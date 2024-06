GSV St. Radegund sichert sich Platz in der Gebietsliga Mitte - Gösting steigt ab

Details Samstag, 15. Juni 2024 22:54

Am Samstagabend empfing der ASV Gösting aus der Gebietsliga Mitte den Tabellenzweiten der 1. Klasse Mitte GSV St. Radegund zum Rückspiel in der Relegation. Am Mittwoch lieferten sich die beiden Teams eine umkämpfte Partie in Kumberg vor 300 Zuschauern, das Spiel endete 2:1 für St.Radegund - man begann somit mit einem knappen Vorsprung des Gasts im Rückspiel.

Aufstieg in der Relegation - ab geht es in die Gebietsliga

Erster Durchgang: Defensive statt Tore

Die erste Halbzeit verlief weitgehend ereignislos und war von defensiven Taktiken auf beiden Seiten geprägt. Trotz leichter Überlegenheit der Gäste aus St. Radegund blieben nennenswerte Torchancen aus. Ein Elfmeter für Gösting in der 18. Minute hätte das Spiel zugunsten der Gastgeber wenden können, doch der Radegunder Keeper Babic glänzte mit einer herausragenden Parade. So ging es mit einem torlosen 0:0 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Tore und Spannung pur

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. In der 58. Minute brachte Pejo Tomazic den ASV Gösting mit 1:0 in Führung und entfachte damit die Hoffnungen auf den Aufstieg. Doch die Freude währte nur kurz: Praktisch im Gegenzug gelang St. Radegund der Ausgleich zum 1:1 durch Patrick Schinnerl - weniger als eine Minute lag zwischen diesen beiden Toren.

Der ASV Gösting ließ sich davon nicht beirren und ging in der 65. Minute durch den eingewechselten Valentine Ashien erneut in Führung. Die Spannung war greifbar, die Gastgeber waren nur noch ein Tor vom Klassenerhalt entfernt. Trainer Fiedler reagierte und brachte frische Kräfte ins Spiel. Der Wechsel zeigte Wirkung und das Team kämpfte sich zurück.

Dramatisches Finale und Aufstieg des GSV St. Radegund

Die entscheidende Wende kam in der 88. Minute: St. Radegund erzielte durch Johannes Plech das 2:2 und brachte damit die Göstinger Träume endgültig zum Platzen. Das Unentschieden reichte den Gästen aufgrund des Hinspielerfolgs, um den Aufstieg in die Gebietsliga Mitte zu sichern.

Das Rückspiel bot den Zuschauern in Gösting alles, was das Fußballherz begehrt: Spannung, Dramatik und Tore. Trotz des Bemühens der Göstinger Spieler reichte es am Ende nicht zum Klassenerhalt. Der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund krönt eine beeindruckende Saison, in der sie in der 1. Klasse Mitte nur zwei Spiele verloren und mit 70 Punkten Vizemeister hinter Graz United wurden, mit dem verdienten Aufstieg.

Für den ASV Gösting heißt es nun, die Enttäuschung zu verarbeiten und sich auf die kommende Saison zu fokussieren - in St. Radegund wird man wohl lange feiern!

Aufstellungen:

ASV Gösting: Stefan Streit-Putzi - Suleyman Khelali, Qendrim Segaqa, Jean-Claude Koffi, Pejo Tomazic - Georg Holzmann (K), Tevfik Yalcin, Stjepan Majic, Islam Avci - Musa Sainoski, Mechmet Akkan

Ersatzspieler: Tomislav Pinjusic, Valentine Onyeka Ashien, Bahrudin Begic, Mihael Tkalcic, Yllnor Limoni, Maurice Rudolf Cernec

Trainer: Zulal Odjoski

GSV St. Radegund: Roberto Babic, Thomas Reif, Michael Gangl (K), Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Georg Haberhofer, Johannes Plech, Justin Geigl, Christian Klammler, Patrick Schinnerl, Dominik Kristandl

Ersatzspieler: Clemens Rose, Kilian Weisl, Gerd Johannes Reisinger, Stefan Safron, Julius Kotthoff, Elias Ostermann

Trainer: Markus Fiedler

Bericht Florian Kober







