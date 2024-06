Relegationskrimi in Kumberg: GSV St. Radegund gewinnt gegen ASV Gösting mit 2:1

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 12:45

Das erste Relegationsspiel um den verbleibenden Platz in der Gebietsliga Mitte bot den 250 Zuschauern am Mittwochabend in Kumberg ein spannendes Duell zwischen dem GSV St. Radegund und dem ASV Gösting. Der GSV St. Radegund, der in der 1. Klasse Mitte den zweiten Platz belegt hatte, blickt auf eine starke Saison zurück. Trotz nur zwei Niederlagen reichte es nicht für den direkten Aufstieg, und so ging es nun gegen den ASV Gösting um alles oder nichts. Gösting wiederum konnte den direkten Abstieg abwenden und kämpft nun ihrerseits um den Verbleib in der Liga.

Die ursprünglich geplante Austragung auf dem Platz in St. Radegund war aufgrund von Hochwasserschäden nicht möglich, und dank der Unterstützung des SV Kumberg konnte das Spiel dort stattfinden. GSV St. Radegund musste ohne ihren verletzten Top-Stürmer Markus Fiedler antreten, der sich im letzten Saisonspiel bei der Niederlage gegen Graz United schwer verletzt hatte.

Zur Pause führt der Gastgeber mit 2:0

Gleich nach dem Anpfiff in der ersten Minute zeigte GSV St. Radegund eine offensive Einstellung und erspielte sich in der 3. Minute die erste Chance. Es folgte nun ein längeres Abtasten beider Teams in der 25. Minute brachte Johannes Plech in der 41. Minute die Heimfans mit seinem Treffer zum 1:0 zum Jubeln. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Jakob Pscheidt auf 2:0 (45.).

Nach dem Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit drängte St. Radegund weiter und kam in der 59. Minute dem 3:0 nahe. Doch ASV Gösting blieb im Spiel und wechselte frische Kräfte ein. Die Gäste belohnten sich schließlich in der 81. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es bis zum Schlusspfiff bei diesem Ergebnis.

Ausblick auf das Rückspiel

Der knappe 2:1-Sieg lässt alle Möglichkeiten für das Rückspiel offen, das am kommenden Samstag um 17 Uhr stattfindet. Beide Teams boten eine kämpferische Leistung. Das Rückspiel verspricht ein spannendes Duell zu werden, in dem beide Teams alles geben werden, um ihre Saison erfolgreich zu beenden.

Die Zuschauer in Kumberg erlebten einen packenden Fußballabend, der in den verbleibenden Minuten noch einmal richtig Fahrt aufnahm. Nun heißt es für den GSV St. Radegund, sich optimal auf das Rückspiel vorzubereiten, um den Verbleib in der Gebietsliga Mitte zu sichern. Die Spannung bleibt hoch – ein Fußballkrimi, den sich kein Fan der beiden Teams entgehen lassen sollte.

Bericht Florian Kober

