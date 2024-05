Aufstiegsaspirant SU Semriach zerlegt USV Wundschuh - man ist auf Kurs

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:40

In einem torreichen Match der 24. Runde in der Gebietsliga Mitte konnte die Sportunion Raiffeisenbank Semriach einen deutlichen 5:2-Heimsieg gegen USV Wundschuh verbuchen. Von Beginn an zeigte Semriach eine dominante Leistung und legte bereits zur Halbzeit mit einem klaren 4:0 vor.

Keeper Peer ist ein Leistungsträger bei Semriach - am Freitagabend hatte er wenig Beschäftigung

Semriach zerlegt den Gegner vor der Pause - 4:0 für Zechner Gruppe

Das Spiel begann mit hohem Tempo, wobei Semriach von Anfang an die Initiative ergriff. In der 28. Minute eröffnete Saleamlak Gigler mit einem beeindruckenden Treffer aus einem fast unmöglichen Winkel das Torfestival. Nur vier Minuten später erweiterte Lukas Großschädl per Kopf nach einer Ecke auf 2:0.

Tor, Toor, Tooor für Sportunion Raiffeisenbank Semriach zum 2:0: Großschädl (23) köpft mit frischer Frisur nach einer Ecke ein, stoßt dabei aber mit dem Verteidiger zusammen! Nach kurzer Behandlung könne beide aber weiterspielen! m05ritz, Ticker-Reporter

Die Überlegenheit der Heimmannschaft setzte sich fort, als Kerim Erdem in der 40. Minute per Kopf das 3:0 markierte. Erdem zeigte seine Vielseitigkeit, indem er nur drei Minuten später mit einem feinen Lupfer den Spielstand auf 4:0 erhöhte. USV Wundschuh schien überfordert und konnte kaum wirksame Gegenangriffe starten. Stattdessen dominierte Semriach das Spielgeschehen und ging mit einem komfortablen Vorsprung in die Halbzeitpause.

Aufbäumen von Wundschuh in der zweiten Halbzeit - aber nur noch Kosmetik

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit anhaltendem Druck von Semriach. Marco Suchy erzielte in der 63. Minute mit einem Kopfball das 5:0, was die Führung weiter ausbaute. Wundschuh, das bis dahin kaum in Erscheinung trat, fand jedoch plötzlich zurück ins Spiel und erzielte durch Rene Schuster in der 83. Minute und Daniel Hubmann nach einem Standard in der 88. Minute zwei Ehrentreffer.

Trotz dieser späten Tore war das Spiel weitgehend von der Überlegenheit Semriachs geprägt. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spielgeschehen, zeigte beeindruckende technische Fähigkeiten und eine starke Teamleistung. Die Tore von Wundschuh kamen zu spät, um das Spiel zu drehen, und dienten lediglich der Ergebniskosmetik.

Das Spiel endete mit einem verdienten 5:2 für die Sportunion Raiffeisenbank Semriach.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Dieser Sieg unterstreicht die Ambitionen in der Liga und zeigt die Qualität, die das Team von Trainer Zechner in dieser Saison an den Tag legt. Wundschuh spielt eine solide Saison, bekam jedoch die Grenzen in diesem Spiel deutlich aufgezeigt. Semriach reist nächste Woche ins Schöcklland nach Weintzen. Wundschuh empfängt Stiwoll zu einem weiteren Spitzenspiel.

Aufstellungen:

SEMRIACH: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Darko Vasic, Darijo Biscan, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Sebastian Ebner, Parwiz Kazimi, Manuel Gössler, Norbert Reisenhofer

Trainer: Michael Zechner

WUNDSCHUH: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Markus Zettl, Vlad Lung, Manuel Jagersbacher, Jürgen Lesiak - Hamed Jukic, Patrick Winter (K)

Ersatzspieler: Tobias Mitter, Marcel Taibinger, Manuel Farmer, Marcel Nagl, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Semriach : Wundschuh - 5:2 (4:0)

88 Daniel Hubmann 5:2

83 Rene Schuster 5:1

63 Marco Suchy 5:0

43 Kerim Erdem 4:0

40 Kerim Erdem 3:0

32 Lukas Großschädl 2:0

28 Saleamlak Gigler 1:0

