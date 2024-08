Kampf um jeden Zentimeter - Eggersdorf-Thal 3:3

Details Freitag, 16. August 2024 23:40

In einem spannenden und ereignisreichen Spiel trennten sich der USV Taucher-Erdbau Eggersdorf und der SV Thal mit einem 3:3-Unentschieden. Das Duell in der Gebietsliga Mitte hielt die 250 Zuschauer von Anfang bis Ende in Atem, mit zahlreichen Toren, Chancen und einer dramatischen Schlussphase. Am Ende konnte kein Team als Sieger vom Platz gehen, was für beide Seiten ein gemischtes Gefühl hinterließ.

Für die Gelben gab es am Ende einen Punkt - Thal drehte nach Wiederbeginn auf.

Eggersdorf dominiert erste Hälfte - Ciorcasan überragender Akteur

Von Beginn an zeigte der USV Eggersdorf seine Ambitionen. Bereits in der 10. Minute ging die Heimmannschaft in Führung. Cristian Ciorcasan, eine Neuerwerbung, traf nach einem Querpass aus kurzer Distanz zum 1:0. Der frühe Treffer gab Eggersdorf zusätzlichen Schwung und sie setzten Thal weiter unter Druck. Die Heimmannschaft kam insgesamt besser in die Partie in diesem Duell der beiden Absteiger aus der letzten Saison.

Die Gastgeber hatten eine Reihe von Cornern, Keeper Krawagna konnte sich über mangelnde Beschäftigung nicht beschweren. Moritz Langmann verfehlte auf Seiten der Thaler mit einem präzisen Freistoß das Tor nur knapp.

Thal konnte dann in der 20. Minute durch Maksym Piskun ausgleichen. Ein Fehler in der Abwehr von Eggersdorf ermöglichte Piskun den trockenen Abschluss zum 1:1. Doch Eggersdorf ließ sich davon nicht beirren und stellte nur 13 Minuten später durch ein Eigentor von Lorenz Url auf 2:1. Ein gefährlicher Eckball führte zum Kopfballtreffer ins eigene Tor und der erneuten Führung der Gastgeber.

Zehn MInuten vor der Halbzeitpause erhöhte Eggersdorf sogar noch auf 3:1. Erneut war es Ciorcasan, der nach toller Vorarbeit von Hauska sicher ins Eck traf.

Tor, Toor, Tooor für USV Taucher-Erdbau Eggersdorf zum 3:1 Ciorcasan mit seinem zweiten Treffer im ersten Spiel - Hauska mit einer tollen Vorarbeit und der Schütze sicher und flach ins Eck Florian Kober, Ticker-Reporter

Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Kabinen. Man hatte das Gefühl, dass die Gelben die ersten drei Punkte holen würden.

Thal kämpft sich zurück- der Gast zeigt viel Moral und holt einen Punkt

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste. Bereits wenige Minuten nach Wiederanpfiff hatte Eggersdorf eine weitere Chance, doch es sollte Thal sein, das den ersten Treffer in der zweiten Hälfte erzielte. In der 51. Minute traf Moritz Langmann per Freistoß zum 3:2 und brachte sein Team wieder ins Spiel.

Das Spiel wurde in der Folge hitziger und beide Mannschaften schenkten sich nichts- Schiedsrichter Beshay zeigte insgesamt acht gelbe Karten - zahlreiche Verwarnungen prägten das Geschehen und es war ein zerfahrenes Spiel mit vielen kleinen Fouls. Thal drängte nun verstärkt auf den Ausgleich und kam immer wieder zu gefährlichen Situationen. Besonders Hacker und Groß hatten mehrere Möglichkeiten, scheiterten jedoch entweder an der Abwehr von Eggersdorf an der eigenen Präzision, oder an Keeper Manuel Zottler.

In der 83. Minute gelang Thal schließlich der verdiente Ausgleich. Daniel Ott wurde optimal freigespielt und schob trocken zum 3:3 ein. Eggersdorf versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen, kam aber nicht mehr entscheidend zum Abschluss.

Die Nachspielzeit brachte noch einige aufregende Momente mit sich. Thal hatte in der 90. Minute eine letzte Chance, aber der Schuss ging am Tor vorbei. Auch ein gefährlicher Eckball für Eggersdorf kurz vor dem Abpfiff blieb ohne Erfolg.

Nach 95 spannenden Minuten endete das Spiel mit einem gerechten 3:3-Unentschieden. Beide Teams zeigten große Moral und kämpften bis zum Schluss. Der Auftakt in die neue Saison der Gebietsliga Mitte war damit für beide Mannschaften ein hart umkämpftes, aber letztlich ausgeglichenes Kräftemessen.

Eggersdorf: Manuel Robert Zottler, Daniel Tödtling (K), Sebastian Posch, Lukas Fürpass, Marcel Doppelreiter, Jan Puntigam, Cristian Tomas Ciorcasan, Oliver Hofer, Andreas Adam, Jean-Claude Koffi, Manuel Hauska

Ersatzspieler: Marcel Roessl, Damir Hrustic, Matthias Mairhofer, Patrick Pirs, Marko Jelencic, Simon Hödl

Trainer: Thomas Petz

- SV THALERSEE THAL: Tristan Krawagna - Michael Elias Groß, Lukas Ott, Jure Vezonik, Jakob Orasche - Amr Youssef, Lorenz Url, Maksym Piskun, Ivan Gazic - Moritz Langmann (K), Viacheslav Moroz

Ersatzspieler: Andrei-Cosmin Anghel, Daniel Ott, Alexander Hacker, Ivan Sulter

Trainer: Stefan Fladerer

Stimmen zum Spiel

Daniel Tödtling - Kapitän SV Eggersdorf

"Die 1.Halbzeit waren wir gut im Spiel. Nach der Pause haben wir den Faden verloren. Da ist Thal besser ins Spiel gekommen, so teilen wir uns die Punkte. Ich gratuliere Thal zu dieser moralischen Leistung, das muss man anerkennen!"

Jure Vezonik - SV Thal

"Es war eine gute Leistung nach der Pause. Ich habe Innenverteidiger gespielt, das ist neu für mich. Irgendwie war es ein wenig komisch, dieser Platz ist immer noch wie mein Wohnzimmer und ich kam heute als Gast."

Stefan Fladerer - Trainer SV Thal

"Das war das erwartete erste schwere Spiel, ein Duell zweier Unterligateams aus der letzten Saison. Wir sind unglücklich in dieses Spiel gestartet mit einem schnellen Rückstand, dann haben wir ausgeglichen. In der Folge haben wir den Faden verloren, wir waren unkonzentriert. Nach der Pause haben wir Einsatz und Moral gezeigt, das ist genau was ich von meiner Mannschaft erwarte."

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Eggersdorf : SV Thal - 3:3 (3:1)

83 Daniel Ott 3:3

51 Moritz Langmann 3:2

36 Cristian Tomas Ciorcasan 3:1

33 Eigentor durch Lorenz Url 2:1

20 Maksym Piskun 1:1

10 Cristian Tomas Ciorcasan 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.