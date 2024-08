GSV St. Radegund triumphiert mit 3:0 gegen USV Wundschuh - Auftakt in Gebietsliga gelungen

Details Samstag, 17. August 2024 15:37

Der GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund setzte sich in der ersten Runde der Gebietsliga Mitte eindrucksvoll mit einem 3:0-Sieg gegen den USV Wundschuh durch. In einem gut besuchten Match dominierte das Heimteam das Spielgeschehen von Anfang an und zeigte eine starke Leistung. Besonders Patrick Schinnerl und Justin Geigl stachen mit ihren Treffern hervor und sicherten ihrem Team den verdienten Erfolg.

Frühe Führung durch Justin Geigl - erstes Tor der Vereinsgeschichte in der Gebietsliga

Von Beginn an war der GSV St. Radegund fest entschlossen, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden - das Team von Trainer Fiedler wollte nach dem Aufstieg erfolgreich in der Gebietsliga starten.

Bereits in der 15. Minute gelang Justin Geigl der erste Treffer des Abends. Mit einem präzisen Schuss nach einem Stanglpass ließ er dem Torwart des USV Wundschuh keine Chance und brachte sein Team mit 1:0 in Führung. "Perfekter Spielaufbau mit Seitenwechsel von Christian Klammler auf Jakob Pscheidt, Mitnahme, Stangl, Direktabschluss von Justin" - so kommentierte der Trainer den ersten Treffer der Vereinsgeschichte in der Gebietsliga.

Dieser frühe Treffer setzte den Ton für den Rest des Spiels und gab den Hausherren das nötige Selbstvertrauen - man hatte sich viel vorgenommen.

Der USV Wundschuh versuchte in der Folge, den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr des GSV St. Radegund stand sicher und ließ kaum Chancen zu. Die Gäste fanden zunehmend ins Spiel und hatten nun eine starke Phase. Die Freidl-Truppe scheiterte jedoch immer wieder an der stabilen Abwehr oder an Keeper Babic, oder einfach an sich selbst.

Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0, und die Zuschauer konnten sich auf eine spannende zweite Halbzeit freuen.

Patrick Schinnerl erhöht den Vorsprung

Nach dem Seitenwechsel machte der GSV St. Radegund dort weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 56. Minute war es dann Patrick Schinnerl, der das zweite Tor für sein Team erzielte. Mit einem sehenswerten Schuss aus einem Gestocher vor dem Tor von Keeper Hofer erhöhte er auf 2:0 und brachte die Fans zum Jubeln. Schinnerl zeigte in dieser Partie eine starke Leistung und war ein ständiger Unruheherd für die Abwehr des USV Wundschuh.

Der GSV St. Radegund ließ auch nach dem zweiten Tor nicht nach und drängte weiter auf das nächste Tor. In der 82. Minute war es erneut Patrick Schinnerl, der den Ball im Netz unterbrachte. Mit seinem zweiten Treffer des Abends besiegelte er den Endstand per Elfmeter von 3:0. Der ehemalige Eggersdorfer verwandelte souverän zum Endstand.

Die Abwehr des USV Wundschuh hatte dem Druck der Gastgeber über weite Teile des Spiels nichts entgegenzusetzen und musste sich deutlich geschlagen geben.

Als der Schlusspfiff ertönte, konnte der GSV St. Radegund einen verdienten Sieg feiern. Mit dieser starken Leistung setzten sie ein Ausrufezeichen in der ersten Runde der Gebietsliga Mitte und zeigten, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein werden. Der USV Wundschuh hingegen muss sich schnell sammeln und in den kommenden Spielen eine bessere Leistung zeigen, um in der Liga bestehen zu können.

Wundschuh trifft in der nächsten Woche zu Hause auf den Absteiger aus Eggersdorf - Radegund reist auf die Lassnitzhöhe. Zwei anspruchsvolle Aufgaben für die Teams.

Stimmen zum Spiel:

Markus Fiedler - Trainer Radegund

"Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem erfolgreichen Start in die Gebietsliga. Bis auf eine nicht so gute Phase Mitte der ersten Halbzeit, wo Wundschuh sich in unserer Hälfte festspielen konnte, haben wir eine gute Mannschaftsleistung auf den Platz gebracht und ich denke der Sieg war verdient."

Patrick Winter - Kapitän Wundschuh

„Wir befinden uns in einem Prozess, in dem wir neue Spieler integriert haben, und von Spiel zu Spiel wird es besser werden – das kann jeder erwarten. Nächste Woche werden wir zuhause gegen Eggersdorf definitiv ein anderes Gesicht zeigen. Das heutige Spiel war ausgeglichen, aber Wundschuh hatte mehr vom Spiel. Radegund setzte vor allem auf weite Bälle und nutzte einen Stellungsfehler, um mit einem Pass in die Tiefe in Führung zu gehen.

Wir haben es versucht, aber es wollte uns an diesem Tag einfach nichts gelingen. In der ersten Halbzeit hatte ich zwei Kopfbäll-Möglichkeiten, die aber leider harmlos blieben. Das zweite Tor resultierte aus einem unglücklichen Torwartfehler, bei dem der Ball durchrutschte. Der dritte Treffer war ein verdienter Elfmeter für den Gegner. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir uns steigern werden.“

Aufstellungen: GSV Schöckl Seilbahn St. Radegund: Roberto Babic, Nick Haberl, Jakob Pscheidt, Julian Hötzl, Stefan Safron, Justin Geigl, Christian Klammler (K), Maximilian Gangl, Davor Klapka, Patrick Schinnerl, David Wünscher

Ersatzspieler: Michael Gangl, Luca Leitner, Lukas Kogler, Julius Kotthoff, Christof Gruber, Elias Ostermann

Trainer: Markus Fiedler

- Wundschuh: Stefan Hofer - David Marx, Christopher Asenov, Daniel Hubmann, Florian Baumgartner - David Baumgartner, Sebastjan Tuhtar - Serhat Yildiz, Edis Ljubijankic, Patrick Winter (K), Dominik Gössnitzer

Ersatzspieler: Manuel Farmer, Julian Mörth, Marcel Nagl, Rene Schuster

Trainer: Mario Freidl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: St. Radegund : Wundschuh - 3:0 (1:0)

82 Patrick Schinnerl 3:0

56 Patrick Schinnerl 2:0

15 Justin Geigl 1:0

