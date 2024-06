Sportunion Semriach ist Meister der Gebietsliga Mitte

Details Samstag, 01. Juni 2024 20:04

In einem mit Spannung erwarteten Duell der Gebietsliga Mitte setzte sich die Sportunion Raiffeisenbank Semriach klar mit 4:1 gegen den SV Weinitzen durch. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Klasse und dominierten das Spielgeschehen, während die Heimmannschaft trotz kämpferischer Leistung nur zeitweise mithalten konnte. Durch diesen Sieg sicherte sich Semriach vorzeitig den Meistertitel, da Stiwoll in Wundschuh verlor.

Man kam als Aufsteiger in die Gebietsliga und verlässt sie als Meister

Starker Beginn für Semriach - beide Teams voll im Spiel, zur Pause führt der Tabellenführer

Das Spiel begann mit einer motivierten Mannschaft aus Weinitzen, die ihren Trainer Oliver Prott in seinem letzten Heimspiel mit einem guten Ergebnis verabschieden wollten. Doch die Gäste aus Semriach zeigten von Anfang an, warum sie an der Tabellenspitze stehen - der Aufsteiger wollte weitere drei Punkte einfahren, um im Titelrennen zu bleiben. Es entwickelte sich vor über 200 Zuschauern eine flotte Partie.

Bereits in der 14. Minute ging Semriach durch Darko Vasic in Führung. Nach einem schnellen Angriff setzte Vasic den Ball präzise ins Netz und ließ dem Weinitzen-Keeper Feiertag keine Chance.

Nur sechs Minuten später konnte Semriach den Vorsprung weiter ausbauen. Kerim Erdem erzielte das 2:0 für die Gäste nach einem gut herausgespielten Angriff. Weinitzen versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch die Abwehr von Semriach stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die erste Hälfte war geprägt von der Dominanz der Gäste, die immer wieder gefährlich vor dem Tor von Weinitzen auftauchten.

In der 35. Minute gelang es Jakob Koinegg, für Weinitzen auf 1:2 zu verkürzen. Nach einer Flanke von der rechten Seite setzte sich Koinegg im Strafraum durch und köpfte den Ball unhaltbar ins Netz. Dieser Treffer gab den Hausherren neuen Mut, und sie drängten auf den Ausgleich. Doch Semriach ließ sich nicht beeindrucken und blieb weiterhin gefährlich. Zur Pause führte der Gast mit 2:1, man war im Soll.

Weinitzen weiterhin bemüht - Semriach antwortet, am Ende macht Suchy den Deckel drauf

Nach der Pause stellte Semriach erneut seine Klasse unter Beweis. In der 52. Minute war es Parwiz Kazimi, der den alten Zwei-Tore-Abstand wiederherstellte. Dieser Treffer dämpfte die Hoffnungen von Weinitzen, die nun einem erneuten zwei Tore - Rückstand hinterherlaufen mussten.

In der Schlussphase des Spiels machte Semriach endgültig den Sack zu. Marco Suchy sorgte in der 82. Minute mit seinem Treffer zum 4:1 für die Entscheidung. Nach einem schnellen Konter war es Suchy, der den Ball überlegt am Torhüter vorbeischob und somit den Endstand herstellte.

Semriach feiert den Meistertitel - der Aufsteiger hat es tatsächlich geschafft

Mit dem Abpfiff in der 92. Minute brachen bei den Spielern und Anhängern von Semriach alle Dämme. Durch den Sieg und die gleichzeitige Niederlage von Stiwoll in Wundschuh stand Semriach vorzeitig als Meister der Gebietsliga Mitte fest. Die Spieler feierten ausgelassen auf dem Platz, während die Fans ihren Helden zujubelten.

Für den SV Weinitzen endete das Spiel trotz der Niederlage mit erhobenem Haupt. Die Mannschaft hatte sich tapfer geschlagen und zeigte eine kämpferische Leistung. Trainer Oliver Prott wurde von seinen Spielern und den Fans für seine Verdienste gefeiert, und die Stimmung im Schöckelblickstadion war trotz des Ergebnisses herzlich.

Insgesamt war es ein spannendes und intensives Spiel, das die Qualität und den Willen von Semriach eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der SV Weinitzen konnte in dieser Partie zwar nicht punkten, wird jedoch in der kommenden Woche erneut die Chance haben, in der Liga zu bestehen und einen versöhnlichen Abschluss der Saison zu finden - man hat den Klassenerhalt geschafft, das stand ja schon vor dem Spiel fest.

Semriach startet im Sommer als Meister in der Unterliga Mitte!

Stimme zum Spiel

Michael Zechner - Trainer Semriach

"Ich kann das alles noch nicht fassen. Wir sind so eine tolle Truppe, alle Spieler bleiben. Wir haben als Aufsteiger den Titel geholt und wir freuen uns auf die Spiele in der nächsten Saison in der Unterliga. Das gibt tolle Derbys, vielleicht schafft es ja Deutschfeistritz auch noch. Wir sind Meister!"

SV Weinitzen: Daniel Feiertag, Thomas Putz, Jakob Koinegg, Jurica Bungic, Mihai Dan Gradinariu, Philipp Langmann (K), Rilind Svishta, Daniel Schinagl, Bernd Huber, Sadik Dizdarevic, Sanjin Topalovic

Ersatzspieler: David Mera, Ronal Ramirez Santos, Florian Zöscher, Fisnik Shyti, Adnan Museta, Marco Schmuck

Trainer: Oliver Prott

Semriach SU: Marvin Peer, Marco Suchy (K), Julian Heschl, Saleamlak Gigler, Florian Christian Rampre-Fink, Darko Vasic, Parwiz Kazimi, Lukas Großschädl, Adin Hodzic, Danijel Zivkovic, Kerim Erdem

Ersatzspieler: Fabian Schabauer, Daniel Kreuzer, Fabian Sucek, Sebastian Ebner, Manuel Gössler, Norbert Reisenhofer

Trainer: Michael Zechner

Gebietsliga Mitte: Weinitzen : Semriach - 1:4 (1:2)

82 Marco Suchy 1:4

52 Parwiz Kazimi 1:3

35 Jakob Koinegg 1:2

20 Kerim Erdem 0:2

14 Darko Vasic 0:1

