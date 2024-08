Vasoldsberg dreht Rückstand gegen SV Gratwein-Straßengel zum 2:1-Sieg

Details Samstag, 17. August 2024 21:35

In einem spannenden Auftakt der Gebietsliga Mitte schaffte es der USV Vasoldsberg, einen Rückstand gegen den SV Gratwein-Straßengel zu drehen und mit 2:1 zu gewinnen. Die Partie bot den Zuschauern zahlreiche aufregende Momente. Während SV Gratwein-Straßengel zunächst in Führung ging, kämpfte sich USV Vasoldsberg zurück ins Spiel und sicherte sich letztlich die drei Punkte.

Frühe Führung für SV Gratwein-Straßengel - umkämpftes Spiel

Das Spiel begann mit einem starken Auftritt des SV Gratwein-Straßengel, der schon in der 19. Minute in Führung ging. Philipp Hemmer nutzte eine Gelegenheit und brachte sein Team in Führung. Der frühe Treffer brachte den Gästen Selbstvertrauen und ließ den USV Vasoldsberg unter Druck geraten.

Die erste Halbzeit war geprägt von intensiven Zweikämpfen und Diskussionen mit Schiedsrichter Kribernegg und zahlreichen Nicklichkeiten, die das Spieltempo beeinflussten. Beide Teams spielten körperbetont, schenkten sich nicht. So ging es vor über 250 Zuschauern mit einer Führung der Niederl-Truppe in die Kabinen.

USV Vasoldsberg kämpft sich zurück - Elfmeter, Ausgleich und Führung

Nach dem Wiederanpfiff zeigte sich USV Vasoldsberg entschlossen, den Rückstand aufzuholen. In der 53. Minute hatte SV Gratwein-Straßengel die Chance, ihre Führung auszubauen, als ein Lattenkopfball von Manuel Aberl nur knapp das Tor verfehlte. Doch dann schlug die Stunde des USV Vasoldsberg.

In der 60. Minute behilelt Dominik Gietl die Nerven, als er den Ausgleich erzielte. Mit einem Elfmeter brachte Gietl das Spielgerät ins Netz und stellte auf 1:1. Das Tor brachte neuen Schwung in die Mannschaft von USV Vasoldsberg, die nun auf Sieg spielte.

Der entscheidende Moment kam in der 68. Minute. Fabian Stöckler traf zum 2:1 für USV Vasoldsberg und drehte damit das Spiel komplett. Der Jubel der Heimfans war riesig, und die Mannschaft setzte alles daran, die Führung zu verteidigen.

Schlussphase und Schlusspfiff - es bleibt beim Heimsieg

In den letzten Minuten der Partie warf SV Gratwein-Straßengel noch einmal alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen. Doch die Defensive von USV Vasoldsberg hielt stand.

Der Schlusspfiff ertönte schließlich in der 91. Minute, und USV Vasoldsberg konnte einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern. Das Spiel bot nicht nur drei Tore, sondern auch viele emotionale und hitzige Momente zum Auftakt der Saison. Mit diesem Sieg startet USV Vasoldsberg erfolgreich in die neue Saison, während SV Gratwein-Straßengel trotz einer guten Leistung ohne Punkte nach Hause fahren muss. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Teams in den kommenden Spielen schlagen werden.

Aufstellungen:

Vasoldsberg: Konstantin David Rieger, Dominik Gietl (K), Stefan Skofitsch, Benjamin Geller, Florian Kraxner, Matthias Gross, Fabian Stöckler, Jürgen Kölly, Rafael Ruban, Luca Wintschnigg, Simon Sixt

Ersatzspieler: Andre Gloggnitzer, Ali Alexander Ivanescu, Julian Weilharter, Marvin Eibinger, Dominik Peintinger, David Ranftl

Trainer: Christian Binder

- Gratwein-Straßengel: Sergii Litovchenko, Philipp Schleinzer, Manuel Aberl, Philipp Hemmer, Otto Josef Preis, Lukas Peiser, Raphael Krenn, Paul Scheucher, Simon Hofbauer, Georg Merkscha (K), Christof Eberl

Ersatzspieler: Dominik Grabner, Julian Puntigam, Felix Milleder, Fabian Otter, Dominik Niederl

Trainer: Dominik Niederl Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Vasoldsberg : Gratwein-Straßengel - 2:1 (0:1)

68 Fabian Stöckler 2:1

60 Dominik Gietl 1:1

19 Philipp Hemmer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.