David Sencar mit einem Kopfballtor - Hausmannstätten dominiert Grazer Sportclub mit 3:0

Details Sonntag, 18. August 2024 22:11

Im Auftaktspiel der Gebietsliga Mitte zeigte der SV Hausmannstätten eine beeindruckende Leistung und bezwang den Grazer Sportclub mit einem klaren 3:0. Während die erste Halbzeit ohne Tore blieb, drehten die Hausherren in der zweiten Spielhälfte richtig auf und sicherten sich mit drei Treffern den verdienten Sieg. Insbesondere die Schlussphase bot den Zuschauern einiges an Spannung und Torjubel.

Immer noch ein wertvoller Führungsspieler beim HSV - David Sencar

Erste Halbzeit ohne Tore, aber mit viel Einsatz

Der Anpfiff erfolgte bedingt durch das Wetter mit einer guten halben Stunde Verspätung, und in der Folge zeigten beide Mannschaften von Beginn an viel Einsatz. Der HSV und der Grazer Sportclub lieferten sich einen intensiven Kampf um den Ball. Chancen gab es auf beiden Seiten, doch keine der Mannschaften konnte den Ball im Tor unterbringen. Die Defensivreihen standen sicher und ließen wenig Raum für gefährliche Aktionen zu. So endete die erste Halbzeit mit einem 0:0, wobei der SV Hausmannstätten leichte Vorteile in der Spielgestaltung hatte. Beide Teams haben sich für diese Saison viel vorgenommen und zählen zum Favoritenkreis um den Aufstieg.

SV Hausmannstätten trifft dreimal in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause erhöhte der SV Hausmannstätten das Tempo und drängte auf den Führungstreffer. In der 53. Minute war es dann soweit: Nach einem Eckball köpfelte David Sencar tief im 5-Meter-Raum ein und brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Dieses Tor setzte neue Energie frei, und der SV Hausmannstätten dominierte nun das Spielgeschehen.

Der Grazer Sportclub versuchte, ins Spiel zurückzufinden, doch die Abwehr der Rastl-Truppe stand sicher und ließ keine nennenswerten Chancen zu. Je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurden die Vorteile des Heimteams. Trotzdem waren die Grazer noch längst nicht besiegt, einige Male lag der Ausgleich in der Luft. Es sollte aber komplett anders kommen.

Die Schlussphase - es wurde ein klarer Heimsieg

In der Schlussphase des Spiels überschlugen sich dann die Ereignisse.

In der 90. Minute führte ein weiterer Eckball zum Erfolg für den SV Hausmannstätten. Efosa Onaghinor war zur Stelle und traf zum 2:0.

Tor, Toor, Tooor für SV Hausmannstätten zum 2:0! Erneut ein Eckball und Onaghinor trifft! Florian Manser, Ticker-Reporter

Dieser Treffer entschied das Spiel endgültig zugunsten der Hausherren. Doch damit nicht genug: Direkt im Anschluss gelang Adnan Hrncic nach einem schön herausgespielten Angriff das 3:0. Dies war auch der Schlusspunkt einer letztlich sehr überzeugenden Vorstellung des SV Hausmannstätten.

Mit diesem klaren 3:0-Erfolg setzt der SV Hausmannstätten ein deutliches Zeichen in der Gebietsliga Mitte und zeigt, dass sie in dieser Saison ein ernstzunehmender Gegner sein werden.

Bericht Florian Kober

Gebietsliga Mitte: Hausmannst. : Grazer SC - 3:0 (0:0)

95 Adnan Hrncic 3:0

90 Efosa Onaghinor 2:0

53 David Sencar 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.