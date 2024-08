Murfeld siegt knapp gegen SV Gössendorf II - Wasserball am ASKÖ Platz

Details Sonntag, 18. August 2024 21:44

In einem aufregenden Spiel der ersten Runde der Gebietsliga Mitte setzte sich der Askö Murfeld knapp mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft des SV Gössendorf durch. Beide Teams kämpften unter schwierigen Platzverhältnissen, die von einem heftigen Regen geprägt waren, um jeden Ball und boten den Zuschauern ein unterhaltsames Spiel. Besonders die zweite Halbzeit war geprägt von intensiven Spielzügen und spannenden Toraktionen, die letztlich den Sieg für die Gastgeber sicherten.

Nass war es in Murfeld - sehr nass!

Früher Führungstreffer und schneller Ausgleich - mit einem 1:1 ging es in die Kabinen zum Trocknen

Zunächst war man überrascht, dass dieses Spiel überhaupt angepfiffen wurde. Es regnete nämlich wie unter Dusche.

Auf Unverständnis stößt die Entscheidung des Schiedsrichters das Spiel überhaupt freizugeben, sämliche Eckbälle fallen eher in die Kategorie Wasserball. Trattertoni, Ticker-Reporter

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich der Askö Murfeld offensiv stark. In der 11. Minute brachte Arthur Paul Wlattnig die Heimmannschaft mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Zuvor hatte Gästetormann Vasic bereits einmal großartig reagiert und die Jauk-Truppe vor dem Rückstand bewahrt.

Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits in der 20. Minute konnte Moritz Rabitsch für den SV Gössendorf ausgleichen. Das Spiel war geprägt von den Platzverhältnissen und war umkämpft. In der 37. Minute zeigte Heimkeeper Rucker seine ganze Klasse und vereitelte nach einem perfekten Freistoß der Gäste deren Führung.

Die erste Halbzeit endete mit einem 1:1-Unentschieden, wobei beide Mannschaften Schwierigkeiten hatten, auf dem durchnässten Platz kontrolliert zu spielen. Auch die Chancenverwertung ließ auf beiden Seiten zu wünschen übrig, sodass der Pausenstand durchaus gerechtfertigt war.

Spannung in der zweiten Halbzeit - Gössendorf geht in Führung

Nach der Pause startete der SV Gössendorf besser und ging in der 52. Minute erneut durch Moritz Rabitsch in Führung, er schob die Kugel unhaltbar an Rucker vorbei - nun stand es 1:2.

Doch die Antwort des Askö Murfeld ließ nicht lange auf sich warten. In der 62. Minute erzielte Florian Marco Schluder per Kopf den Ausgleich zum 2:2. Dieses Tor gab den Gastgebern einen deutlichen Auftrieb, und sie drängten weiter auf den Führungstreffer - schon zuvor lag der Ausgleich in der Luft, aber die beiden Tormänner waren bereits in guter Form zu Beginn der Meisterschaft.

In der 70. Minute war es dann soweit: Nemanja Tucovic brachte den Askö Murfeld nach einem beeindruckenden Spielzug erneut in Führung. Diese Führung verteidigte die Heimmannschaft mit viel Einsatz und ließ kaum noch Chancen für den SV Gössendorf zu. Ein fast schon sicher geglaubtes viertes Tor wurde in der 80. Minute als der Ball nur gegen die Stange prallte.

Murfeld spielt den Sieg gegen die junge Truppe herunter

In den letzten Minuten der Partie konzentrierte sich Murfeld darauf, den Vorsprung zu halten. Gössendorf kam kaum noch in die Nähe des gegnerischen Strafraums, während Murfeld das Spiel kontrollierte und den Ball in den eigenen Reihen hielt. Schließlich endete das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für den Askö Murfeld.

Die zweite Halbzeit bot den Zuschauern viele spannende Momente und war von der Intensität und dem Kampfgeist beider Mannschaften geprägt. Trotz der schwierigen Bedingungen zeigten beide Teams eine beeindruckende Leistung und sorgten für einen unterhaltsamen Auftakt in die neue Saison der Gebietsliga Mitte.

Aufstellungen:

ASKÖ Forno-Antico Murfeld: Dominik Rucker - Wisam Hagi, Nikolaus Lottersberger (K), Daniel Novak, David Garzon Colome - Leopold Mitsche, Nemanja Tucovic, Talha Mekic, Florian Marco Schluder - Arthur Paul Wlattnig, Dawda Sissawo

Ersatzspieler: Kevin Neuböck, Ronald Pretterhofer, Antonio Sladoja, Felix Cornelius Fürpaß, Julian Pichler, Mika Kilian Harlander

Trainer: Olivier Ryan Teguia

- SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Timo Kreinc, Louca Tacheron, Lucas Radauer, Moritz Rabitsch (K), Bastian Schmid, Michael Scheider-Hatze, Julian Käfer, Jonas Pötsch, Manuel Lebernegg, Luca Haas

Ersatzspieler: Jan Kraxner, Ivan Pejic, Armin Icanovic, Semir Koldzic, Fabian Radakovics, Pascal Weiß Trainer: Andreas Jauk Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Murfeld : SV Gössendorf II - 3:2 (1:1)

70 Nemanja Tucovic 3:2

62 Florian Marco Schluder 2:2

52 Moritz Rabitsch 1:2

20 Moritz Rabitsch 1:1

11 Arthur Paul Wlattnig 1:0

