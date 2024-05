ASKÖ Murfeld zerlegt den GSC in alle Einzelteile!

Details Montag, 27. Mai 2024 17:16

Im Rahmen der 24. Runde der Gebietsliga Mitte zeigte die Heimmannschaft Askö Murfeld eine beeindruckende Leistung und besiegte den Grazer Sportclub mit einem klaren 5:0. Die Mannschaft von Murfeld dominierte das Spiel von Anfang bis Ende und ließ dem Gast aus Graz keine Chance. Damit konnte man im Vorfeld definitiv nicht rechnen - schließlich spielten die Grazer ein tolle Frühjahrsrunde und Murfeld ist im unteren Tabellendrittel platziert.

Starke Anfangsphase und Führung durch Lottersberger

Das Spiel begann sofort mit hohem Tempo, wobei Askö Murfeld von Beginn zeigte, dass man was vor hatte. Die Heimmannschaft zeigte eine straffe Organisation in der Defensive und ließ den Grazer Sportclub kaum zur Entfaltung kommen.

Der Grazer Sportklub in den ersten Minuten mit viel Ballbesitz in ungefährlichen Zonen. Die Heimmannschaft verteidigt gut organisiert.

Die erste große Chance hatte Murfeld in der 13. Minute, als ein Kopfball aus zentraler Position nur knapp sein Ziel verfehlte.

In der 20. Minute gelang schließlich der Durchbruch: Nikolaus Lottersberger verwandelte einen kurzen Eckball direkt ins lange Eck und brachte Askö Murfeld mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab der Mannschaft zusätzlichen Schwung, und sie spielte weiterhin aggressiv nach vorne. Nur drei Minuten später hatten sie die nächste Chance durch einen weiteren Eckball, den der Grazer Sportclub jedoch abwehren konnte.

In der 39. Minute baute der junge Success Ojo die Führung aus, nachdem er sich durch die Abwehr dribbelte und den Ball gekonnt ins lange Eck schoss. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 44. Minute, erhöhte Nikolaus Lottersberger mit seinem zweiten Tor des Tages auf 3:0. Er traf per Elfmeter für das Heimteam. Die Gäste aus Graz wirkten mittlerweile ideenlos und konnten sich kaum nennenswerte Chancen erarbeiten, während Askö Murfeld weiterhin die Defensive kompakt hielt.

Nach der Pause ging es munter weiter - am Ende gab es eine 5:0 Packung

In der zweiten Halbzeit ließ die Intensität des Spiels kurzzeitig nach, mit wenigen Höhepunkten bis zur 66. Minute, als Daniel Novak für Murfeld das 4:0 erzielte. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von Askö Murfeld, die in jeder Hinsicht die Kontrolle behielt.

Der Grazer Sportclub versuchte zu reagieren, konnte aber keine Wirkung erzielen. Schließlich setzte Talha Mekic in der 90. Minute den Schlusspunkt mit einem spektakulären Solo-Dribbling über das halbe Feld, bevor er den Ball ins lange Eck zum 5:0-Endstand schoss.

Success Ojo gilt als großes Talent bei den Gastgebern

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden Sieg für Askö Murfeld, das mit dieser Leistung sicherlich ein Ausrufezeichen in der Liga gesetzt hat. Der Grazer Sportclub verbleibt mit dieser Niederlage in der Gebietsliga und kann sich auf die Sasionplanung für den Herbst konzentrieren.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Murfeld : Grazer SC - 5:0 (3:0)

90 Talha Mekic 5:0

66 Daniel Novak 4:0

44 Nikolaus Lottersberger 3:0

39 Success Chibuikem Ojo 2:0

20 Nikolaus Lottersberger 1:0

