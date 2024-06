Wundschuh besiegt Stiwoll mit 3:0 - Meisterschaft verloren!

Details Samstag, 01. Juni 2024 19:41

Der USV Wundschuh hat in der 25. Runde der Gebietsliga Mitte einen beeindruckenden 3:0-Sieg gegen den USV Stiwoll errungen. In diesem Spiel zeigte Wundschuh vor allem in der zweiten Hälfte eine bemerkenswerte Leistung. Torschützen des Tages waren Manuel Jagersbacher und René Schuster, die mit ihren Treffern den klaren Sieg sicherten. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten und verpasster Chancen, gelang es der Heimmannschaft, das Spiel zu dominieren und die Gäste aus Stiwoll von einem möglichen Meistertitel abzuhalten.

Ein spannender Beginn ohne Tore - zur Pause war es torlos

Wundschuh hatte sich für dieses Spiel viel vorgenommen. Man wollte zeigen, dass man auch gegen einen Titelanwärter eine starke Leistung zeigen kann. So hatte man gleich zu Beginn einer erste Möglichkeit, die jedoch nicht verwertet wurde.

Kurz darauf erhielt der USV Wundschuh in der 7. Minute einen Freistoß aus gefährlicher Position, konnte aber auch diese Chance nicht nutzen. In der 8. Minute bot sich dem USV Stiwoll eine hundertprozentige Chance, doch Torhüter Hofer zeigte eine Spitzenleistung und vereitelte den frühen Führungstreffer der Gäste.

Stiwoll erhöhte nun das Tempo massiv, Wundschuh hatte in dieser Phase Glück, dass man noch nicht zurück lag. Die Heimmannschaft baute vor der Pause dann selbst Druck auf und wurde immer dominanter. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Wundschuhs offensive Dominanz in der zweiten Hälfte - Semriach ist Meister

Nach der Pause kam der USV Wundschuh entschlossener aus der Kabine. In der 57. Minute, platzte dann der Knoten: Manuel Jagersbacher erzielte das erste Tor für Wundschuh und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Der USV Wundschuh ließ nicht nach und erhöhte in der 67. Minute erneut durch Jagersbacher auf 2:0. Der Doppeltorschütze war an diesem Tag in bestechender Form und stellte seine Torjägerqualitäten eindrucksvoll unter Beweis.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 90. Minute, als René Schuster zum 3:0-Endstand traf. Dieser Treffer besiegelte den Sieg und hinderte den USV Stiwoll an einem möglichen direkten Aufstieg.

Zusammenfassend war es ein verdienter Sieg für den USV Wundschuh, der durch eine starke zweite Halbzeit und zwei herausragende Torschützen gekennzeichnet war. Der USV Stiwoll konnte trotz guter Ansätze und Chancen in der ersten Halbzeit nicht mithalten und musste eine bittere Niederlage hinnehmen.

Aufstellungen:

Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - Lukas Koroschetz, Markus Zettl, David Baumgartner, Manuel Jagersbacher, Marcel Nagl, Jürgen Lesiak (K)

Ersatzspieler: Manuel Farmer, Hamed Jukic, Vlad Lung, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl

USV Raika STIWOLL: Lukas Stoimaier - Christoph Marchel, Markus Kraxner, Martin Lackner, Paul Prettenthaler - Jakob Prettenthaler, Andreas Schmiedtbauer, Sergio Riedl - Pascal Neger, Matthias Krienzer (K), Lukas Zarfl

Ersatzspieler: Niklas-Michael Egger, Jan Kriegl, Lukas Kern, Jan Köppel, Leon Krienzer, Jakob Krienzer

Trainer: Werner Riedl

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Wundschuh : Stiwoll - 3:0 (0:0)

91 Rene Schuster 3:0

67 Manuel Jagersbacher 2:0

57 Manuel Jagersbacher 1:0

Details

