umkämpfte Partie, da gab es auch schon einmal eine Rudelbildung, man schenkte sich nichts - trotz weiterer Angriffsversuche blieb das Tor zunächst unangetastet.

Spannende zweite Hälfte mit Toren und Chancen - es endet mit 2:2

Dann in der 48. Minute brach Amin Bajric den Bann und erzielte das 1:0 für die Gäste aus Lieboch. Der Jubel war groß, doch die Freude sollte nicht lange währen.

Kurz nach der Führung der Auswärtsmannschaft in der 51. Minute, gelang Jurica Bungic der Ausgleichstreffer zum 1:1 für Weinitzen. Das Tor fiel direkt nach einer Ecke und zeigte die Entschlossenheit der Heimmannschaft. Doch Lieboch ließ sich nicht beirren und schlug nur drei Minuten später zurück. In der 54. Minute brachte Benjamin Coric seine Mannschaft erneut in Führung, das 2:1 ließ die Liebocher hoffen.

Die Führung hielt jedoch nicht lange, denn Sadik Dizdarevic sorgte in der 70. Minute mit einem fulminanten Treffer für den 2:2-Endstand. Sein Tor war das Highlight des Spiels und zeigte die nie nachlassende Kampfbereitschaft von Weinitzen.

Starke Parade von Lieboch Keeper Traußnigg Berger90, Ticker-Reporter

In der Folgezeit gab es Chancen auf beiden Seiten. Ein Freistoß in einer gefährlichen Position für Lieboch in der 90. Minute hätte fast das Spiel entschieden, doch das Glück war diesmal nicht auf ihrer Seite. Die Nachspielzeit brachte zusätzliche Spannung, doch trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es beim Unentschieden. Mit dem Schlusspfiff in der 95. Minute endete das Spiel, das stets umkämpt war.

So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieses 2:2 spiegelt die Intensität und den Kampfgeist beider Mannschaften wider und zeigt, wie ausgeglichen es oft in der Gebietsliga Mitte sein kann. Lieboch ist nun seit fünf Runden unbesiegt und ist auf dem 8. Tabellenplatz gereiht. Der Aufsteiger aus Weinitzen hat sich hervorragend in der Liga etabliert und rangiert zwei Plätze dahinter. Beide Teams können für die nächste Saison in der Liga planen.

Lieboch empfängt nächste Woche die ebenfalls zuletzt starken Gäste aus Hausmannstätten. Weinitzen reist auf die Lassnitzhöhe.

Stimme zum Spiel

Philipp Peitler - Trainer Lieboch

"Das war nicht unser bestes Spiel - wir haben sehr viele verletzte Spieler. Die Elf auf dem Platz hat alles gegeben, man merkte aber, dass in der Schlußphase die Luft raus war. Wir haben mit einer durchschnittlichen Leistung einen Punkt geholt und das ist doch okay. Ich denke, dass dieses Unentschieden für beide Vereine in Ordnung ist."

Aufstellungen:

SV WEINITZEN: Daniel Feiertag, Thomas Putz, Jurica Bungic, Fisnik Shyti, Adnan Museta, Philipp Langmann (K), Marco Schmuck, Rilind Svishta, Muamer Tarhan, Bernd Huber, Sadik Dizdarevic

Ersatzspieler: David William, Ronal Ramirez Santos, Mihai Dan Gradinariu, Michael Ganser, Mario Tomic, Sanjin Topalovic

Trainer: Marco Schmuck

SV SW LIEBOCH: Jan Traußnigg, Andre Schwabl (K), Fabio Röxeis, Amin Bajric, Leon Budimir, Benjamin Coric, Mark Ryan Pernitsch, Patrick Strohmaier, Manuel Kamper, Manuel Josef Kreinz, Manuel Schilcher

Ersatzspieler: Pascal Dietrich, Michael Kasseroler, Paul Dallago

Trainer: Philipp Peitler

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : SV Lieboch - 2:2 (0:0)

70 Sadik Dizdarevic 2:2

54 Benjamin Coric 1:2

51 Jurica Bungic 1:1

48 Amin Bajric 0:1

Details

