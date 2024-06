Grazer Sportclub schießt den SV Edelstauden mit 7:2 aus der Gruabn

Details Samstag, 01. Juni 2024 21:29

In einem einseitigen Match in der 25. Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich der Grazer Sportclub Holding Graz eindrucksvoll mit 7:2 gegen den SV amt Kältetechnik Edelstauden durch. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an ihre Dominanz und ließ den Gästen kaum eine Chance. Die Partie wurde zu einer wahren Tor-Gala, bei der vor allem Tobias Andreas Plattner glänzte.

Blitzstart der Grazer - drei Tore in den ersten sieben Minuten

Das Spiel begann furios, und schon nach sieben Minuten führten die Gastgeber mit 3:0. Bereits in der 2. Minute sorgte Tobias Plattner für das erste Tor des Abends. Nur zwei Minuten später erhöhte Henrik Nöstlthaller auf 2:0. Die Gäste aus Edelstauden hatten kaum Zeit, sich zu sammeln, als Felix Weissensteiner in der 7. Minute zuschlug und das dritte Tor für den Grazer Sportclub erzielte.

Der GSC mit drei sehr schnellen Tore. Eine dominante Anfangsphase der Heimmannschaft. CZ, Ticker-Reporter

Die Anfangsphase war geprägt von der offensiven Spielweise der Grazer. Edelstauden fand keinen Weg, sich aus der Umklammerung zu befreien. Dies führte dazu, dass der GSC weiterhin das Spiel dominierte. Trotz eines ersten Weitschusses von Edelstauden in der 19. Minute, den der Torwart Luki Reitbauer zur Ecke klären konnte, blieb der Grazer Sportclub in der Gruabn das tonangebende Team.

In der 30. Minute war es erneut Tobias Andreas Plattner, der die Führung auf 4:0 ausbaute. Der Stürmer zeigte sich wieder einmal in bester Torlaune und komplettierte seinen Hattrick mit dem 5:0. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Julian Leber von SV Edelstauden, den Anschlusstreffer zum 5:1 zu erzielen und damit zumindest ein wenig Hoffnung für sein Team zu bewahren. Man ging mit einem höchst einseitigen Ergebnis in die Pause, Ballbesitz hatten die Gäste bis dahin nur wenig,

Plattner und Gröbl setzen Schlusspunkte - am Ende steht es 7:2

Nach der Halbzeitpause kam Edelstauden etwas besser ins Spiel. Marc Jan König konnte in der 47. Minute das zweite Tor für die Gäste erzielen und verkürzte damit auf 5:2. Doch die Hoffnung auf eine Aufholjagd währte nicht lange, da der Grazer Sportclub weiterhin die Kontrolle über das Spiel behielt und sich nicht aus der Ruhe bringen ließ.

In den letzten Minuten der Partie setzten die Grazer den Schlusspunkt. Tobias Andreas Plattner, der Mann des Abends, erzielte in der 87. Minute sein viertes Tor und stellte den Spielstand auf 6:2. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erhöhte Patrick Gröbl durch ein unglückliches Eigentor für Edelstauden zum endgültigen 7:2-Endstand.

Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten, und der Grazer Sportclub durfte einen verdienten und beeindruckenden Heimsieg feiern. Mit dieser herausragenden Leistung setzten sie ein deutliches Zeichen in der Liga und zeigten, dass sie bereit sind, in der nächsten Saison ganz oben mitzuspielen.

Aufstellungen:

GRAZER SPORTKLUB Holding Graz: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Tobias Eder, Sebastian Schweiger - Christoph Kölbl (K), Sandro Pleschgatternig, Florian Bauer, Felix Weissensteiner - Henrik Nöstlthaller, Tobias Andreas Plattner

Ersatzspieler: Ledion Cervadiku, Maximilian Hofmeister, Jonas Müller, Nick Kostrzewa, Patrick Gröbl, Vlad Costea

Trainer: Leonhard Lang

SV amt Kältetechnik Edelstauden: Ismar Hadzic, Gabriel Haikal, Stefan Mussbacher, Severin Feldbaumer, Julian Leber (K), Gabriel Windisch, Tim Reisenhofer, Santino Schwarz, Dominik Posch, Marc Jan König, Florian Swaton

Ersatzspieler: Mateo Petrusic

Trainer: Stefan Mussbacher

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Grazer SC : Edelstauden - 7:2 (5:1)

92 Patrick Gröbl 7:2

87 Tobias Andreas Plattner 6:2

47 Marc Jan König 5:2

44 Julian Leber 5:1

40 Tobias Andreas Plattner 5:0

30 Tobias Andreas Plattner 4:0

7 Felix Weissensteiner 3:0

4 Henrik Nöstlthaller 2:0

2 Tobias Andreas Plattner 1:0

Details

