USV Vasoldsberg überrollt SV Edelstauden mit einem eindrucksvollen 6:1 Sieg

Mit einem deutlichen Auswärtssieg in der 24. Runde der Gebietsliga Mitte überrollte der Union SV Vasoldsberg die Heimmannschaft SV amt Kältetechnik Edelstauden mit einem klaren 6:1. Das Spiel, zwischen dem Abstiegskandidaten und dem Mittelklassler, zeigte eine dominierende Leistung von USV Vasoldsberg, auch dank einer herausragenden Performance von Matthias Gross, der mit drei Toren glänzte. Die Situation für die Gäste bleibt weiterhin angespannt - man hat bisher nur elf Punkte in der Saison geholt

Früher Führungstreffer und zur Pause war durchwegs noch alles offen

Bereits in der 3. Minute konnte USV Vasoldsberg durch Simon Sixt in Führung gehen. Der schnelle Treffer gab den Gästen eine frühe Kontrolle über das Spielgeschehen, während SV Edelstauden sich mühte, ins Spiel zu finden. Lukas Kothgasser baute die Führung der Gäste in der 31. Minute weiter aus. Mit einem geschickt platzierten Schuss erhöhte er auf 0:2, was den Druck auf die Heimmannschaft weiter erhöhte.

Kurz vor der Halbzeitpause konnte SV Edelstauden jedoch Hoffnung schöpfen, als Marc Jan König in der 44. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Mit einem Stand von 1:2 gingen die Teams in die Pause, und die Fans von SV Edelstauden hofften auf eine Wende im zweiten Durchgang.

Vasoldsberg übernimmt vollständig die Kontrolle im zweiten Durchgang

Alle Hoffnungen auf ein Comeback wurden jedoch gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit zunichte gemacht. Matthias Gross, der an diesem Tag nicht zu stoppen war, erhöhte in der 48. Minute auf 1:3 für USV Vasoldsberg. Sein sicherer Abschluss ließ dem Torwart von SV Edelstauden keine Chance.

Nur sechs Minuten später, in der 54. Minute, traf Philipp Günter Kogler zum 1:4, indem er eine hervorragende Einzelleistung mit einem präzisen Schuss abschloss. Matthias Gross setzte seine beeindruckende Leistung fort und erzielte in der 58. Minute seinen zweiten Treffer des Tages, der das Ergebnis auf 1:5 schraubte. In der 81. Minute vollendete Gross dann seinen Hattrick, indem er das 1:6 erzielte und somit eine herausragende individuelle Leistung krönte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten einen klar überlegenen USV Vasoldsberg, der das Spiel vollständig dominierte und SV Edelstauden kaum Raum zur Entfaltung bot. Mit einem Endstand von 1:6 endete das Spiel, das für den Gastgeber ein Debakel bedeute.

Die Schlusssirene ertönte nach 96 Minuten intensiven Fußballs, und während USV Vasoldsberg den deutlichen Sieg feierte, musste SV Edelstauden eine weitere bittere Niederlage verdauen. Es war ein Spiel, das von der Effizienz und taktischen Überlegenheit von Vasoldsberg geprägt war. Edelstauden muss sich nun in den letzten beiden Runden gegen Mariatrost wappnen, um nicht den direkten Weg in die 1. Klasse gehen zu müssen.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Edelstauden : Vasoldsberg - 1:6 (1:2)

81 Matthias Gross 1:6

58 Matthias Gross 1:5

54 Philipp Günter Kogler 1:4

48 Matthias Gross 1:3

44 Marc Jan König 1:2

31 Lukas Kothgasser 0:2

3 Simon Sixt 0:1

